Nga bảo vệ cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ năm nay như thế nào?

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2026 của Nga được tổ chức với hình thức thu gọn, tăng cường phòng thủ và kiểm soát chặt chẽ quanh Quảng trường Đỏ.

Cuộc duyệt binh chuyển từ màn phô diễn sức mạnh sang thế trận phòng thủ chặt chẽ

Sáng sớm ngày 7/5 các khối bộ binh bước đều qua quảng trường Đỏ. Hàng chục chiến đấu cơ kéo theo những vệt khói màu bay qua các tháp nhọn của Điện Kremlin, tạo nên ba màu đỏ – trắng – xanh của quốc kỳ Nga.

Quan sát kỹ đội hình duyệt binh dưới mặt đất sẽ thấy một hiện tượng khá đặc biệt: những khí tài hạng nặng quen thuộc đã biến mất. Không còn tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, không còn xe tăng chủ lực T-90M hay T-14 Armata, không còn tên lửa chiến thuật Iskander, thậm chí các hệ thống phòng không cũng không xuất hiện. Người dân Nga theo dõi qua truyền hình chỉ thấy “đội hình bộ binh thuần túy”.

Cuộc duyệt binh năm nay diễn ra với quy mô thu nhỏ trong tình trạng an ninh cao. Ảnh: Getty.

Ngày 7/5, buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2026 tại Quảng trường Đỏ đã kết thúc trong tình trạng an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Điều khiến bên ngoài chú ý không chỉ là việc duyệt binh “thu gọn”, mà còn là hệ thống an ninh dày đặc quanh Quảng trường Đỏ.

Vì sao lễ duyệt binh năm nay lại căng thẳng?

Ngày 9/5 là dịp Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức của Liên bang Xô viết. Những năm trước, đây luôn là màn “phô diễn cơ bắp” lớn nhất năm của Điện Kremlin. Nhưng năm 2026, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Theo hình ảnh mà phóng viên Ifeng ghi lại ngày 7/5, khu vực quanh Quảng trường Đỏ bị phong tỏa toàn bộ; lực lượng vũ trang bố trí dày đặc, xe cảnh sát, xe cứu thương và xe liên lạc đặc chủng xếp hàng phía sau các rào chắn đen vàng.

Hệ thống rào chắn phong tỏa khu vực quanh Quảng trường Đỏ.

Từ ngày 5/5, Moscow đã bước vào trạng thái “kiểm soát thông tin bán thời chiến”: mạng internet di động nhiều lần bị ngắt, các nhà mạng thông báo tín hiệu có thể mất bất cứ lúc nào trong vài ngày tới. Các sân bay như Vnukovo và Sheremetyevo từng phải đóng cửa tạm thời; taxi ngừng hoạt động, thanh toán QR bị gián đoạn, khiến đô thị hơn chục triệu dân gần như quay lại thời kỳ “liên lạc hữu tuyến”.

Những biện pháp an ninh nhằm đề phòng điều gì?

Câu trả lời nằm ngay trên bầu trời Moscow: trong vài tháng qua, máy bay không người lái Ukraine đã nhiều lần xuyên thủng mạng lưới phòng không nhiều tầng quanh thủ đô Nga. Chỉ riêng tháng 3 năm nay, phía Nga xác nhận đã bắn hạ 181 UAV của Ukraine trong không phận Moscow. Hôm 4/5, một UAV Ukraine thậm chí đã đánh trúng một tòa chung cư cao tầng chỉ cách Điện Kremlin vài cây số.

Máy bay không người lái Ukraine hôm 4/5 đánh trúng một tòa nhà cách Điện Kremlin 3km. Ảnh: QQnews.

Ngoài ra, việc Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn trước lễ duyệt binh của Ukraine trong những ngày gần đây cũng làm gia tăng nguy cơ đe dọa đối với Quảng trường Đỏ.

Chính vì chuỗi nguy cơ này mà Nga tuyên bố hủy bỏ quyền truyền hình và ghi hình của phóng viên nước ngoài trong ngày 9/5. Có thể nói mức độ an ninh trong và ngoài Quảng trường Đỏ đã được nâng lên mức cao nhất lịch sử.

Ba tuyến phòng thủ bảo vệ lễ duyệt binh năm nay

Theo thông tin hiện có, Nga đã triển khai ba tuyến phòng thủ nhằm ngăn chặn máy bay không người lái Ukraine xâm nhập.

Tuyến phòng thủ thứ nhất gồm hơn 40 tổ hợp phòng không Pantsir-S1 tạo thành “vòng thép phòng không”. Từ năm 2025, quân đội Nga đã bắt đầu xây dựng “vành đai phòng không mới” quanh Moscow. Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy riêng dọc tuyến vành đai trung tâm và các nút giao thông trọng yếu đã xuất hiện thêm 43 trận địa Pantsir-S1.

Một tổ hợp phòng không Pantsir-S1 bố trí trên nóc một tòa nhà công sở. Ảnh: QQnews.

Trước lễ duyệt binh, Nga tiếp tục điều thêm nhiều tổ hợp Pantsir từ các khu vực khác về bảo vệ thủ đô. Điều đó đồng nghĩa trong ngày 9/5, toàn bộ các trận địa Pantsir-S1 dọc vành đai sẽ trực chiến 24/24. Ngay cả màn trình diễn của máy bay trên không cũng được bố trí trong phạm vi hỏa lực của các hệ thống này.

