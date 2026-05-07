Ông Zelensky: Duyệt binh 9/5 của Nga “giờ phụ thuộc vào Ukraine”

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 6/5 cho biết Nga đã phớt lờ đề xuất ngừng bắn của Ukraine và tiếp tục tấn công trên nhiều khu vực, đồng thời cảnh báo Kiev sẽ đáp trả “tương xứng”.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky nói rằng cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga giờ đây “phụ thuộc vào chúng tôi” sau khi Moscow bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Ukraine và tiếp tục các cuộc tấn công trên diện rộng.

Ông cho biết Nga đã nhận được một “đề xuất rõ ràng” từ Kiev về việc ngừng giao tranh và chuyển sang giải pháp ngoại giao, nhưng phản ứng duy nhất là gia tăng hoạt động quân sự.

“Nga đã chiến đấu đến mức ngay cả cuộc duyệt binh chính của họ giờ cũng phụ thuộc vào chúng tôi,” ông Zelensky nói. “Và đây là tín hiệu rõ ràng: đã đến lúc phải kết thúc điều này.”

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất ngừng bắn cạnh tranh trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 của Nga tại Moscow.

Trước đó, Điện Kremlin đề xuất một lệnh ngừng bắn giới hạn trong hai ngày 8–9/5, chính thức nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm. Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ sáng kiến này, gọi đó là “đạo đức giả” và mô tả là một “màn trình diễn sân khấu” chủ yếu nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc duyệt binh và bảo vệ Moscow khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng từ Ukraine.

Thay vào đó, Kiev đề xuất cái mà ông Zelensky gọi là “chế độ im lặng” đơn phương bắt đầu từ ngày 6/5, như một phép thử đối với thiện chí của Nga trong việc theo đuổi một lệnh ngừng bắn thực sự.

Theo ông Zelensky, Nga đã phớt lờ đề xuất này chỉ trong vài giờ. Ông cho biết các quan chức Ukraine đã ghi nhận hơn 1.800 vụ tấn công và pháo kích trên nhiều khu vực, bao gồm Donetsk, Kharkov, Dnipropetrovsk, Sumy, Chernihiv, Zaporizhzhia và Kherson.

“Nga không hề dừng bất kỳ hoạt động quân sự nào,” ông nói.

Ông cảnh báo Ukraine sẽ đáp trả “tương xứng” với các hành động của Nga và sẽ đưa ra những phản ứng “hoàn toàn chính đáng” tùy theo tình hình trong đêm và trong ngày 7/5.

Ở chiều ngược lại, hãng TASS hôm 6/5 dẫn lời nghị sĩ Nga Mikhail Sheremet nói rằng Ukraine tấn công thành phố Dzhankoy ở Crimea ngay trước lệnh ngừng bắn vào dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng cho thấy Kiev không quan tâm hòa đàm. Vào tối 5/5, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov, cho hay quân đội Ukraine đã tấn công Dzhankoy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.

Những cáo buộc từ cả hai bên xuất hiện trong bối cảnh Moscow dường như ngày càng lo ngại về an ninh cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay.

Nga đã thu hẹp quy mô cuộc duyệt binh 9/5, khi truyền thông nhà nước và các quan chức cho biết các khí tài hạng nặng như xe tăng và xe bọc thép có thể không tham gia — lần đầu tiên kể từ năm 2007. Giới chức Nga viện dẫn “tình hình tác chiến”, trong khi ông Zelensky cho rằng lo ngại về các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine là nguyên nhân thực sự.

“Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều năm,” ông Zelensky nói trước đó trong tuần. “Họ không thể triển khai khí tài quân sự – và họ lo sợ UAV có thể bay trên Quảng trường Đỏ.”

Ông Zelensky cũng cảm ơn các nhà lãnh đạo và quốc gia đã ủng hộ đề xuất ngừng bắn toàn diện của Ukraine, đồng thời khẳng định Kiev vẫn sẵn sàng hướng tới hòa bình và một kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Theo Kyiv Post