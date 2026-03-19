Tỷ lệ đi bầu cử tại nhiều tỉnh, thành đạt gần 100%

Tại Lâm Đồng, Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết 85/133 ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Các đại biểu được bầu bảo đảm cơ cấu, thành phần, có sự cân đối về giới tính, độ tuổi, trình độ và đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,7% cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Tại Đắk Lắk, theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, địa bàn có 2.118/2.120 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định; trong đó 11 khu vực thực hiện bỏ phiếu sớm từ ngày 14/3.

Kết quả, có 15 người trúng cử đại biểu Quốc hội; 84 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh; 2.443 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 1 người so với số lượng cơ cấu).

Ở Cà Mau, Ủy ban Bầu cử cho biết toàn tỉnh có hơn 1,8 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu đạt hơn 99,9 %, trong đó 47 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. Kết quả, địa phương bầu đủ 73 đại biểu HĐND tỉnh, cùng 13 đại biểu Quốc hội và 1.469 đại biểu HĐND cấp xã.

Nhiều địa phương công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

An Giang công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Toàn tỉnh có hơn 3,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt trên 99,5%. Trong đó 60/102 xã, phường, đặc khu đạt 100%. Địa phương cũng bầu 21 đại biểu Quốc hội và 2.449 đại biểu HĐND cấp xã.

Khánh Hòa có hơn 1,6 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 19 đơn vị bầu cử với 1.123 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,87%. Kết quả có 67/108 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Cần Thơ, Ủy ban Bầu cử cho biết toàn thành phố có hơn 2,867 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt hơn 99,8%, trong đó 58/103 xã, phường đạt tỷ lệ 100%. Kết quả, địa phương bầu đủ 84 đại biểu HĐND thành phố, cùng 18 đại biểu Quốc hội và 2.207 đại biểu HĐND cấp xã.

Trong khi đó, tại Hưng Yên, Ủy ban Bầu cử cho biết cử tri đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội trong tổng số 28 người ứng cử tại 6 đơn vị bầu cử.

Ở cấp tỉnh, 85 đại biểu HĐND đã trúng cử trong số 138 người ứng cử tại 17 đơn vị bầu cử. Ở cấp xã, cử tri bầu 2.244 đại biểu trong tổng số 3.745 người ứng cử tại 612 đơn vị bầu cử. Toàn tỉnh không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại hoặc bầu thêm, bảo đảm đúng quy định và thể hiện sự đồng thuận của cử tri.

Tại Nghệ An, báo cáo cho thấy, số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Nghệ An đạt tỷ lệ hơn 99,8%, cao nhất trong 3 nhiệm kỳ bầu cử gần đây. Cụ thể nhiệm kỳ 2016-2021 có 97,67% cử tri đi bầu, con số này của nhiệm kỳ 2021-2026 là 98,93%.

Kết quả bầu cử đảm bảo số lượng: 16/16 đại biểu Quốc hội, đạt 100%; 85/85 đại biểu HĐND cấp tỉnh, đạt 100%; 2.910/2.911 đại biểu HĐND cấp xã, đạt hơn 99,9%. Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do tỷ lệ đi bầu thấp hay bầu không đủ số lượng tối thiểu.