Tuy nhiên, kết cục khá “trớ trêu”: để tránh việc xe tăng và pháo tự hành trở thành mục tiêu có giá trị cao cho drone tấn công, Bộ Quốc phòng Nga đã hủy hoàn toàn đội hình khí tài hạng nặng. Vì vậy, “vũ khí hạng nặng” duy nhất trong lễ duyệt binh năm nay chỉ còn là các biên đội máy bay quân sự trên bầu trời.

Cùng triển khai với Pantsir-S1 còn có nhiều hệ thống Tor-M2 và các tổ hợp phòng không tầm xa S-400. Một số ước tính cho rằng tổng số thiết bị phòng không vượt quá 280 tổ hợp — mật độ phòng thủ được mô tả là dày đặc “hiếm thấy trong lịch sử”.

Sơ đồ các hệ thống phòng không ở khu vực Moscow để bảo vệ cuộc duyệt binh. Màu đỏ: hệ thống S-400; màu vàng: hệ thống S-300; màu xanh: tổ hợp Pantsir. Ảnh: QQnews.

Tuyến phòng thủ thứ hai: “lá chắn cận vệ” quanh Tổng thống Putin. Nếu phòng không là lớp bảo vệ diện rộng, thì an ninh dành cho Tổng thống Vladimir Putin được thực hiện ở mức độ chi tiết đến từng giây.

Ngày 7/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đã nâng cấp mức độ bảo vệ cho nguyên thủ và các hoạt động Ngày Chiến thắng. Ông nhấn mạnh mọi biện pháp đều được triển khai trong khuôn khổ pháp luật và “đảm bảo an toàn cho công dân là ưu tiên tuyệt đối”.

Dù không tiết lộ cụ thể, nhưng theo CNN dẫn một báo cáo tình báo châu Âu ngày 4/5, Điện Kremlin đã kích hoạt “chế độ cách ly” cho giới lãnh đạo cấp cao. Tất cả những người gặp ông Putin đều phải trải qua hai lớp kiểm tra an ninh khác nhau; điện thoại của đội ngũ tháp tùng họ bị vô hiệu hóa kết nối mạng; chó nghiệp vụ phát hiện chất nổ và hóa học xuất hiện khắp lối đi. Đầu bếp, vệ sĩ, nhiếp ảnh gia, thậm chí cả nhân viên xử lý tài liệu mật đều bị cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Lính bắn tỉa bố trí trên nóc một tòa nhà bên cạnh Quảng trường Đỏ. Ảnh: QQnews.

Ngoài ra, Tổng thống Putin gần đây giảm mạnh các hoạt động công khai không cần thiết. Một số cơ quan truyền thông nước ngoài còn cho rằng truyền hình Nga đã phát lại hình ảnh cũ để lấp thời lượng.

Tuy nhiên, trong lễ duyệt binh ngày 9/5, ông Putin vẫn trực tiếp xuất hiện tại Quảng trường Đỏ. Thách thức lớn nhất của Điện Kremlin là làm sao bảo đảm an toàn cho nguyên thủ giữa môi trường đe dọa cao, từ Quảng trường Đỏ đến các khán đài và khu vực mộ Chiến sĩ vô danh — kế hoạch bảo vệ cụ thể được giữ bí mật.

Tuyến phòng thủ thứ ba: lính bắn tỉa và lực lượng an ninh khắp nơi. Theo Ifeng ngày 6/5, tại các nút giao thông quan trọng quanh Quảng trường Đỏ đều có lực lượng vũ trang canh gác; nhiều vị trí cao được bố trí lính bắn tỉa và tổ hỏa lực súng máy. Truyền thông thậm chí ghi lại được ánh phản chiếu từ ống ngắm bắn tỉa xuất hiện tại cửa sổ một tháp tường thành gần vị trí tổng thống trên khán đài nhất.

Những đơn vị phòng thủ Moscow được điều khẩn cấp từ chiến tuyến trở về này đã tạo thành tuyến phòng thủ cuối cùng quanh Quảng trường Đỏ.

Binh sĩ cùng quân khuyển tuần tra dọc tuyến đường diễn ra cuộc duyệt binh. Ảnh: QQnews.

Một cuộc duyệt binh “ẩn mình để tránh bị tấn công”

Nhìn lại toàn bộ công tác an ninh năm nay, có thể thấy các hàng rào thép quanh Quảng trường Đỏ, việc hủy truyền hình trực tiếp quốc tế, hay sự biến mất của các đoàn xe bọc thép từng tượng trưng cho sức mạnh Nga phía sau những bức tường đỏ của Điện Kremlin.

Từ việc cắt internet, đóng sân bay, tăng dày hệ thống phòng không tầm gần, cấm tụ tập đông người cho tới hủy đội hình vũ khí hạng nặng - bất kỳ chuyên gia an ninh quốc tế nào cũng hiểu đây đều là những “bài học bị động” rút ra từ chiến trường.

Ngày nay, với Moscow, việc người dân còn có thể nhìn thấy các chiến đấu cơ kéo khói màu quốc kỳ bay qua bầu trời Quảng trường Đỏ có lẽ đã là mức bảo đảm tối đa mà Điện Kremlin có thể thực hiện về mặt an ninh phòng không.

Theo QQnews