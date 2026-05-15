Tàu Hải quân Canada HMCS Charlottetown đến Đà Nẵng

Hồ Xuân Mai
HMCS Charlottetown có biên chế 198 sỹ quan, thuỷ thủ, được trang bị 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm.

Trưa 15/5, tàu Hải quân Canada HMCS Charlottetown cùng 257 sĩ quan, thủy thủ của tàu, do Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Canada làm Trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm Đà Nẵng trong 4 ngày.
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thuỷ thủ đội tàu sẽ có các hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; giao lưu bóng chuyền với Hải quân vùng 3; giao lưu tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em và Nạn nhân Chất độc màu da cam...
Ôngng Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam; Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Canada; Trung tá Jonathan Maurice, Sĩ quan chỉ huy tàu HMCS Charlottetown trả lời báo chí tại buổi họp báo trong khuôn khổ lễ đón tàu
HMCS Charlottetown là chiếc thứ 11 thuộc lớp tàu khu trục Halifax nên sở hữu hệ thống khí tài tiêu chuẩn của lớp tàu này.
HMCS Charlottetown có kích thước: dài 134,6 mét; chiều 16,4 mét, mớn nước 5 mét; trọng lượng choán nước 4.750 tấn.
Trong thời gian ở Đà Nẵng, thuỷ thủ tàu HMCS Charlottetown sẽ có cuộc huấn luyện chung trên biển với lực lượng Hải quân Vùng 3 trước khi rời thành phố biển này.
Tàu khu trục HMCS Charlottetown được chế tạo theo Dự án Tàu khu trục tuần tra Canada.
HMCS Charlottetown có biên chế 198 sỹ quan, thuỷ thủ.
Pháo hạm Bofors 57 mm Mk3 phía mũi hạm
Hệ thống radar và tác chiến điện tử trên khu trục tuần tra HMCS Charlottetown
Phía đuôi tàu được trang bị thống phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS Mk 15 Mod 21 khối 1B; 4×NRWS pháo liên thanh loại nhỏ M2HQ cỡ nòng 0.50
Tàu được trang bị 2 hộc chứa Mk 141 bốn đầu đạn cho 8 tên lửa chống hạm /đạn laser RGM-84 Harpoon block II
Tàu còn được trang bị 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm RIM-162 Evolved Sea Sparrow khối 2.
Phía đuôi tàu là nhà chứa và sàn đáp máy bay phía đuôi tàu.
Nhà chứa máy bay Seahawk CH-148;
Máy bay Seahawk CH-148 trong nhà chứa.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tổ chức "Tháng nghe dân nói", phát triển Cổng Mặt trận số 24/7

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để Mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn.

Petrovietnam nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng, ổn định nguồn cung xăng dầu

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trọng yếu, đặc biệt bảo đảm nguồn dầu thô cung cấp cho các nhà máy lọc dầu trong nước, cùng nguồn cung các sản phẩm xăng dầu, khí... góp phần quan trọng ổn định thị trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.