Mẫu UAV đánh chặn của Ukraine có gì khiến các nước Trung Đông khao khát sở hữu?

Mẫu UAV STING giá rẻ của Ukraine đã bắn hạ hơn 3.000 UAV Nga và đang được các nước Trung Đông lùng mua để chống lại UAV Shahed của Iran.

Xé toạc bầu trời với tiếng rít đáng sợ, một chiếc UAV dạng quadrocopter do Ukraine chế tạo lượn ngoằn ngoèo với độ linh hoạt khó tin đối với một thiết bị trông giống như “đèn dung nham có cánh”.

Từng là một ý tưởng xa vời, mẫu UAV đánh chặn do công ty tư nhân Wild Hornets phát triển nay đã trở thành trụ cột trong hệ thống phòng thủ của Ukraine trước các UAV Nga – và sớm có thể được dùng để đối phó với UAV của Iran tại vùng Vịnh.

Chính phủ ở Kiev và các nhà sản xuất UAV trong nước cho biết Mỹ cùng các đồng minh đang tìm kiếm sự hỗ trợ của họ để chống lại các UAV Shahed của Iran – loại vũ khí đã liên tục tấn công các mục tiêu trên khắp Trung Đông.

Wild Hornets cho biết các khách hàng Trung Đông đã bày tỏ sự quan tâm đến dòng UAV đánh chặn của họ, nhưng công ty chưa trực tiếp đàm phán hợp đồng xuất khẩu nào trước khi nhận được “đèn xanh” từ chính phủ Ukraine.

Các UAV đánh chặn như mẫu STING là giải pháp chi phí thấp thay thế cho các tên lửa phòng không Patriot trị giá hàng triệu USD, với khả năng lao tới tiêu diệt các UAV Shahed do Nga sản xuất bằng tốc độ áp đảo.

Một nhóm kỹ sư của Wild Hornets đã trình diễn thiết bị này cho báo giới phương Tây tại một địa điểm bí mật, nơi các kỹ sư đeo mặt nạ tụ tập quanh một trạm điều khiển, theo dõi hình ảnh chất lượng cao truyền trực tiếp từ camera của UAV.

“Không thể diễn tả bằng lời – bạn phải tự cảm nhận”, phi công thử nghiệm mang biệt danh “Paskudnyk” (tạm dịch: “gã khó ưa”) nói.

Các UAV Sting sẵn sàng được sử dụng tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine. Ảnh: Reuters.

Tốc độ cao, chi phí thấp

UAV Nga đang bao trùm chiến trường và tràn ngập bầu trời Ukraine, thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn làm tê liệt hệ thống điện tại các thành phố lớn và nhắm vào hậu cần cũng như cơ sở hạ tầng.

Điều này buộc các nhà phát triển Ukraine – dù hạn chế về tài chính nhưng giàu sáng tạo – phải đẩy nhanh việc phát triển các giải pháp rẻ hơn.

STING có thể bay với tốc độ lên tới 280 km/h, được hỗ trợ bởi ăng-ten 360 độ và tầm hoạt động tối đa khoảng 37 km – cho phép nó truy đuổi mục tiêu từ xa trước khi lao vào tiêu diệt bằng chất nổ.

Theo Paskudnyk – một thợ đóng đồ nội thất trước đây, nay hỗ trợ đào tạo phi công – việc điều khiển thiết bị này rất dễ thích nghi với những người đã quen với UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

“Nếu bạn đã biết điều khiển UAV FPV, thì chỉ cần ba hoặc bốn ngày là có thể làm chủ thiết bị này”, ông nói.

Theo công ty, STING đã bắn hạ hơn 3.000 UAV Shahed của Nga kể từ khi được triển khai rộng rãi vào tháng 6/2025. Hiện có hơn 10.000 chiếc được sản xuất mỗi tháng.

Chi phí của mỗi chiếc chỉ khoảng 2.000 USD hoặc thấp hơn – so với mức 20.000–50.000 USD của một chiếc Shahed – và được mua thông qua vườn ươm công nghệ quốc phòng của chính phủ hoặc các quỹ tư nhân lớn.

Một phiên bản thế hệ hai đã được phát triển với tốc độ nhanh hơn nữa và có thể đối phó các biến thể Shahed sử dụng động cơ phản lực – loại mà Nga đang liên tục cải tiến, theo một đại diện công ty giấu tên vì lý do an ninh.

Ông cho biết mẫu này đã được triển khai trong các nhiệm vụ phòng thủ, nhưng thông số kỹ thuật vẫn được giữ bí mật.

Nhiều quốc gia Trung Đông muốn mua UAV STING để chống lại UAV Shahed của Iran. Ảnh: Reuters.

Điểm nghẽn trong mua bán

Kể từ khi cuộc chiến với Iran bùng nổ ngày 28/2, các quốc gia Arab vùng Vịnh đã phải hứng chịu hơn 2.000 cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, nhằm vào các cơ quan ngoại giao và căn cứ quân sự của Mỹ, cũng như cơ sở hạ tầng dầu mỏ, cảng biển, sân bay, tàu thuyền và khu dân cư.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết Kiev muốn nhận tiền và công nghệ để đổi lấy việc hỗ trợ các quốc gia Trung Đông, đồng thời tiết lộ đã cử ba nhóm chuyên gia phòng không tới khu vực này.

Ông cũng chỉ trích một số công ty Ukraine và chính phủ nước ngoài vì tìm cách ký kết thỏa thuận về thiết bị chống UAV mà không có sự phê duyệt của Kiev.

Đại diện Wild Hornets nhấn mạnh công ty hiện ưu tiên hàng đầu là tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, và chỉ xuất khẩu khi có chỉ đạo từ chính phủ – đặc biệt nếu Kiev nhận được thêm hệ thống Patriot từ Mỹ để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

“Chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu trong hộp thư”, ông nói, “nhưng hiện tại chúng tôi chưa phản hồi”.

Theo Reuters