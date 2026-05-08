Mỹ–Iran đọ hỏa lực tại eo biển Hormuz, ông Trump nói chỉ là "va chạm nhẹ"

Mỹ và Iran đọ hỏa lực tại eo biển Hormuz trong phép thử nghiêm trọng nhất của lệnh ngừng bắn, làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang tại Trung Đông.

Mỹ và Iran đã đọ hỏa lực trong hôm 7/5, một phép thử nghiêm trọng nhất từ trước tới nay đối với lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng giữa hai bên. Tuy nhiên, Iran cho biết tình hình đã trở lại bình thường, trong khi phía Mỹ nói họ không muốn leo thang.

Quân đội Iran cho biết Mỹ đã nhắm vào hai con tàu đang tiến vào eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Iran. Phía quân đội Mỹ nói họ nổ súng để đáp trả các cuộc tấn công từ Iran.

Tổng thống Donald Trump nói với một phóng viên của ABC rằng lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực và tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc. “Chỉ là một cú va chạm nhẹ thôi,” ông Trump nói, theo bài đăng trên mạng xã hội của phóng viên này. Truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết sau các cuộc tấn công, tình hình đã “trở lại bình thường”.

Các hành động thù địch mới bùng phát trong bối cảnh Washington đang chờ phản hồi của Tehran đối với một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh, nhưng tạm thời chưa giải quyết các vấn đề gây tranh cãi nhất như chương trình hạt nhân của Iran.

Hai bên đã nhiều lần đọ hỏa lực lẻ tẻ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 7/4.

Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi nhắm vào một tàu chở dầu Iran và một tàu khác, đồng thời tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu dân cư trên đảo Qeshm trong eo biển và các khu vực ven biển gần Bandar Khamir Sirik trên đất liền. Quân đội Iran cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz và phía nam cảng Chabahar.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran nói các cuộc tấn công đã gây “thiệt hại đáng kể”, nhưng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết không có tài sản nào của họ bị trúng đòn.

CENTCOM cho biết Iran đã sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ trong cuộc tấn công nhằm vào ba tàu khu trục của hải quân Mỹ. Phía Mỹ nói họ đã tấn công lại các địa điểm tên lửa, UAV và các mục tiêu khác để đáp trả.

“CENTCOM không tìm cách leo thang nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ,” thông báo nêu rõ.

Kênh Press TV sau đó đưa tin rằng sau vài giờ giao tranh, “tình hình tại các đảo và thành phố ven biển của Iran quanh eo biển Hormuz đã trở lại bình thường.”

Đây không phải lần đầu tiên hai bên đấu hỏa lực kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Hôm đầu tuần, quân đội Mỹ cho biết họ đã phá hủy sáu tàu nhỏ của Iran và đánh chặn tên lửa hành trình cùng UAV khi Tehran tìm cách ngăn chặn nỗ lực của hải quân Mỹ nhằm mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Lệnh ngừng bắn chịu sức ép

Trước các diễn biến mới nhất, Mỹ đã đưa ra một đề xuất nhằm chính thức chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, đề xuất này không đề cập đến các yêu cầu then chốt của Washington, bao gồm việc Iran phải đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển — tuyến đường trước chiến tranh vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Tehran cho biết vẫn chưa đưa ra kết luận về kế hoạch đang được xây dựng này.

Ở một diễn biến khác, Mỹ hôm thứ Năm đã áp đặt trừng phạt đối với Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq và ba thủ lĩnh dân quân với cáo buộc hỗ trợ Iran.

Israel, nước cũng đang giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon, cho biết hôm thứ Năm họ đã tiêu diệt một chỉ huy Hezbollah trong một cuộc không kích tại Beirut một ngày trước đó — đây là cuộc tấn công đầu tiên của Israel vào thủ đô Lebanon kể từ khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn vào tháng trước.

Việc Israel chấm dứt các cuộc không kích tại Lebanon là một trong những yêu cầu then chốt của Iran trong các cuộc đàm phán với Washington.

Theo Reuters, RT