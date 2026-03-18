Đà Nẵng công bố danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới

Hồ Xuân Mai
Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng vừa công bố danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Đà Nẵng và đại biểu HĐND TP khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt tỷ lệ 99,9%.
Ngày 17/3, Báo cáo tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết cuộc bầu cử trên địa bàn TP đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đúng giờ, đồng bộ và an toàn.

Toàn TP có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP và 628 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Số lượng ứng cử viên gồm 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 14 đại biểu; 125 người ứng cử để bầu 76 đại biểu HĐND TP; 3.121 người ứng cử để bầu 1.907 đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn TP có 1.784 khu vực bỏ phiếu với tổng số hơn 2 triệu cử tri. Đến 19h cùng ngày, nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu và kết thúc bỏ phiếu. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt hơn 2 triệu người, tương ứng tỷ lệ 99,9%.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đà Nẵng có 24 người ứng cử (18 do địa phương giới thiệu, 6 do Trung ương giới thiệu) tại 5 đơn vị bầu cử để bầu 14 đại biểu; kết quả đã bầu đủ 14 đại biểu, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, có 125 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử để bầu 76 đại biểu; kết quả đã bầu đủ 76 đại biểu, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố thực sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó, đã lựa chọn được những đại biểu “vừa có đức, vừa có tài, vừa có tâm, vừa có tầm”, đáp ứng nguyện vọng và niềm tin của nhân dân, thực sự là người đại biểu của dân.

Thành phố sẽ công bố kết quả bầu cử theo thời gian quy định; trước ngày 31/3 phải tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa XI để bầu các chức danh của HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của thành phố để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bên cạnh đó, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026–2031 đã được công bố và sẽ tiếp tục được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm minh bạch, đúng quy định.

DANH SÁCH 76 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TP ĐÀ NẴNG KHOÁ XI:

1.ĐOÀN NGỌC HÙNG ANH

Đơn vị: Số 5

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

2.NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Đơn vị: Số 16

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

3.PHẠM ĐỨC ẤN

Đơn vị: Số 1

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

4.NGUYỄN NGỌC BÌNH

Đơn vị: Số 15

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng

5.VÕ CÔNG CHÁNH

Đơn vị: Số 2

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

Nơi công tác: Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

6.ĐOÀN NGỌC CHUNG

Đơn vị: Số 23

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

7.LÊ HỒNG CƯƠNG

Đơn vị: Số 16

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng

Nơi công tác: Công ty Điện lực Đà Nẵng

8.NGUYỄN LÊ MẬU CƯỜNG

Đơn vị: Số 2

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường An Khê

Nơi công tác: Đảng ủy phường An Khê, thành phố Đà Nẵng

9.HUỲNH THỊ THÙY DUNG

Đơn vị: Số 12

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

Nơi công tác: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

10.LÊ VĂN DŨNG

Đơn vị: Số 10

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

11.NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Đơn vị: Số 16

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Thành ủy Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

12.HOÀNG CÔNG ĐOÀN

Đơn vị: Số 10

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sông Thao; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Thao Eco Quảng Nam

Nơi công tác: Công ty Cổ phần Sông Thao Eco Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng

13.TRƯƠNG MINH HẢI

Đơn vị: Số 11

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

14.NGUYỄN HẢO

Đơn vị: Số 18

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Lộc

Nơi công tác: Đảng ủy xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng

15.TRẦN THỊ HẰNG

Đơn vị: Số 22

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Việt An

Nơi công tác: Đảng ủy xã Việt An, thành phố Đà Nẵng

16.DƯƠNG THỊ THANH HIỀN

Đơn vị: Số 17

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

17.NGUYỄN MINH HIẾU

Đơn vị: Số 8

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Điện Bàn

Nơi công tác: Đảng ủy phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng

18.TRẦN THỊ KIM HOA

Đơn vị: Số 3

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Hoàng Sa

Nơi công tác: Sở Nội vụ, UBND đặc khu Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng

19.HUỲNH HUY HÒA

Đơn vị: Số 5

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

Nơi công tác: Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

20.NGUYỄN VĂN HÒA

Đơn vị: Số 17

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Duy Nghĩa

Nơi công tác: Đảng ủy xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng

21.NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Đơn vị: Số 22

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Công an thành phố Đà Nẵng

22.MAI THỊ ÁNH HỒNG

Đơn vị: Số 3

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường Ngũ Hành Sơn

Nơi công tác: Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

23.NGUYỄN THANH HỒNG

Đơn vị: Số 11

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Nơi công tác: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

24.LÊ CÔNG HÙNG

Đơn vị: Số 11

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đồng thời Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

Nơi công tác: Thành Đoàn Đà Nẵng

25.NGUYỄN VĂN HÙNG

Đơn vị: Số 5

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường Hòa Xuân

Nơi công tác: Đảng ủy phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng

26.PHẠM MẠNH HÙNG

Đơn vị: Số 2

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

Nơi công tác: Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng

27.VŨ QUANG HÙNG

Đơn vị: Số 6

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Nơi công tác: Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

