Vì sao ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ dùng ma túy ở Cát Bà?

Quỳnh An
VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Cát Bà.

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị can Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các quyết định, lệnh tố tụng đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Đối với Lê Ánh Nhật tức ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, tài liệu điều tra ban đầu xác định là những người được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê. Ảnh: VOV.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach tại bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải và phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm: Trần Đức Phong (SN 1991, trú Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), Vũ Thái Nam (SN 2002, trú Bắc Ninh), Trần Minh Trang (SN 1996, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú TP Hồ Chí Minh, ca sĩ có nghệ danh Miu Lê) và Vũ Khương An (SN 1995, trú TP Hồ Chí Minh).

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9/5, An mời một số người bạn đến đây chơi. Trong đó, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, quê Ninh Thuận cũ. Năm 2009, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Những thiên thần áo trắng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ, nổi tiếng với bản hit Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ anh bắt chia tay.

