Lệnh đặt cược bí ẩn thu về 125 triệu USD chỉ trong một giờ, nghi giao dịch nội gián

Một lệnh đặt cược quy mô lớn mang về 125 triệu USD chỉ trong hơn 1 giờ trước tin Mỹ–Iran đàm phán, làm dấy lên nghi vấn giao dịch nội gián.

Một giao dịch bị nghi ngờ đã diễn ra ngay trước khi xuất hiện các thông tin về tiến triển trong thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, làm dấy lên nghi vấn về việc sử dụng thông tin nội gián.

Một lệnh đặt cược lớn vào giá dầu thô theo chiều giảm được thực hiện ngay trước khi xuất hiện các báo cáo về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình Mỹ–Iran, khiến giá dầu lao dốc, làm bùng lên nghi ngờ về giao dịch nội gián. Khoản cược này đã mang lại khoản lợi nhuận 125 triệu USD chỉ trong hơn một giờ.

Theo nền tảng phân tích thị trường The Kobeissi Letter, gần 10.000 hợp đồng bán khống dầu thô đã được đặt vào khoảng 3h40 sáng hôm 6/5 “mà không có bất kỳ tin tức lớn nào,” với tổng giá trị khoảng 920 triệu USD – một quy mô được mô tả là bất thường vào thời điểm đó trong ngày.

Đến 4h50 sáng, Axios đưa tin Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và nối lại đàm phán. Giá dầu đã giảm hơn 12% chỉ trong vòng hai giờ sau thông tin này, biến vị thế bán khống thành khoản lợi nhuận ước tính 125 triệu USD trước khi giá phục hồi trở lại, theo nền tảng này.

Trong cuộc chiến giữa Mỹ–Israel và Iran, các thị trường dự báo và tài chính truyền thống tràn ngập những giao dịch được thực hiện với thời điểm “chuẩn xác đáng ngờ”, liên quan tới các cuộc không kích, thông báo ngừng bắn và diễn biến ngoại giao.

Theo Guardian, các nhà giao dịch đã đặt cược hơn 1 tỷ USD vào những diễn biến được dự đoán gần như chính xác, bao gồm một khoản đặt cược 850.000 USD ngay trước các cuộc không kích của Mỹ vào Iran và khoảng 950 triệu USD vào hợp đồng tương lai dầu chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn vào tháng 4. Hãng tin AP cho biết riêng thông báo ngừng bắn đã tạo ra hơn 413 triệu dự đoán và hơn 100 triệu USD tiền cược trên các thị trường dự báo chỉ trong vài ngày.

Ngày 24/3, Nhà Trắng được cho là đã cảnh báo nhân viên không sử dụng thông tin nội bộ liên quan đến cuộc chiến với Iran để giao dịch trên thị trường tài chính. Động thái này diễn ra một ngày sau khi ông Trump ra lệnh tạm dừng trong 5 ngày các kế hoạch tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Các cơ quan truyền thông, dẫn dữ liệu thị trường, sau đó đưa tin rằng chỉ khoảng 15 phút trước khi có thông báo bất ngờ về thay đổi chính sách, thị trường hợp đồng tương lai đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch. Hơn 760 triệu USD giá trị hợp đồng dầu đã được giao dịch trong chưa đầy hai phút.

Một số báo cáo cũng cho biết ba tài khoản trên nền tảng Polymarket đã kiếm được tổng cộng hơn 600.000 USD nhờ dự đoán chính xác thời điểm lệnh ngừng bắn với Iran.

Theo RT