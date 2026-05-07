Nga bất ngờ kêu gọi các phái đoàn ngoại giao nước ngoài sơ tán khỏi Kiev

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã chính thức cảnh báo tất cả các phái bộ ngoại giao và tổ chức quốc tế về khả năng xảy ra một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev, đồng thời kêu gọi họ rời khỏi thủ đô Ukraine ngay lập tức.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày vào 8–9/5 nhằm kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai tại châu Âu, đồng thời kêu gọi Kiev thực hiện điều tương tự và cảnh báo về khả năng tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev. Bộ này dẫn lại các phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó trong ngày, cho rằng chúng chứa đựng các lời đe dọa nhằm vào Moscow trong dịp lễ Ngày Chiến thắng.

Bà Zakharova nói trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng cảnh báo của Moscow cần được nhìn nhận với mức độ nghiêm túc cao nhất. Bà tiết lộ Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm chính thức tới tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, yêu cầu sơ tán nhân sự khỏi thủ đô Kiev trước nguy cơ xảy ra đòn trả đũa.

“Bộ Ngoại giao khẩn thiết kêu gọi chính phủ nước bạn/lãnh đạo tổ chức của bạn xem xét tuyên bố này với mức độ nghiêm túc cao nhất và bảo đảm việc sơ tán kịp thời khỏi thành phố Kiev đối với nhân viên ngoại giao và các phái bộ khác, cũng như dân thường, do nguy cơ không thể tránh khỏi về một cuộc tấn công trả đũa của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga nhằm vào Kiev, bao gồm cả các trung tâm ra quyết định,” công hàm nêu rõ, theo trích dẫn của bà Zakharova, nếu Ukraine tiếp tục các “kế hoạch khủng bố tội phạm.”

Bà Zakharova cho biết Nga hiểu rõ thái độ của phương Tây đối với Ngày Chiến thắng cũng như các nỗ lực nhằm “viết lại lịch sử” và “có hệ thống phá hủy di sản tưởng niệm Liên Xô.” “Khi họ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, họ đang trở thành đồng phạm trong các kế hoạch tội phạm do chính quyền Kiev vạch ra. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn không nên khiến họ mất đi lý trí,” bà nói.

Hiện vẫn chưa rõ Kiev có đáp lại lời kêu gọi của Moscow và tuân thủ lệnh ngừng bắn ngày 8–9/5 hay không. Sau thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, ông Zelensky gọi lệnh ngừng bắn này là “không công bằng” và cho rằng “không ai chính thức đề xuất bất cứ điều gì” với Kiev. Vài giờ sau, ông đơn phương tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 5–6/5, đồng thời nói rằng Kiev sẽ “hành động tương xứng” với các động thái của Moscow.

Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với tuyên bố của ông Zelensky. Dù các báo cáo truyền thông cho thấy cường độ các cuộc tấn công tầm xa từ cả hai phía đã giảm bớt, giao tranh vẫn tiếp diễn. Bất chấp việc Nga chưa xác nhận có tuân thủ lệnh ngừng bắn do ông Zelensky đề xuất hay không, nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Moscow vi phạm “lệnh ngừng bắn” gần 2.000 lần trong suốt ngày thứ Tư và lựa chọn “công khai coi thường… việc cứu mạng con người.”

Trong suốt cuộc xung đột Ukraine, Nga nhiều lần tuyên bố ngừng bắn vào các dịp lễ lớn. Những khoảng lặng chiến sự này đạt mức độ thành công khác nhau, trong khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm nhiều lần. Tháng trước, Moscow tuyên bố một lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh, nhưng quân đội Nga cho biết phía Ukraine đã vi phạm hơn 6.500 lần chỉ trong vòng 32 giờ.

