Mỹ công bố 160 tài liệu về UFO và "sự sống ngoài hành tinh": Có gì bên trong?

Mỹ công bố hơn 160 hồ sơ UFO kéo dài 80 năm, bao gồm video, ảnh và báo cáo tình báo, nhưng giới chức nói không có bằng chứng về người ngoài hành tinh.

Bộ Chiến tranh Mỹ hôm 8/5 đã công bố hơn 160 tài liệu liên quan đến các vụ nhìn thấy UFO có từ gần 80 năm trước, chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump dự đoán: “Tôi nghĩ một số thứ sẽ rất thú vị đối với công chúng.”

Việc Lầu Năm Góc công bố 162 tài liệu này diễn ra sau sắc lệnh của Tổng thống ban hành vào tháng 2, yêu cầu minh bạch hóa các vấn đề liên quan đến “sinh vật ngoài hành tinh, các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP) và vật thể bay không xác định (UFO).”

“Người dân Mỹ giờ đây có thể truy cập ngay lập tức các hồ sơ UAP đã được giải mật của chính phủ liên bang. Những video, hình ảnh và tài liệu gốc mới nhất về UAP từ toàn bộ chính phủ Mỹ đều được tập hợp tại một nơi — không cần quyền truy cập đặc biệt,” Lầu Năm Góc cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X khi công bố loạt tài liệu.

“Trong khi các chính quyền trước đây tìm cách làm mất uy tín hoặc khiến công chúng nản lòng, Tổng thống Trump tập trung vào việc cung cấp mức độ minh bạch tối đa, để người dân tự đưa ra nhận định về thông tin trong các tài liệu này,” thông báo cho biết thêm.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ đã báo cáo về một vật thể bay không xác định (UAP) có hình dạng giống quả bóng bầu dục gần Nhật Bản vào năm 2024. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Trong số các tài liệu được công bố có các đoạn video ghi lại những vật thể kỳ lạ trên bầu trời tại Hy Lạp, Iraq, Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Ngoài ra còn có hàng loạt báo cáo tình báo và hồ sơ của Cục Điều tra Liên bang (FBI), bao gồm lời khai của nhân chứng và các báo cáo công khai về những lần nhìn thấy UFO qua các năm, trong đó một số tài liệu ghi chú rằng thông tin đã từng được công bố “một phần”.

Các tài liệu cũng bao gồm bản ghi lại lời các phi hành gia Apollo 17 báo cáo về “những hạt sáng hoặc mảnh vỡ nào đó trôi qua khi chúng tôi điều khiển… Nó trông giống như pháo hoa ngày 4/7 ngoài cửa sổ của [phi hành gia Ron Evans]… Chúng là những mảnh vỡ góc cạnh, sắc nét đang quay lơ lửng.”

Bản phác thảo tổng hợp từ ảnh chụp hiện trường thực tế, được phủ thêm lớp đồ họa do Phòng thí nghiệm FBI tạo ra, mô tả các báo cáo của nhân chứng từ tháng 9/2023 về một vật thể kim loại màu đồng hình elip đang lơ lửng trên một cánh đồng. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Một bức ảnh đi kèm cho thấy ba chấm sáng xuất hiện theo hình tam giác phía trên bề mặt Mặt Trăng. Chú thích cho biết “chưa có sự đồng thuận về bản chất của hiện tượng bất thường này” nhưng một phân tích sơ bộ mới cho rằng đó có thể là “một vật thể vật lý.”

Một số tài liệu khác chỉ đơn giản là các bài báo cũ về những lần nhìn thấy UFO từ thập niên 1950.

Hình ảnh lưu trữ từ sứ mệnh Apollo 17 lên Mặt Trăng năm 1972, hình nhỏ phía trên bên phải cho thấy ba nguồn sáng có thể nhìn thấy phía trên bề mặt Mặt Trăng. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Ngay cả trước chỉ đạo của ông Trump, Lầu Năm Góc đã trong nhiều năm tiến hành giải mật và công bố các tài liệu liên quan đến UFO, thường được chính phủ Mỹ gọi là các hiện tượng dị thường chưa được giải thích (UAP).

