Đà Nẵng công bố danh sách 76 người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới

Ngày 17/3, Báo cáo tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết cuộc bầu cử trên địa bàn TP đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đúng giờ, đồng bộ và an toàn.
Toàn TP có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP và 628 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Số lượng ứng cử viên gồm 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 14 đại biểu; 125 người ứng cử để bầu 76 đại biểu HĐND TP; 3.121 người ứng cử để bầu 1.907 đại biểu HĐND cấp xã.
Toàn TP có 1.784 khu vực bỏ phiếu với tổng số hơn 2 triệu cử tri. Đến 19h cùng ngày, nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu và kết thúc bỏ phiếu. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt hơn 2 triệu người, tương ứng tỷ lệ 99,9%.
Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đà Nẵng có 24 người ứng cử (18 do địa phương giới thiệu, 6 do Trung ương giới thiệu) tại 5 đơn vị bầu cử để bầu 14 đại biểu; kết quả đã bầu đủ 14 đại biểu, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.
Đối với bầu cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, có 125 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử để bầu 76 đại biểu; kết quả đã bầu đủ 76 đại biểu, không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.
Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố thực sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó, đã lựa chọn được những đại biểu “vừa có đức, vừa có tài, vừa có tâm, vừa có tầm”, đáp ứng nguyện vọng và niềm tin của nhân dân, thực sự là người đại biểu của dân.
Thành phố sẽ công bố kết quả bầu cử theo thời gian quy định; trước ngày 31/3 phải tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa XI để bầu các chức danh của HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của thành phố để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia.
Bên cạnh đó, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026–2031 đã được công bố và sẽ tiếp tục được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm minh bạch, đúng quy định.
DANH SÁCH 76 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TP ĐÀ NẴNG KHOÁ XI:
1.ĐOÀN NGỌC HÙNG ANH
Đơn vị: Số 5
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
2.NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
Đơn vị: Số 16
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng
3.PHẠM ĐỨC ẤN
Đơn vị: Số 1
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
4.NGUYỄN NGỌC BÌNH
Đơn vị: Số 15
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng
5.VÕ CÔNG CHÁNH
Đơn vị: Số 2
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng
Nơi công tác: Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng
6.ĐOÀN NGỌC CHUNG
Đơn vị: Số 23
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng
7.LÊ HỒNG CƯƠNG
Đơn vị: Số 16
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng
Nơi công tác: Công ty Điện lực Đà Nẵng
8.NGUYỄN LÊ MẬU CƯỜNG
Đơn vị: Số 2
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường An Khê
Nơi công tác: Đảng ủy phường An Khê, thành phố Đà Nẵng
9.HUỲNH THỊ THÙY DUNG
Đơn vị: Số 12
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng
Nơi công tác: Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng
10.LÊ VĂN DŨNG
Đơn vị: Số 10
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
11.NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Đơn vị: Số 16
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Thành ủy Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
12.HOÀNG CÔNG ĐOÀN
Đơn vị: Số 10
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sông Thao; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Thao Eco Quảng Nam
Nơi công tác: Công ty Cổ phần Sông Thao Eco Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng
13.TRƯƠNG MINH HẢI
Đơn vị: Số 11
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
14.NGUYỄN HẢO
Đơn vị: Số 18
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Lộc
Nơi công tác: Đảng ủy xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng
15.TRẦN THỊ HẰNG
Đơn vị: Số 22
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Việt An
Nơi công tác: Đảng ủy xã Việt An, thành phố Đà Nẵng
16.DƯƠNG THỊ THANH HIỀN
Đơn vị: Số 17
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
17.NGUYỄN MINH HIẾU
Đơn vị: Số 8
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Điện Bàn
Nơi công tác: Đảng ủy phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng
18.TRẦN THỊ KIM HOA
Đơn vị: Số 3
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Hoàng Sa
Nơi công tác: Sở Nội vụ, UBND đặc khu Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng
19.HUỲNH HUY HÒA
Đơn vị: Số 5
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng
Nơi công tác: Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng
20.NGUYỄN VĂN HÒA
Đơn vị: Số 17
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Duy Nghĩa
Nơi công tác: Đảng ủy xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng
21.NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Đơn vị: Số 22
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Công an thành phố Đà Nẵng
22.MAI THỊ ÁNH HỒNG
Đơn vị: Số 3
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường Ngũ Hành Sơn
Nơi công tác: Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
23.NGUYỄN THANH HỒNG
Đơn vị: Số 11
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Nơi công tác: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
24.LÊ CÔNG HÙNG
Đơn vị: Số 11
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đồng thời Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng
Nơi công tác: Thành Đoàn Đà Nẵng
25.NGUYỄN VĂN HÙNG
Đơn vị: Số 5
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường Hòa Xuân
Nơi công tác: Đảng ủy phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng
26.PHẠM MẠNH HÙNG
Đơn vị: Số 2
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Nơi công tác: Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
27.VŨ QUANG HÙNG
Đơn vị: Số 6
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Nơi công tác: Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
28.NGUYỄN HƯNG
Đơn vị: Số 9
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hội An Đông
Nơi công tác: Đảng ủy phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng
29.ĐINH VĂN HƯƠM
Đơn vị: Số 20
