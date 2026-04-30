Bất ngờ với tỷ lệ thắng thầu của Tập đoàn PC1 tại các dự án truyền tải điện phía Nam

Tập đoàn PC1 là một trong những ông lớn chuyên thi công, xây lắp công trình điện. Tại nhiều dự án do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam mời thầu, PC1 đã vượt qua đối thủ với giá trúng thầu sát giá dự toán.

​

Những ngày qua, cổ phiếu PC1 của Tập đoàn PC1 tiếp tục bị bán tháo. Tình trạng trắng bên mua diễn ra căng thẳng khi lượng dư bán tại mức giá sàn chất đống tới gần 29 triệu cổ phiếu, cho thấy nhà đầu tư đang muốn tháo chạy trước diễn biến bất lợi của doanh nghiệp. Trong các bài viết trước, VietTimes đã đề cập đến bức tranh tài chính, cơ cấu sở hữu PC1 và sức ảnh hưởng của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn... Bài viết này sẽ điểm lại các gói thầu mà PC1 đã trúng thầu tại các dự án năng lượng do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam mời thầu.

Tại khu vực phía Nam, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) là đơn vị chịu trách nhiệm chính quản lý đầu tư xây dựng các dự án lưới điện có cấp điện áp 110kV đến 500kV trên địa bàn: từ Lâm Đồng, Ninh Thuận trở vào đến Cà Mau. Đơn vị này thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam thường xuyên mời thầu các dự án xây dựng, nâng cấp trạm biến áp và đường dây truyền tải điện tại khu vực phía Nam. Các gói thầu được chia nhỏ ra từ các dự án, và đa số được đấu thầu rộng rãi.

Thống kê của VietTimes cho thấy CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) - đơn vị thống lĩnh mảng xây lắp điện của cả nước - thường xuyên trúng các gói thầu do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam mời thầu.

Dưới đây là một số gói thầu do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam đứng ra mời thầu và Tập đoàn PC1 đã trúng trong thời gian gần đây.

Tháng 11/2025, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5: Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện loại dùng dây cho dây siêu nhiệt, thuộc dự án Nâng khả năng tải Đường dây 220 kV Tuy Hòa - Quy Nhơn.

Tại Gói thầu số 5 này, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ. Hai trong số đó là CTCP Năng lượng NST (Việt Nam) và Công ty TNHH Cáp điện lực Kevin Việt Nam đều không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu, lần lượt loại ở vòng Đánh giá tính hợp lệ và vòng Đánh giá năng lực kinh nghiệm.

Liên danh còn lại là Công ty TNHH TM SX Dây và Cáp Điện Đại Long - CTCP Tập đoàn PC1 trúng thầu với giá trúng 114,115 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 558 triệu đồng so với giá dự toán (114,673 tỷ), tiết kiệm được 0,4% so với giá dự toán.

Với Gói thầu số 14 Xây lắp đường dây từ G8 đến TBA 220kV Châu Đốc thuộc dự án Đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc, kết quả công bố vào tháng 9/2025 cho thấy PC1 cũng đã trúng thầu.

Gói này có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Trong đó, PC1 đã đánh bại Liên danh là CTCP Điện lực Licogi 16 - Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Điện 2 (PCC2) để trúng thầu với giá 171,618 tỷ đồng, xấp xỉ bằng giá dự toán 171,766 tỷ. Mức giá phía PC1 trúng thầu thấp hơn giá dự toán 0,08%.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam cũng là bên mời thầu tại Gói thầu số 7: Thi công xây dựng cáp ngầm 220kV (bao gồm khoan robot, xây dựng hầm cáp, mương cáp, lắp đặt ống luồn cáp) thuộc dự án Đường dây 220kV Tân Sơn Nhất – Thuận An.

Kết quả công bố tháng 8/2025 cho thấy có 2 Liên danh tham gia đấu thầu. Trong đó Liên danh ZENITH (gồm Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Thiên Đỉnh - CTCP Thương Mại Xây Lắp Công Nghiệp Thăng Long) bị loại do đưa ra giá dự thầu cao hơn.

Còn Liên danh PC1 (gồm CTCP Tập đoàn PC1- Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Điện 2) đưa ra giá trúng thầu là 153,331 tỷ đồng, thấp hơn 1 triệu đồng so với giá dự toán (153,332 tỷ).

Một tháng sau, tháng 9/2025, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam tiếp tục công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10: Xây lắp đường dây đấu nối thuộc dự án Trạm biến áp 500kV Đồng Nai 2 và đường dây đấu nối.

Tại gói thầu này, có 4 liên danh nhà thầu tham gia. Trong đó, 1 liên danh và 1 nhà thầu không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm. Nhà thầu thứ ba là Công ty TNHH Yên Lạc tuy vượt qua vòng đánh giá năng lực nhưng mức giá thầu đưa ra cao hơn.

Kết quả, Liên danh CTCP PC1 Miền Nam (thành viên của Tập đoàn PC1) - CTCP Thái Bình Dương đã được lựa chọn với giá trúng thầu là 85,1 tỷ đồng, thấp hơn 800 triệu đồng so với giá dự toán, tương ứng giảm được hơn 1%.

Tháng 10/2025, tại dự án Trạm biến áp 220 kV Long Sơn và đấu nối, Liên danh PC1 cũng trúng Gói thầu số 12: Xây lắp đường dây đấu nối do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam đứng ra mời thầu. Giá dự toán được phê duyệt là 69 tỷ đồng.

CTCP PC1 miền Nam đã đánh bại Liên danh CTCP Thái Bình Dương - Công ty TNHH Yên Lạc và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Điện 2 để trúng thầu khi đưa ra giá dự thầu thấp nhất. Giá trúng thầu được công bố gần 69,1 tỷ đồng. Như vậy so với giá dự toán, mức giá Liên danh PC1 đưa ra nhỉnh hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2025, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam cũng thông báo lựa chọn Liên danh CTCP Tập đoàn PC1 - CTCP Thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long trúng Gói thầu số 12: Xây lắp đường dây từ ĐĐ đến vị trí VT 41 (bao gồm vị trí 41) thuộc dự án Đường dây 500 kV Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định.

Kết quả cho thấy có 3 liên danh/doanh nghiệp tham dự. Trong đó Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Điện 2 và Liên danh Trường Sơn - Yên Lạc bị xử thua thầu vì có giá dự thầu không phải giá thấp nhất.

Giá trúng thầu mà Liên danh PC1 trúng là 102 tỷ đồng, thấp hơn 113 triệu đồng so với giá dự toán, tương ứng thấp hơn 1%.

Khu vực máy biến áp tại trạm biến áp 500kV Bình Dương 1.

Còn ở thời điểm tháng 12/2024, Liên danh PC1 cũng được công bố là bên trúng Gói thầu số 11: Xây lắp trạm tại dự án Trạm biến áp 220 kV Hòa Bình và đấu nối.

Tại gói thầu này, giá trúng thầu của Liên danh có sự tham gia của PC1 là 183,29 tỷ đồng. Trong khi giá dự toán được phê duyệt là 183,94 tỷ đồng - tiết kiệm được khoảng 700 triệu đồng, tương ứng 0,35% cho chủ đầu tư.

Tại gói thầu này, Liên danh Lizen (CTCP Lizen - CTCP Điện lực Licogi 16) và CTCP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Lắp Điện Số Năm (PCC5) cũng tham dự nộp hồ sơ nhưng bị loại vì giá dự thầu cao hơn giá của nhà thầu trúng thầu.

Nhìn chung, tại các gói thầu do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam đứng ra mời thầu, có những cái tên quen thuộc thường xuyên nộp hồ sơ dự thầu như CTCP Tập đoàn PC1, CTCP Thái Bình Dương, CTCP TNHH Yên Lạc, CTCP Thương Mại Xây Lắp Công Nghiệp Thăng hay Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Điện 2. Đây đều là những tên tuổi trong lĩnh vực xây lắp điện, xây dựng các công trình điện.

Vì đây là lĩnh vực đặc thù, những gói thầu xây dựng đường dây điện 500kV, trạm biến áp 220 kV đòi hỏi những doanh nghiệp thực hiện phải sở hữu năng lực tài chính vững vàng cùng với bề dày kinh nghiệm thi công dày dặn.

Vì vậy mỗi gói thầu thường chỉ ghi nhận số lượng hạn chế, phổ biến là 1 - 3 liên danh cạnh tranh nhau. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn PC1 thường lựa chọn hình thức liên danh để gia tăng lợi thế khi dự thầu.

Với hơn 60 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện và kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án truyền tải quy mô quốc gia, PC1 được xem là một trong những nhà thầu dẫn dắt thị trường. Khi kết hợp cùng các đối tác, lợi thế này càng được khuếch đại, qua đó nâng cao xác suất trúng thầu của liên danh.

*Còn nữa...