28.NGUYỄN HƯNG

Đơn vị: Số 9

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hội An Đông

Nơi công tác: Đảng ủy phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng

29.ĐINH VĂN HƯƠM

Đơn vị: Số 20

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bến Hiên

Nơi công tác: Đảng ủy xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng

30.NGUYỄN NHO KHIÊM

Đơn vị: Số 8

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật

Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

31.NGUYỄN THỊ THU LAN

Đơn vị: Số 7

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tam Kỳ

Nơi công tác: Đảng ủy phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng

32.LÊ TÙNG LÂM

Đơn vị: Số 2

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

33.TRẦN TUẤN LỢI

Đơn vị: Số 9

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Đoàn Luật Sư thành phố Đà Nẵng

34.TRẦN THỊ MẪN

Đơn vị: Số 1

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

35.TRẦN VŨ DUY MẪN

Đơn vị: Số 4

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

36.BHLING MIA

Đơn vị: Số 21

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tây Giang

Nơi công tác: Đảng ủy xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng

37.NGUYỄN HỒNG MINH

Đơn vị: Số 12

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tiên Phước

Nơi công tác: Đảng ủy xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng

38.PHAN NGỌC MINH

Đơn vị: Số 17

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

Nơi công tác: Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh, thành phố Đà Nẵng

39.NGUYỄN THỊ HOÀI NAM

Đơn vị: Số 10

Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ

Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

40.LÊ VĂN NGHĨA

Đơn vị: Số 4

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

41.QUẢNG VĂN NGỌC

Đơn vị: Số 21

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

42.LÊ PHÚ NGUYỆN

Đơn vị: Số 6

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang

Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

43.PHAN THỊ TUYẾT NHUNG

Đơn vị: Số 2

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

44.NGUYỄN THANH PHÚC

Đơn vị: Số 4

Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc quan hệ đối ngoại Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng

Nơi công tác: Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

45.NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Đơn vị: Số 6

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

46.LÊ THỤY KIM SƠN (HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC MINH)

Đơn vị: Số 15

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thành phố Đà Nẵng

47.TRẦN PHƯỚC SƠN

Đơn vị: Số 4

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

48.A LĂNG TÂM

Đơn vị: Số 19

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Mỹ

Nơi công tác: Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng

49.LÊ THỊ MINH TÂM

Đơn vị: Số 8

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng

50.NGUYỄN CÔNG THANH

Đơn vị: Số 18

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

51.NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH

Đơn vị: Số 15

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thăng Điền

Nơi công tác: Đảng ủy xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng

52.PHẠM THỊ THANH

Đơn vị: Số 10

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tam Anh

Nơi công tác: Đảng ủy xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng

53.HUỲNH BÁ THÀNH

Đơn vị: Số 18

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng

54.LÂM QUANG THÀNH

Đơn vị: Số 7

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

55.TRẦN NGUYỄN MINH THÀNH

Đơn vị: Số 9

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

56.NGUYỄN THỊ ANH THẢO

Đơn vị: Số 3

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hải

Nơi công tác: Đảng ủy phường An Hải, thành phố Đà Nẵng

57.LÊ DUY THẮNG

Đơn vị: Số 20

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đông Giang

Nơi công tác: Đảng ủy xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng

58.HỒ VĂN THỂ

Đơn vị: Số 14

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Linh

Nơi công tác: Đảng ủy xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng

59.ĐOÀN VĂN THÔNG

Đơn vị: Số 23

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khâm Đức

Nơi công tác: Đảng ủy xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng

60.PHÙNG THỊ THƯƠNG

Đơn vị: Số 14

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nam Trà My

Nơi công tác: Đảng ủy xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng

61.NGUYỄN ĐÌNH TIÊN

Đơn vị: Số 7

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

62.HÀ ĐỨC TIẾN

Đơn vị: Số 8

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

63.NGUYỄN XUÂN TIẾN

Đơn vị: Số 5

Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

64.NGUYỄN MẠNH TOÀN

Đơn vị: Số 1

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Nơi công tác: Đại học Đà Nẵng

65.CAO THỊ HUYỀN TRÂN

Đơn vị: Số 1

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường Hải Châu

Nơi công tác: Đảng ủy phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

66.ĐẶNG THỊ BẢO TRINH

Đơn vị: Số 18

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

67.LƯƠNG CÔNG TUẤN

Đơn vị: Số 1

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

68.NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Đơn vị: Số 15

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

69.TRẦN LÊ TUẤN

Đơn vị: Số 3

Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog)

Nơi công tác: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

70.VÕ VĂN TUẤN

Đơn vị: Số 19

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng

71.LÊ THỊ THU VÂN

Đơn vị: Số 13

Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trà Liên

Nơi công tác: Đảng ủy xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng

72.NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH VÂN

Đơn vị: Số 4

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường Liên Chiểu

Nơi công tác: Đảng ủy phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

73.TRẦN XUÂN VINH

Đơn vị: Số 8

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

74.NGUYỄN ĐÌNH VĨNH

Đơn vị: Số 3

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Thành ủy Đà Nẵng

75.ĐINH NGUYÊN VŨ

Đơn vị: Số 16

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quế Sơn

Nơi công tác: Đảng ủy xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng

76.THÁI HOÀNG VŨ

Đơn vị: Số 13

Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Đừng bỏ lỡ

VietTimes tuyển nhân sự

Nhằm tăng cường nhân lực để triển khai các mục tiêu phát triển trong thời gian tới, Tạp chí điện tử VietTimes thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hà Nội và TP.HCM.