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bến Hiên
Nơi công tác: Đảng ủy xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng
30.NGUYỄN NHO KHIÊM
Đơn vị: Số 8
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng
31.NGUYỄN THỊ THU LAN
Đơn vị: Số 7
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tam Kỳ
Nơi công tác: Đảng ủy phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng
32.LÊ TÙNG LÂM
Đơn vị: Số 2
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
33.TRẦN TUẤN LỢI
Đơn vị: Số 9
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Đoàn Luật Sư thành phố Đà Nẵng
34.TRẦN THỊ MẪN
Đơn vị: Số 1
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
35.TRẦN VŨ DUY MẪN
Đơn vị: Số 4
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
36.BHLING MIA
Đơn vị: Số 21
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tây Giang
Nơi công tác: Đảng ủy xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng
37.NGUYỄN HỒNG MINH
Đơn vị: Số 12
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tiên Phước
Nơi công tác: Đảng ủy xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng
38.PHAN NGỌC MINH
Đơn vị: Số 17
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
Nơi công tác: Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh, thành phố Đà Nẵng
39.NGUYỄN THỊ HOÀI NAM
Đơn vị: Số 10
Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ
Nơi công tác: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
40.LÊ VĂN NGHĨA
Đơn vị: Số 4
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
41.QUẢNG VĂN NGỌC
Đơn vị: Số 21
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
42.LÊ PHÚ NGUYỆN
Đơn vị: Số 6
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang
Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
43.PHAN THỊ TUYẾT NHUNG
Đơn vị: Số 2
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
44.NGUYỄN THANH PHÚC
Đơn vị: Số 4
Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc quan hệ đối ngoại Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam tại Đà Nẵng
Nơi công tác: Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Heineken Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng
45.NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Đơn vị: Số 6
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
46.LÊ THỤY KIM SƠN (HÒA THƯỢNG THÍCH PHƯỚC MINH)
Đơn vị: Số 15
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thành phố Đà Nẵng
47.TRẦN PHƯỚC SƠN
Đơn vị: Số 4
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
48.A LĂNG TÂM
Đơn vị: Số 19
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Mỹ
Nơi công tác: Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng
49.LÊ THỊ MINH TÂM
Đơn vị: Số 8
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
50.NGUYỄN CÔNG THANH
Đơn vị: Số 18
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
51.NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH
Đơn vị: Số 15
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thăng Điền
Nơi công tác: Đảng ủy xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng
52.PHẠM THỊ THANH
Đơn vị: Số 10
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tam Anh
Nơi công tác: Đảng ủy xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng
53.HUỲNH BÁ THÀNH
Đơn vị: Số 18
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng
54.LÂM QUANG THÀNH
Đơn vị: Số 7
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
55.TRẦN NGUYỄN MINH THÀNH
Đơn vị: Số 9
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng
56.NGUYỄN THỊ ANH THẢO
Đơn vị: Số 3
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hải
Nơi công tác: Đảng ủy phường An Hải, thành phố Đà Nẵng
57.LÊ DUY THẮNG
Đơn vị: Số 20
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đông Giang
Nơi công tác: Đảng ủy xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng
58.HỒ VĂN THỂ
Đơn vị: Số 14
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Linh
Nơi công tác: Đảng ủy xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng
59.ĐOÀN VĂN THÔNG
Đơn vị: Số 23
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Khâm Đức
Nơi công tác: Đảng ủy xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng
60.PHÙNG THỊ THƯƠNG
Đơn vị: Số 14
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nam Trà My
Nơi công tác: Đảng ủy xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng
61.NGUYỄN ĐÌNH TIÊN
Đơn vị: Số 7
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
62.HÀ ĐỨC TIẾN
Đơn vị: Số 8
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
63.NGUYỄN XUÂN TIẾN
Đơn vị: Số 5
Nghề nghiệp, chức vụ: Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
64.NGUYỄN MẠNH TOÀN
Đơn vị: Số 1
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
Nơi công tác: Đại học Đà Nẵng
65.CAO THỊ HUYỀN TRÂN
Đơn vị: Số 1
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường Hải Châu
Nơi công tác: Đảng ủy phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
66.ĐẶNG THỊ BẢO TRINH
Đơn vị: Số 18
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng
67.LƯƠNG CÔNG TUẤN
Đơn vị: Số 1
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
68.NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
Đơn vị: Số 15
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
69.TRẦN LÊ TUẤN
Đơn vị: Số 3
Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (Danalog)
Nơi công tác: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
70.VÕ VĂN TUẤN
Đơn vị: Số 19
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng
71.LÊ THỊ THU VÂN
Đơn vị: Số 13
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trà Liên
Nơi công tác: Đảng ủy xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng
72.NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH VÂN
Đơn vị: Số 4
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân lâm thời phường Liên Chiểu
Nơi công tác: Đảng ủy phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
73.TRẦN XUÂN VINH
Đơn vị: Số 8
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
74.NGUYỄN ĐÌNH VĨNH
Đơn vị: Số 3
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Thành ủy Đà Nẵng
75.ĐINH NGUYÊN VŨ
Đơn vị: Số 16
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quế Sơn
Nơi công tác: Đảng ủy xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng
76.THÁI HOÀNG VŨ
Đơn vị: Số 13
Nghề nghiệp, chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
Nơi công tác: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng