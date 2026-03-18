Đà Nẵng công bố danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới

Ngày 17/3, Báo cáo tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết cuộc bầu cử trên địa bàn TP đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đúng giờ, đồng bộ và an toàn.

Toàn TP có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP và 628 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Số lượng ứng cử viên gồm 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 14 đại biểu; 125 người ứng cử để bầu 76 đại biểu HĐND TP; 3.121 người ứng cử để bầu 1.907 đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn TP có 1.784 khu vực bỏ phiếu với tổng số hơn 2 triệu cử tri. Đến 19h cùng ngày, nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu và kết thúc bỏ phiếu. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt hơn 2 triệu người, tương ứng tỷ lệ 99,9%.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đà Nẵng có 24 người ứng cử (18 do địa phương giới thiệu, 6 do Trung ương giới thiệu) tại 5 đơn vị bầu cử để bầu 14 đại biểu; kết quả đã bầu đủ 14 đại biểu, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, có 125 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử để bầu 76 đại biểu; kết quả đã bầu đủ 76 đại biểu, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố thực sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó, đã lựa chọn được những đại biểu “vừa có đức, vừa có tài, vừa có tâm, vừa có tầm”, đáp ứng nguyện vọng và niềm tin của nhân dân, thực sự là người đại biểu của dân.

Thành phố sẽ công bố kết quả bầu cử theo thời gian quy định; trước ngày 31/3 phải tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa XI để bầu các chức danh của HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của thành phố để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bên cạnh đó, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026–2031 đã được công bố và sẽ tiếp tục được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm minh bạch, đúng quy định.