Nga dùng Su-57 phóng tên lửa mới cực khó đánh chặn trên chiến trường Ukraine

Tình báo Ukraine công bố hình ảnh và thông tin chi tiết về tên lửa hành trình S-71K mới của Nga, dường như đã được trang bị cho tiêm kích tàng hình Su-57.

Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố hình ảnh dựng bằng máy tính về một loại tên lửa hành trình phóng từ trên không mới của Nga, được phương Tây định danh là S-71K Kover. Loại tên lửa này được cho là đã bắt đầu được trang bị cho các đơn vị tiêm kích thế hệ 5 Su-57 và đã được sử dụng trong chiến đấu.

Tình báo Ukraine cũng công bố thông tin về các hệ thống con và linh kiện điện tử của tên lửa, dựa trên đánh giá các mảnh vỡ thu được từ những quả tên lửa được sử dụng trong xung đột.

Theo các báo cáo, tên lửa tích hợp đầu đạn nổ phá mảnh nặng 250 kg và sử dụng thân vỏ chế tạo từ vật liệu composite sợi thủy tinh nhiều lớp có gia cường bổ sung, kết hợp với cấu trúc bên trong bằng hợp kim nhôm. Dù có bằng chứng về lớp phủ hấp thụ radar hoặc các vật liệu tàng hình khác, khác với những loại tên lửa hành trình Nga tối ưu mạnh cho tàng hình, hình dạng của S-71K được cho là giúp giảm tín hiệu radar của nó.

Tên lửa hành trình S-71 được trang bị trên máy bay chiến đấu Su-57. Ảnh: MW.

Các nguồn tin Ukraine cho biết việc tăng cường hoạt động của Su-57 trong năm 2025 đã cho phép S-71 được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế, với một số nguồn tin thời điểm đó nhận định đây có thể là dạng lai giữa UAV và tên lửa hành trình.

Tên lửa này, sau đó được gọi không chính thức là S-71 hoặc Kh-71, được cho là khó bị radar phát hiện và có khả năng thực hiện các động tác né tránh gắt.

S-71 được cho là giải pháp thay thế rẻ hơn cho tên lửa hành trình tàng hình radar Kh-59MK2, vốn được thiết kế làm vũ khí đối đất tầm xa chủ lực của Su-57.

Một yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí là hệ thống dẫn đường chỉ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính cơ bản mà không có đầu dò giai đoạn cuối. Điều này đồng nghĩa tên lửa có thể đánh trúng chính xác các mục tiêu được lập trình sẵn nhưng thiếu khả năng dẫn đường chính xác ở pha cuối.

Theo các nguồn tin Ukraine, tên lửa cận âm này sử dụng động cơ turbojet R500 và có tầm tấn công tối đa khoảng 300 km.

Máy bay Su-57 phóng tên lửa hành trình Kh-59MK2. Ảnh: MW.

Dù quy mô phi đội Su-57 vẫn tương đối nhỏ và được cho là chỉ đủ để trang bị cho một trung đoàn cho tới năm 2025, các hoạt động của dòng máy bay này nhằm vào mục tiêu Ukraine đã bao gồm nhiệm vụ chế áp phòng không, không chiến và tác chiến trong không phận đối phương được bảo vệ dày đặc.

Các máy bay này đã tiến hành nhiều nhiệm vụ tấn công chính xác bằng tên lửa triển khai cả trong khoang vũ khí lẫn treo ngoài.

Các nguồn tin Ukraine trước đó từng báo cáo vào tháng 5/2024, tháng 9 cùng năm và một lần nữa vào tháng 8/2025 rằng phi đội Su-57 đã tăng cường các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu Ukraine.

Đề cập tới mức độ phức tạp ngày càng tăng của các chiến dịch trong năm 2025, các nguồn tin Ukraine cho biết:

“Cả đội hình Su-57 đã được ghi nhận tham chiến… một máy bay đảm nhiệm yểm trợ bằng tên lửa không đối không tầm xa R-77M trong khi một cặp khác thực hiện tấn công bằng tên lửa hành trình Kh-69 hoặc bom dẫn đường chính xác.”

Máy bay chiến đấu Su-57 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Tháng 8/2025, Phó tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Trung tướng Alexander Maksimtsev xác nhận các bước chuẩn bị đang được tiến hành để bắt đầu tăng tốc bàn giao tiêm kích Su-57, sau khi các cơ sở sản xuất mới được đưa vào hoạt động trong tháng đó.

Điều này được xem là mối đe dọa đáng kể đối với lợi ích của phương Tây và Ukraine, bởi một phi đội lớn hơn sẽ tạo ra bước thay đổi đáng kể trong cách Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tiến hành chiến tranh nhờ ưu thế vượt trội của Su-57 so với các dòng Su-30SM và Su-35 vốn ngày càng lạc hậu và hiện là xương sống của lực lượng này.

Su-57 cũng đang liên tục được nâng cấp năng lực tác chiến, trong đó có việc tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo mới mà các báo cáo cho biết đã hoàn tất vào tháng 4/2026.

Theo MW