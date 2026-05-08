Vì sao Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mua vào hơn 8 tấn vàng trong tháng 4?

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh dự trữ vàng. Dữ liệu mới nhất cho thấy trong tháng 4, cơ quan này đã mua thêm 260.000 ounce vàng. Đây không chỉ là tháng thứ 18 liên tiếp tăng dự trữ vàng, mà quy mô mua vào trong hai tháng gần đây còn có xu hướng mở rộng.

Liên tiếp mua vào trong 18 tháng

Báo cáo nghiên cứu của JPMorgan chỉ ra rằng động lực quan trọng của đợt tăng giá vàng hiện nay đến từ các nhà đầu tư châu Á, đặc biệt là nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu thường xuyên biến động, động thái dự trữ vàng tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục được bên ngoài theo dõi sát sao.

Dữ liệu do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố ngày 7/5 cho thấy đến cuối tháng 4, lượng dự trữ vàng của nước này đạt 74,64 triệu ounce (2.322 tấn), tăng từ mức 74,38 triệu ounce cuối tháng 3, tức tăng thêm 260.000 ounce (8.087 kg) so với tháng trước.

Điều này đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc tăng lên, đồng thời quy mô mua vàng trong hai tháng gần đây cũng đang có xu hướng mở rộng.

Ông Vương Thanh, chuyên gia phân tích kinh tế vĩ mô trưởng của Oriental Jincheng, cho rằng việc giá vàng quốc tế điều chỉnh giảm trong tháng 4 có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Ngân hàng trung ương Trung Quốc đẩy mạnh mua vào, đồng thời giúp tối ưu hóa cơ cấu dự trữ quốc tế.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Ảnh: ETtoday.

Ông Vương Thanh nhấn mạnh rằng vàng là phương tiện thanh toán cuối cùng được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu; việc tăng dự trữ vàng sẽ giúp nâng cao uy tín của đồng nội tệ có chủ quyền, đồng thời hỗ trợ quá trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ.

Ông nói: “Xét tổng hợp các yếu tố, việc Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục tăng nắm giữ vàng vẫn sẽ là xu hướng chủ đạo trong tương lai”.

Vì sao Trung Quốc tăng cường mua vàng?

Những nguyên nhân khiến Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục tăng mua vàng: Thứ nhất, nhằm đa dạng hóa cơ cấu dự trữ ngoại hối: giảm sự phụ thuộc quá mức vào một đồng tiền chủ quyền duy nhất như USD, qua đó giảm mức độ biến động của tài sản dự trữ. Thứ hai, từ nhu cầu phòng ngừa rủi ro và an toàn: trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu phức tạp, biến động khó lường và rủi ro lạm phát gia tăng, vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn chiến lược ngày càng nổi bật. Thứ ba, để hỗ trợ quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ: tăng dự trữ vàng giúp củng cố nền tảng tiền tệ của đồng Nhân dân tệ, đồng thời nâng cao uy tín quốc tế của đồng tiền này.

Hội đồng Vàng Thế giới trong báo cáo “Tổng quan và triển vọng thị trường vàng Trung Quốc quý I/2026” cho biết, xét theo hoạt động hàng tháng, việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mua vàng mang đặc điểm “canh thời điểm chiến thuật” nhất định.

Số liệu vàng mua vào do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố hôm 7/5. Nguồn: Sina.

Trong tháng 1 và tháng 2, khi giá vàng tăng mạnh, lượng mua ròng hàng tháng của Ngân hàng trung ương Trung Quốc tương đối khiêm tốn, lần lượt chỉ tăng thêm 40.000 ounce và 30.000 ounce. Tuy nhiên, khi giá vàng điều chỉnh giảm trong tháng 4 họ đã tăng mạnh dự trữ thêm 260.000 ounce — mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 2/2025.

Dù có những điều chỉnh mang tính chiến thuật như trên, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhìn chung vẫn duy trì xu hướng mua vàng liên tục và rất ổn định.

Hội đồng Vàng Thế giới nhận định điều này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về đa dạng hóa cơ cấu dự trữ ngoại hối trong bối cảnh môi trường địa chính trị và thương mại toàn cầu ngày càng phức tạp và biến động, đồng thời càng cho thấy vai trò quan trọng của vàng như một tài sản dự trữ chiến lược.

Dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới cũng cho thấy trong quý I/2026, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 244 tấn vàng, cao hơn mức 208 tấn của quý trước và lập mức cao nhất theo quý trong hơn một năm qua. Điều này phản ánh việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng phân bổ vàng trong bối cảnh bất ổn thị trường gia tăng.

Nói về nguyên nhân các ngân hàng trung ương ưa chuộng vàng, ông Vương Lập Tân - CEO khu vực Trung Quốc của Hội đồng Vàng Thế giới - chia sẻ với báo giới rằng việc các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng mua vàng hoàn toàn không nhằm kiếm lời từ đà tăng giá ngắn hạn, mà là chiến lược phân bổ tài sản từ góc nhìn dài hạn hơn.

Ông Vương nhấn mạnh rằng đối với tài sản dự trữ của các ngân hàng trung ương, yêu cầu đầu tiên là tính an toàn, thứ hai là tính thanh khoản cao, và cuối cùng mới là lợi nhuận.

Trung Quốc liên tục mua vàng dự trữ trong suốt 18 tháng qua. Ảnh: Bloomberg.

Một mục đích lớn của việc liên tục tăng nắm giữ vàng là nhằm đa dạng hóa cơ cấu tài sản dự trữ, giảm sự phụ thuộc quá mức vào một đồng tiền chủ quyền duy nhất; mặt khác, vàng còn được coi trọng nhờ vai trò “trú ẩn an toàn” trong bối cảnh biến động giá tài sản tài chính toàn cầu ngày càng mạnh, qua đó giúp giảm độ biến động của tài sản dự trữ.

Tính đến cuối tháng 4/2026, quy mô dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tăng lên tới 3,41 nghìn tỷ USD, cao hơn 68,4 tỷ USD so với cuối tháng 3, phản ánh tác động của biến động tỷ giá hối đoái và giá tài sản, chủ yếu gồm ngoại hối và vàng, trong đó vàng chiếm khoảng 9,1%.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, sau 18 tháng liên tiếp tăng mua, tổng lượng dự trữ vàng của nước này đã đạt 74,64 triệu ounce, chiếm 9,1% tổng tài sản dự trữ của Trung Quốc, nhưng vẫn thấp đáng kể so với mức trung bình toàn cầu khoảng 15%.

Từ lâu, các nước phát triển như Pháp và Đức luôn duy trì tỷ trọng vàng trong tài sản dự trữ trên 50%, trong khi các nền kinh tế mới nổi như Nam Phi và Argentina cũng có tỷ lệ vàng vượt 10%.

Theo Sina, ETtoday