Ông Zelensky gửi cảnh báo đáng sợ tới giới chức nước ngoài về Ngày Chiến thắng của Nga

Tổng thống Zelensky tuyên bố duyệt binh 9/5 của Nga "phụ thuộc" vào Ukraine, sau khi Moscow đe dọa tấn công Kiev nếu bị phá hoại.

Ukraine “không khuyến nghị” các đại diện nước ngoài tham dự lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Moscow, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, sau khi Nga đe dọa trả đũa nếu lệnh ngừng bắn đơn phương của họ bị vi phạm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5 xác nhận tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin về một lệnh ngừng bắn đơn phương từ nửa đêm 8/5 đến 10/5. Theo bộ này, trong thời gian đó, “toàn bộ các đơn vị quân đội Nga sẽ hoàn toàn ngừng các hoạt động chiến đấu.”

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng bất kỳ vi phạm nào của Ukraine hoặc nỗ lực tấn công các cơ sở của Nga sẽ phải đối mặt với “phản ứng thích đáng.” Moscow cũng đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu Ukraine tìm cách phá hoại lễ duyệt binh 9/5.

Sau khi ông Putin tuyên bố “lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng”, ông Zelensky ngày 4/5 nói rằng Ukraine sẽ thực hiện ngừng bắn từ ngày 6/5. Tuy nhiên, sau đó ông cho biết tính đến 10 giờ sáng ngày đầu tiên, Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn tới 1.820 lần.

“Họ muốn xin phép Ukraine để tổ chức duyệt binh, để có thể an toàn diễu hành trên quảng trường trong một giờ mỗi năm, rồi quay lại giết người dân của chúng tôi và tiếp tục chiến tranh,” ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 7/5.

Về phía Nga, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cáo buộc Ukraine đã phát động các cuộc tấn công vào Crimea và tỉnh Bryansk của Nga vào ngày 6/5, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn hoặc bắn hạ 53 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 6/5 trên các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kursk và Moscow, cũng như ở Crimea.

Theo Tổng thống Ukraine, một số quốc gia thân Nga đã liên hệ với Kiev về kế hoạch cử quan chức tham dự lễ duyệt binh tại Moscow.

“Một mong muốn kỳ lạ… vào thời điểm này. Chúng tôi không khuyến nghị điều đó,” ông nói thêm.

Trong những phát biểu mang tính ám chỉ tương tự trước đó, ông Zelensky nói số phận của cuộc duyệt binh 9/5 của Nga “phụ thuộc” vào quân đội Ukraine, trong bối cảnh Moscow ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc tấn công trong sự kiện này.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Nga không mời lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay.

“Chúng tôi đã chủ động không mời khách quốc tế tham dự lễ kỷ niệm, không giống như năm ngoái,” ông nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti.

Trong khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico dự kiến tới Moscow nhân dịp này, giống như năm 2025, thì năm nay ông sẽ không tham dự lễ duyệt binh. Thứ trưởng Ngoại giao Slovakia Rastislav Chovanec xác nhận ông Fico sẽ không dự lễ duyệt binh và có thể tận dụng chuyến đi để chuyển thông điệp từ ông Zelensky tới ông Putin.

“Chuyến đi của Thủ tướng tới Moscow chủ yếu nhằm tưởng niệm kết thúc Thế chiến II. Ông sẽ không tham dự lễ duyệt binh quân sự mà chỉ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh,” ông Chovanec nói tại cuộc họp Ủy ban Các vấn đề châu Âu ngày 7/5.

“Nhưng đúng vậy, bên cạnh đó ông cũng sẽ gặp Tổng thống Nga, người mà ông có thể chuyển các thông điệp từ Tổng thống Ukraine – người mà ông đã gặp hai lần trong tuần qua. Thủ tướng cũng có thể thu được thông tin giá trị từ Tổng thống Nga về cách ông Putin nhìn nhận nỗ lực chấm dứt chiến tranh,” ông nói thêm.

Dù trước đây có quan hệ không suôn sẻ với ông Zelensky, giọng điệu của ông Fico về Ukraine gần đây đã dịu đi đáng kể sau khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban thất cử. Ông Fico đã gặp ông Zelensky ngày 4/5 và tái khẳng định ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, ông Fico là lãnh đạo duy nhất của Liên minh châu Âu tới Moscow trong dịp Ngày Chiến thắng, khi các quốc gia Baltic gồm Lithuania, Latvia và Estonia đã công khai cấm lãnh đạo Slovakia sử dụng không phận của họ để di chuyển tới Nga.

Một quan chức cấp cao Ukraine nói với Kyiv Independent hôm 6/5 rằng Kiev không thấy lý do gì để tuân thủ lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Các lệnh ngừng bắn tạm thời trong cuộc xung đột này, thường gắn với các dịp lễ tôn giáo hoặc kỷ niệm, đã nhiều lần thất bại.

Theo Kyiv Independent