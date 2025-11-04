Cổ phiếu chứng khoán và bất động sản bất ngờ bật tăng mạnh

Thị trường chứng khoán ngày 4/11 khép lại trong sắc xanh rực rỡ với nhóm tài chính và bất động sản, kéo theo VN-Index tăng 34,98 điểm (+2,16%) lên 1.651,98 điểm.

Trên sàn HNX-Index cũng tăng 2,6% lên 265,91 điểm và UPCoM-Index nhích 0,57%. Thanh khoản duy trì mức cao với giá trị giao dịch đạt hơn 38.000 tỷ đồng, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 1.100 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán là đầu tàu dẫn dắt đà tăng của thị trường. Hàng loạt mã tăng trần như SHS (+9,62%), VND (+6,91%), SSI (+6,92%), VIX (+6,91%), VCI (+6,94%) và MBS (+8,57%).

Thanh khoản tại nhóm này tăng vọt nhờ tâm lý hưng phấn, kỳ vọng thị trường bước vào nhịp hồi phục mạnh sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Các công ty chứng khoán được hưởng lợi trực tiếp từ thanh khoản cải thiện, dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index tăng 34,98 điểm (+2,16%) lên 1.651,98 điểm. Ảnh: BanggiaSSI

Trong khi đó, sau nhiều phiên giằng co, cổ phiếu bất động sản hôm nay bất ngờ trở thành tâm điểm tiếp theo khi loạt mã tăng kịch trần dù chỉ hôm qua giảm kịch sàn: CEO (+9,61%), DIG (+9,6%), PDR (+6,78%), DXG (+6,9%), VRE (+6,86%), HDC (+6,87%), KDH (+4,71%).

Nhóm vốn hóa lớn như VHM (+1,73%), VIC (+2,87%) cũng góp phần củng cố đà tăng của chỉ số.

Ngành ngân hàng duy trì đà tăng ổn định với TCB (+4,17%), CTG (+2,99%), STB (+3,06%), VPB (+6,88%), hỗ trợ tích cực cho thị trường.

Ngược lại, nhóm công nghệ thông tin chịu áp lực chốt lời, FPT giảm 1,62%, kéo theo điểm trừ hiếm hoi trong phiên. Một số mã xây dựng và vật liệu như CTD (-4,75%), DGC (-3,54%) cũng giảm nhẹ.

Đà tăng mạnh hôm nay cho thấy dòng tiền quay trở lại nhóm đầu cơ và cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt ở hai trụ cột chứng khoán và bất động sản vốn nhạy cảm với kỳ vọng phục hồi kinh tế và lãi suất. Nếu thanh khoản duy trì trên 35.000 tỷ đồng và VN-Index giữ được vùng 1.640–1.650 điểm, xu hướng tăng ngắn hạn có thể tiếp diễn trong những phiên tới.