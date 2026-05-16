“Sải bước nghĩa tình” - khi thế hệ trẻ ghi nhớ cội nguồn bằng hành động

Không chỉ là một giải chạy cộng đồng online, “Sải bước nghĩa tình” đang trở thành hành trình kết nối ký ức lịch sử với trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/08/1961 – 10/08/2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bồi dưỡng Kiến thức Truyền thông số và Topmedia chính thức phát động chiến dịch cộng đồng: “Sải bước nghĩa tình”.

Chiến dịch được triển khai trên nền tảng số Topplay.vn để kết nối cộng đồng bằng những hành động thiết thực, nhân văn và đầy nghĩa tình dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Thông qua hình thức đi bộ/chạy bộ online, chương trình hướng tới việc lan tỏa tinh thần sống tích cực, trách nhiệm cộng đồng và truyền đi thông điệp đại đoàn kết dân tộc trong thời đại số.

Điểm đặc biệt của chiến dịch là toàn bộ kinh phí người tham gia đóng góp khi đăng ký sẽ được chuyển trực tiếp về Quỹ từ thiện Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông qua tài khoản MB Bank mang số hiệu “1961” — cột mốc gắn liền với thời điểm thảm họa da cam bắt đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động thể thao cộng đồng, Ban tổ chức khuyến khích người tham gia, các KOL/KOC, cộng đồng mạng xã hội và các đơn vị truyền thông cùng đăng tải bài viết, hình ảnh, video chia sẻ thông điệp của chương trình kèm 4 hashtag xuyên suốt của chiến dịch: #Saibuocnghiatinh; #AgentOrangeVietnam; #65NamVanConDo; #65NamDaCam.

Tại buổi họp báo phát động chương trình kỷ niệm 65 năm xoa dịu nỗi đau da cam/dioxin Việt Nam, nhiều người tham dự đã không giấu được sự xúc động khi nhắc đến những nỗi đau chiến tranh vẫn còn kéo dài qua nhiều thế hệ.

Chị Dương Linh Huệ, Trưởng ban Đối ngoại & Cộng đồng Yêu chạy bộ, chia sẻ: “Có những nỗi đau chiến tranh chưa từng khép lại. Sau họp báo ‘Sải bước nghĩa tình’, tôi càng thấm thía rằng: sống trong hòa bình hôm nay là một sự biết ơn phải được hành động bằng yêu thương và sẻ chia.”

Theo Dương Linh Huệ, mỗi bước chân trong hành trình này không đơn thuần là hoạt động thể thao, mà còn là sự tri ân dành cho những nạn nhân chất độc da cam – những con người vẫn đang mang trên mình hậu quả chiến tranh suốt nhiều thế hệ.

​Cùng chung cảm xúc ấy, anh Phạm Văn Trịnh - admin cộng đồng Nghiện Chạy Bộ - cho rằng: “Chúng ta may mắn còn có đôi chân để chạy. Trong khi có những nạn nhân chất độc da cam mang nỗi đau suốt 3–4 thế hệ.”

Anh tin rằng “Sải bước nghĩa tình” không chỉ là một giải chạy, mà còn là cách để thế hệ trẻ hôm nay ghi nhớ cội nguồn, biết ơn quá khứ và lan tỏa sự sẻ chia tới cộng đồng.

Đặc biệt, chương trình đang nhận được sự đồng hành mạnh mẽ từ các anh chị KOC/KOL trong cộng đồng chạy bộ, thể thao và vận động trên khắp cả nước. Không chỉ tham gia bằng những bước chạy, nhiều người còn chủ động chia sẻ câu chuyện lịch sử, lan tỏa thông điệp nhân ái và kêu gọi cộng đồng cùng hành động thông qua chính các nền tảng mạng xã hội cá nhân của mình.

Từ runner phong trào, admin các cộng đồng chạy bộ, người chơi pickleball, đạp xe, gym, fitness cho tới các nhà sáng tạo nội dung về lối sống tích cực… tất cả đang cùng nhau tạo nên một làn sóng truyền thông cộng đồng đầy nhân văn.

Điểm đặc biệt của chương trình là không giới hạn ở những bước chạy hay quãng đường được ghi nhận, chương trình hướng tới việc lan tỏa các bài viết, câu chuyện, hình ảnh tích cực về lòng biết ơn, tinh thần dân tộc và sự sẻ chia trên cộng đồng Top, các kênh truyền thông do người tham gia quản lý và mạng xã hội nói chung.

Mỗi lượt đăng ký tham gia, mỗi bài viết được chia sẻ, mỗi câu chuyện được lan tỏa… đều góp phần nhắc nhớ thế hệ hôm nay rằng: Hòa bình không phải điều hiển nhiên, và lịch sử không phải để lãng quên.

Từ đó, “Sải bước nghĩa tình” dần trở thành biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội của người trẻ Việt Nam trong thời đại số.

Bởi đôi khi, cách đẹp nhất để tri ân quá khứ… không nằm ở lời nói, mà nằm ở những hành động tử tế được tiếp nối bằng cả trái tim.