Ông Sean Kirkpatrick, nhà vật lý và cựu sĩ quan tình báo, người từng đứng đầu Văn phòng Giải quyết Dị thường Đa lĩnh vực (AARO) của Bộ Chiến tranh cho đến năm 2023, cho biết ông đã xem các hồ sơ của chính phủ và tin rằng không có phát hiện “chấn động” nào.

“Người đọc không nên kỳ vọng sẽ có tài liệu nào đó kèm hình ảnh hoặc phỏng vấn người ngoài hành tinh khi họ đáp xuống,” ông nói với AP. “Vì điều đó đơn giản là không tồn tại.”

Một nhân viên quân sự của Mỹ đã báo cáo về UAP (vật thể bay không xác định) khi đang hoạt động trong không phận châu Phi vào năm 2025. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Một nhân viên quân sự của Mỹ cũng báo cáo về vật thể bay không xác định (UAP) gần Hy Lạp bay thẳng trên đại dương hướng về đất liền vào tháng 10/2023. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Ông Kirkpatrick giải thích thêm rằng các video được cho là ghi lại công nghệ ngoài hành tinh thường có những lời giải thích bình thường. Các camera hồng ngoại hiện đại mà quân đội Mỹ sử dụng thường ghi lại động cơ máy bay phản lực và các vật thể nóng khác dưới dạng vệt nhiệt kéo dài, điều này giải thích các video lan truyền về những vật thể hình viên thuốc di chuyển nhanh.

Giải thích này không ngăn được các chính trị gia đảng Cộng hòa như bà Anna Paulina Luna, người từng tuyên bố trên podcast của Joe Rogan năm ngoái rằng bà đã thấy bằng chứng về “các thực thể liên chiều không gian” và cáo buộc Lầu Năm Góc thiếu minh bạch về vấn đề này.

Ảnh chụp màn hình từ một video do một binh sĩ quân đội Mỹ báo cáo, ghi lại cảnh vật thể bay không xác định (UAP) bay ngang qua Trung Đông vào tháng 5/2022. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Năm 2020, Không quân Hoa Kỳ báo cáo về hiện tượng UAP (vật thể bay không xác định) ở miền Nam nước Mỹ. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Ngay cả Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho biết ông “ám ảnh” với các hồ sơ UFO, nói vào tháng 3 rằng ông đang cố tìm thời gian để điều tra Khu vực 51 kể từ khi nhậm chức, và tin rằng những gì nhiều người gọi là UFO thực chất là hình ảnh của các thực thể quỷ dữ.

“Tôi vẫn còn 3 năm nữa trong nhiệm kỳ phó tổng thống,” ông Vance nói với podcaster bảo thủ Benny Johnson khi đó. “Tôi sẽ làm rõ toàn bộ hồ sơ UFO.”

Ảnh chụp màn hình từ một video được ghi lại gần UAE, cho thấy vật thể bay không xác định (UAP) được báo cáo vào tháng 10/2023. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Ảnh tĩnh hồng ngoại của một vật thể không xác định trên bầu trời miền Tây nước Mỹ vào tháng 12/2025. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ.

Báo cáo đầu tiên của AARO công bố năm 2024 ghi nhận hàng trăm vụ việc UAP mới nhưng không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy chính phủ Mỹ từng xác nhận công nghệ ngoài hành tinh. Một báo cáo thứ hai, bao gồm các vụ việc gần đây hơn, dự kiến sẽ sớm được công bố.

Chỉ đạo công bố hồ sơ UFO của ông Trump được đưa ra sau khi ông yêu cầu giải mật các tài liệu liên quan đến các vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr. ngay trong tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025.

Những tài liệu đó không tiết lộ nhiều thông tin mới ngoài những gì đã được biết về ba vụ ám sát định hình một thập niên 1960 đầy biến động.

Theo NYP