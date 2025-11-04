Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Cổ phiếu chứng khoán và bất động sản bất ngờ bật tăng mạnh

Lệ Chi
Thị trường chứng khoán ngày 4/11 khép lại trong sắc xanh rực rỡ với nhóm tài chính và bất động sản, kéo theo VN-Index tăng 34,98 điểm (+2,16%) lên 1.651,98 điểm.

Trên sàn HNX-Index cũng tăng 2,6% lên 265,91 điểm và UPCoM-Index nhích 0,57%. Thanh khoản duy trì mức cao với giá trị giao dịch đạt hơn 38.000 tỷ đồng, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán là đầu tàu dẫn dắt đà tăng của thị trường. Hàng loạt mã tăng trần như SHS (+9,62%), VND (+6,91%), SSI (+6,92%), VIX (+6,91%), VCI (+6,94%) và MBS (+8,57%).

Thanh khoản tại nhóm này tăng vọt nhờ tâm lý hưng phấn, kỳ vọng thị trường bước vào nhịp hồi phục mạnh sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Các công ty chứng khoán được hưởng lợi trực tiếp từ thanh khoản cải thiện, dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

vnindex 4.11.jpg
VN-Index tăng 34,98 điểm (+2,16%) lên 1.651,98 điểm. Ảnh: BanggiaSSI

Trong khi đó, sau nhiều phiên giằng co, cổ phiếu bất động sản hôm nay bất ngờ trở thành tâm điểm tiếp theo khi loạt mã tăng kịch trần dù chỉ hôm qua giảm kịch sàn: CEO (+9,61%), DIG (+9,6%), PDR (+6,78%), DXG (+6,9%), VRE (+6,86%), HDC (+6,87%), KDH (+4,71%).

Nhóm vốn hóa lớn như VHM (+1,73%), VIC (+2,87%) cũng góp phần củng cố đà tăng của chỉ số.

Ngành ngân hàng duy trì đà tăng ổn định với TCB (+4,17%), CTG (+2,99%), STB (+3,06%), VPB (+6,88%), hỗ trợ tích cực cho thị trường.

Ngược lại, nhóm công nghệ thông tin chịu áp lực chốt lời, FPT giảm 1,62%, kéo theo điểm trừ hiếm hoi trong phiên. Một số mã xây dựng và vật liệu như CTD (-4,75%), DGC (-3,54%) cũng giảm nhẹ.

Đà tăng mạnh hôm nay cho thấy dòng tiền quay trở lại nhóm đầu cơ và cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt ở hai trụ cột chứng khoán và bất động sản vốn nhạy cảm với kỳ vọng phục hồi kinh tế và lãi suất. Nếu thanh khoản duy trì trên 35.000 tỷ đồng và VN-Index giữ được vùng 1.640–1.650 điểm, xu hướng tăng ngắn hạn có thể tiếp diễn trong những phiên tới.

Cổ phiếu bất động sản Cổ phiếu chứng khoán VN-Index ngày 4/11

Bóc trần thủ đoạn luân chuyển vốn trái phiếu của Novaland

Nhiều rủi ro từ thị trường trái phiếu: Bóc trần thủ đoạn luân chuyển vốn trái phiếu của Novaland

Hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu của Novaland được luân chuyển qua nhiều công ty, thực hiện loạt thương vụ M&A trước khi đổ về Công ty Kinh doanh nhà Nova. Mục đích của hành trình “lòng vòng” dòng tiền này là gì?

Ảnh minh họa

Đề xuất không cho doanh nghiệp bỏ cọc được đấu giá đất

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng quy định chỉ cấm cá nhân bỏ cọc là chưa đủ sức răn đe, khi thực tế phần lớn vi phạm đến từ doanh nghiệp. Do đó, đơn vị kiến nghị mở rộng lệnh cấm sang tổ chức, nâng mức tiền đặt trước lên tối đa 50%.

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay 2/11

VietTimes - Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.345 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 127.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua.

Coteccons hoàn thành 42% kế hoạch lợi nhuận năm sau 1 quý

Coteccons báo lãi kỷ lục, hệ số nợ cao

Quý I năm tài chính 2026, Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) ghi nhận mức lãi sau thuế cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, đạt 295 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dự án Verosa Park nằm tại TP.HCM của Khang Điền

"Bệnh" âm dòng tiền kinh doanh của Nhà Khang Điền

Liên tục từ năm 2021 đến nay, dòng tiền kinh doanh của Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) luôn trong tình trạng âm nặng, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Hệ quả là công ty lệ thuộc vào dòng tiền đi vay và phải chịu chi phí lãi vay rất lớn.

Dự án Akari City tại đường Võ Văn Kiệt, TP.HCM của Nam Long

Ẩn số lợi nhuận của Nam Long

Nam Long (HoSE: NLG) có 9 tháng kinh doanh khá thành công khi doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhưng so với mục tiêu đề ra, công ty mới đi được nửa đoạn đường. Liệu trong quý IV, Nam Long có thể “bùng nổ”?

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng SJC hôm nay 30/10 giảm

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144.600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146.600.000 đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm 29/10.