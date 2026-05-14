Đà Nẵng khen thưởng người có nghiên cứu, sáng chế về đổi mới sáng tạo

Ngày 14/5, UBND thành phố Đà Nẵng khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Năm 2025, Sở KH&CN TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 329 hồ sơ tham gia xét khen thưởng, bao gồm 2 sáng chế, 8 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ; 319 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế.

Từ tư vấn của Hội đồng khoa học, Chủ tịch UBND thành phố đã khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả của 1 sáng chế, 3 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ; các tác giả, đồng tác giả của 61 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín; đồng thời, tặng bằng khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2025, với tổng mức tiền thưởng hơn 200 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết chính quyền TP luôn đồng hành cùng các tập thể, cá nhân để phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ.

2025 là năm đánh dấu mốc 6 năm liên tiếp thành phố đoạt “Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam” ở các hạng mục quan trọng như Quản trị thông minh, Môi trường xanh - Phát triển bền vững và Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố cũng ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ khi tăng 130 bậc so với năm 2024, vươn lên xếp vị trí 766 trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu.