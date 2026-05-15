DAVAS 2026 sẽ là bệ đỡ để Đà Nẵng hình thành “kỳ lân” công nghệ

Theo Ban tổ chức, DAVAS 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; đồng thời phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Thông qua sự kiện, Đà Nẵng hướng tới khẳng định vị thế là điểm kết nối dòng vốn đầu tư thiên thần và đầu tư mạo hiểm trong nước, quốc tế, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với hội nhập toàn cầu.

Diễn đàn cũng được kỳ vọng hình thành nền tảng kết nối hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nhà đầu tư - viện, trường; tạo môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp, giúp startup nâng cao năng lực tiếp cận vốn, công nghệ và tri thức, đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm của khu vực.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng trả lời hỏi đáp tại họp báo.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho biết DAVAS 2026 không chỉ là sự kiện kết nối đầu tư cho startup mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đà Nẵng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức và xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ phát triển.

Cũng theo ông Phong, trong những năm qua, Đà Nẵng luôn xác định phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các công nghệ mới như AI, blockchain, Web3, Fintech; đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

“Chính vì vậy, DAVAS 2026 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa startup, quỹ đầu tư, chuyên gia, tập đoàn công nghệ và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế; không chỉ thúc đẩy cơ hội gọi vốn mà còn là không gian chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và xu hướng đổi mới sáng tạo toàn cầu. Bên cạnh đó, với các định hướng Nghị quyết của Trung ương và địa phương, trong giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng sẽ hình thành ít nhất 1 “kỳ lân” thì DAVAS đóng vai trò là 1 trong những giải pháp, bệ đỡ để hiện thực hoá mục tiêu này”, ông Phong nhấn mạnh.

Đưa Đà Nẵng trở thành điểm "hút" vốn toàn cầu

Giới thiệu về DAVAS 2026, ông Võ Đức Anh, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng cho biết diễn đàn được diễn ra từ 25/5 - 27/5 mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu” và thông điệp “Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa”. DAVAS 2026 tiến tới định vị là “Cửa ngõ của nguồn vốn toàn cầu”, hướng đến đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm hội nghị - đầu tư tầm cỡ khu vực.

Sau 3 lần tổ chức, DAVAS 2026 nâng tầm quy mô với sự góp mặt của hơn 30 nhà đầu tư và quỹ đầu tư danh tiếng đến từ các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Việt Nam, Philippines,… Nổi bật như: Quest ventures, Do Ventures, ThinkZone Ventures, Antler, Daiwa Corporate Investment, Makara Capital, Jungle Ventures, 2080 Ventures, SCG Korea Fund, Founders Launchpad… với tổng mức đầu tư lên đến hơn 5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, diễn đàn thu hút hơn 100 chuyên gia, diễn giả trong và ngoài nước đến từ Singapore, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Nhật Bản, Dubai, Kazakhstan, Đài Loan,…cùng hơn 30 đơn vị đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp như Swiss EP, Kilsa Global, Aeternum Consulting Ltd., Republic Polytechnic, BambuUP,….

“Hơn 50 dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực như: công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, Web3, Blockchain, Fintech, AI,… đăng ký tham dự đã được huấn luyện tư vấn gọi vốn trong gần 2 năm đang được kỳ vọng tại DAVAS 2026”, ông Đức Anh cho hay.

Theo Ban Tổ chức, DAVAS 2026 được nâng tầm thành sự kiện quốc tế bằng loạt các hoạt động nổi bật như: tổ chức gọi vốn cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trước các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế; kết nối theo hình thức 1:1 tự do giữa quỹ đầu tư và dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hội thảo Tiếp cận thị trường trước DAVAS tại Đà Nẵng; hội nghị thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3; triển lãm gian hàng trực tiếp và trình diễn công nghệ; ký kết hợp tác đổi mới sáng tạo... đang thu hút khoảng 5.000 lượt người đăng ký tham gia... đang dần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của nguồn vốn đầu tư toàn cầu.

