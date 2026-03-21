Công bố số đại biểu ngoài Đảng trúng cử Quốc hội khóa XVI

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết số đại biểu ngoài Đảng trúng cử là 18 người, tăng 4 người so với nhiệm kỳ trước. Trong khi đó, không có ứng viên tự ứng cử nào nào trúng cử.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thông tin tại họp báo, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết trước đó, ngày 14/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết 151 công bố danh sách 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử. Đến ngày 12/3, số ứng viên chính thức là 863 người, trong đó Trung ương giới thiệu 216 người, địa phương 647 người.

Kết quả bầu cử cho thấy cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội. Trong số này, 214 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu trúng cử, 2 người không trúng cử.

Theo ông Đông, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục được điều chỉnh theo hướng giảm đại biểu kiêm nhiệm trong các cơ quan hành pháp, tư pháp và tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu chuyên trách đạt 40% – cao nhất từ trước đến nay, tăng 1,4% so với khóa XV, 5,5% so với khóa XIV, 7,2% so với khóa XIII và 10,6% so với khóa XII.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử có tỷ lệ trúng cử rất cao, với 214/216 người trúng cử; đồng thời 100% đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách đều trúng cử.

Quốc hội khóa XVI cũng lần đầu có đại diện của dân tộc Ơ Đu – một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam. Tỷ lệ nữ đại biểu tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt khoảng 30%.

Đối với nhóm tự ứng cử, ông Đông cho biết không có ứng viên nào trúng cử. Trong khi đó, số đại biểu ngoài Đảng trúng cử là 18 người, tăng 4 người so với nhiệm kỳ trước.

Liên quan đến lực lượng đại biểu trẻ, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho hay Quốc hội sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho những người lần đầu trúng cử, nhằm giúp họ sớm thích nghi với hoạt động nghị trường và phát huy vai trò trong nhiệm kỳ mới.



Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên cho biết sau khi có kết quả bầu cử, cơ quan liên quan sẽ tiến hành các quy trình như xác nhận tư cách đại biểu, cấp giấy chứng nhận trúng cử ĐBQH.

Theo bà Yên, tới đây, các cơ quan liên quan của Quốc hội sẽ tổ chức các hội nghị để tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng cho các đại biểu lần đầu trúng cử.

Bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh sự thành công của cuộc bầu cử cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn, toàn diện của Đảng, của Quốc hội và các cơ quan liên quan. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động đã được thực hiện sâu rộng, thể hiện qua tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao.

Trong số 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có 5 người tự ứng cử. Trong đó, ở TP.HCM có 2 người tự ứng cử, là ông Nguyễn Văn Huy, công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt. Ở Vĩnh Long, có một người tự ứng cử là ông Nguyễn Tân Thụ, Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PUTIN. TP Cần Thơ cũng có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội là ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề, Trung tâm dạy nghề Thành Phúc. Người tự ứng cử thứ 5 ở An Giang, là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo ở đặc khu Phú Quốc.

​

​

​