Nhật từng muốn đóng “quái vật biển” 500.000 tấn mạnh hơn cả một hạm đội

IJN Zipang – siêu chiến hạm 500.000 tấn mà Nhật Bản từng lên ý tưởng trước Thế chiến I – được xem là một trong những thiết kế tàu chiến tham vọng nhất lịch sử.

Cuối cùng số phận đã định sẵn rằng nó chỉ mãi là một “thí nghiệm tư duy”, nhưng IJN Zipang vẫn là một trong những khái niệm tàu chiến thú vị nhất từng xuất hiện.

Ngay trước khi Thế chiến I bùng nổ, một sĩ quan hải quân Nhật Bản có tầm nhìn đã đề xuất kế hoạch cho thứ có thể trở thành chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo. Được gọi là Zipang, siêu chiến hạm này dự kiến có lượng choán nước lên tới 500.000 tấn – vượt xa mọi con tàu từng xuất hiện khi đó và cả về sau.

Vì có lẽ chưa bao giờ nghe tới nó nên sẽ không bất ngờ khi ý tưởng này nhanh chóng bị gác bỏ. Nhưng bản thân khái niệm này vừa kỳ lạ vừa hấp dẫn.

IJN Zipang: cả một hạm đội trong một con tàu

Đứa con tinh thần của Trung tá hải quân Hidetaro Kaneda, IJN Zipang đi vào lịch sử như một trong những con tàu tham vọng nhất từng được nghĩ tới.

Với lượng choán nước nửa triệu tấn, con tàu được thiết kế để sở hữu hỏa lực tương đương cả một hạm đội gộp lại trong duy nhất một chiến hạm.

Để dễ hình dung, vào thời điểm đó, một thiết giáp hạm trung bình chỉ nặng khoảng 25.000–30.000 tấn. Nó cũng sẽ vượt xa các siêu thiết giáp hạm nổi tiếng lớp Yamato-class của Nhật Bản, vốn có lượng choán nước khoảng 72.000 tấn.

Điều đó có nghĩa Zipang sẽ lớn gấp khoảng 7 lần Yamato xét về trọng lượng. Nếu từng được chế tạo, nó thậm chí còn xuất hiện trước Yamato vài thập kỷ.

Theo thiết kế, tàu có chiều ngang tới 295 feet (90 mét) và chiều dài hơn 2.000 feet (609 mét).

Để so sánh, chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo là USS Gerald R. Ford chỉ dài 1.122 feet (342 mét).

Tuy nhiên, những thông số này không phải tùy tiện. Kaneda cho rằng chiều ngang khổng lồ là cần thiết để tàu giữ ổn định trên Thái Bình Dương.

Kích thước là vấn đề sống còn

295 feet (90 mét) cũng tình cờ là bước sóng trung bình của sóng biển tại khu vực đó. Nhưng kích thước mới chỉ là khởi đầu câu chuyện.

Một thân tàu lớn như vậy về lý thuyết có thể cho phép Zipang mang hơn 100 khẩu pháo hạng nặng, với cỡ nòng tiềm năng lên tới 20 inch (51 cm).

Con tàu cũng được hình dung có độ cơ động rất cao, với tốc độ tối đa tiềm năng 42 hải lý/giờ – một thiết kế cực kỳ tham vọng.

Nhật Bản không phải quốc gia duy nhất mơ về những chiến hạm khổng lồ. Nổi tiếng nhất là tham vọng của Vương quốc Anh với tàu sân bay khổng lồ HMS Habakkuk.

Dài khoảng 1.969 feet (600 mét), con tàu khổng lồ này dự kiến được làm từ hỗn hợp bột gỗ và băng gọi là “pykrete”. Cuối cùng dự án cũng bị hủy bỏ, nhưng ý tưởng là tạo ra một con tàu “không thể đánh chìm” để đối phó tàu ngầm Đức tại chiến trường Đại Tây Dương.

Nhưng vì sao một chiến hạm khổng lồ như vậy chưa bao giờ vượt qua giai đoạn bản vẽ?

Tàu IJN Zipang sẽ có kích thước bằng 7 tàu Yamato cộng lại. Ảnh: Wiki.

Định mệnh thất bại ngay từ đầu

Điều đầu tiên cần lưu ý là IJN Zipang chưa bao giờ là đề xuất nghiêm túc của Kaneda mà giống một “thí nghiệm tư duy” hơn.

Ông đặt giả thuyết rằng Nhật Bản nên tập trung nguồn lực hạn chế của mình vào số lượng ít tàu hơn nhưng lớn hơn và mạnh hơn thay vì nhiều tàu nhỏ yếu hơn.

Theo nghĩa đó, IJN Zipang chính là kết luận cực hạn của lối tư duy này.

Ngày nay ý tưởng ấy nghe có vẻ điên rồ, nhưng cần đặt mình vào tư duy của các nhà thiết kế hải quân thời đó.

Trước thời kỳ tàu sân bay thống trị, dreadnought – sau này là thiết giáp hạm – chính là trung tâm của mọi hải quân lớn. Với pháo khổng lồ và giáp dày, ai sở hữu con tàu lớn nhất về lý thuyết sẽ kiểm soát biển cả tốt nhất.

Cộng thêm việc hải quân Nhật đã rút ra bài học cay đắng từ Chiến tranh Nga-Nhật về sức mạnh của dreadnought, mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lý hơn, ít nhất trên khía cạnh ý tưởng.

Nhật Bản từ lâu luôn gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài nguyên thiên nhiên như thép và dầu mỏ, đồng thời khi đó chưa phải cường quốc công nghiệp lớn.

Vì thế, Nhật gần như không thể cạnh tranh về số lượng với các cường quốc khác.

Do đó, Kaneda tin rằng nếu “chúng ta không thể đóng nhiều hơn họ, hãy áp đảo họ bằng một con quái vật duy nhất”.

Nhưng Nhật Bản liệu có thể biến nó thành hiện thực?

Nhật Bản có thể chế tạo IJN Zipang?

Câu trả lời ngắn gọn là không. Vào thời điểm đó, Nhật Bản thiếu cả nguồn lực lẫn năng lực vật chất để thực hiện dự án quy mô như vậy.

Năm 1912, nước này thậm chí còn gần như không có đủ xưởng đóng tàu để đóng các dreadnought của chính mình, chứ chưa nói tới một “quái vật” như Zipang.

Chiến hạm lớn nhất của Nhật lúc đó là Kongo thậm chí còn phải đặt đóng tại các xưởng tàu Anh.

Một con tàu nặng 500.000 tấn như vậy sẽ cần ụ tàu khô lớn nhất thế giới thời điểm đó. Nó cũng đòi hỏi các cần cẩu khổng lồ, năng lực sản xuất thép khổng lồ và hệ thống vận tải tương xứng.

Và đó mới chỉ là để đóng phần thân tàu.

Để con tàu có thể di chuyển, nó sẽ cần các turbine hơi nước khổng lồ vượt xa mọi loại từng tồn tại khi đó.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó có lẽ cũng đủ khiến Hải quân Nhật phá sản.

Và kể cả nếu chế tạo thành công, vẫn còn tranh cãi liệu con tàu này có thực sự hữu dụng trong chiến đấu hay không.

Tàu Zipang thậm chí còn lớn hơn cả tàu USS Gerald R. Ford. Ảnh: Wiki.

Tất tay hoặc không gì cả

Trong chiến đấu, nó nhiều khả năng sẽ hoạt động rất kém trên biển, đặc biệt về bán kính quay đầu.

Con tàu cũng gần như không thể che giấu và sẽ trở thành mục tiêu lý tưởng cho tàu ngầm.

Ý tưởng cốt lõi của Kaneda rằng Nhật Bản nên tập trung vào chất lượng thay vì áp đảo số lượng sau này đã truyền cảm hứng cho Yamato và Musashi trong thập niên 1930.

Giống như hậu duệ nổi tiếng Yamato sau này, nó cũng sẽ cực kỳ dễ tổn thương trước các cuộc tấn công đường không.

Điều thú vị là nhà thiết kế Yamato, Yuzuru Hiraga, sau này từng ghi nhận tham vọng của Kaneda là đi đúng hướng, chỉ có điều quy mô hơi “quá tay”.

Dù IJN Zipang cuối cùng chưa bao giờ được phê duyệt, nó không hẳn điên rồ như vẻ ngoài ban đầu. Khi đặt trong bối cảnh tư duy chiến lược hải quân thời đó, ý tưởng về “một con tàu thống trị tất cả” bỗng trở nên dễ hiểu.

Tuy nhiên, như lịch sử hải quân sau này cho thấy, đầu tư vào một lực lượng cân bằng thay vì đặt cược tất cả vào siêu vũ khí vẫn là lựa chọn hiệu quả hơn.

Về kích thước, giấc mơ của Kaneda sau này thực sự được hiện thực hóa – nhưng dành cho thương mại chứ không phải chiến tranh.

Được đóng ngay tại Nhật Bản, siêu tàu chở dầu Seawise Giant với tải trọng hơn 500.000 tấn khi đầy tải đã ra khơi vào năm 1979.

Theo IE