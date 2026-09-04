Hai con gái bà Cao Thị Ngọc Dung bán 25 triệu cổ phiếu PNJ để làm gì?

Hai con gái bà Cao Thị Ngọc Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà dự kiến bán 25 triệu cổ phiếu PNJ, tạo nguồn vốn để bà Dung cho doanh nghiệp vay bổ sung vốn lưu động.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ), Thành viên Ủy ban Kiểm toán vừa đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu PNJ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 10/9 đến 10/10.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu bà Thảo nắm giữ tại PNJ sẽ giảm từ hơn 18 triệu đơn vị (3,52% vốn) xuống còn hơn 11 triệu đơn vị (2,15% vốn điều lệ).

Cùng thời gian, bà Trần Phương Ngọc Hà đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu bà Hà nắm giữ tại PNJ sẽ giảm từ gần 18,4 triệu đơn vị (3,59% vốn) xuống gần 400.000 đơn vị (0,08% vốn điều lệ).

Mục đích của 2 giao dịch trên nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho công ty vay.

Cùng ngày, HĐQT PNJ thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung. Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Khoản vay được thực hiện thành nhiều đợt tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và quyết định của Tổng giám đốc tại từng thời điểm, với tổng giá trị giải ngân không vượt quá hạn mức được phê duyệt.

Khoản vay bằng đồng Việt Nam, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, không có tài sản bảo đảm và có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Lãi suất vay được giao Tổng giám đốc quyết định tại từng thời điểm trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

PNJ cho biết việc cung cấp khoản vay nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty.

Trước thông tin trên, cổ phiếu PNJ dừng tại mức 38.950 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 4/9. So với giai đoạn trước, thị giá cổ phiếu công ty kim hoàn này đã hồi phục sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Theo cơ quan chức năng, PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp với nhà đầu tư vào đầu tháng 7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ khẳng định 28.000 viên kim cương trong đường dây buôn lậu, có liên quan Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) không lọt vào hệ thống PNJ.

Người đứng đầu PNJ khẳng định doanh nghiệp kinh doanh kim cương thông qua nguồn nhập khẩu chính ngạch từ các nhà cung cấp quốc tế. Đồng thời, PNJ thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật và không thu mua kim cương trên thị trường trong nước.