Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần chung là không để công việc trôi theo quán tính hành chính, không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít, không để phân công rộng nhưng trách nhiệm không rõ...

Ngày 14/5, phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội diễn ra Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo - nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn, chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Lưu ý khối lượng công việc phía trước rất lớn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển ngay sang trạng thái làm việc mới: khẩn trương hơn, khoa học hơn, thực chất hơn, có thời hạn, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm cụ thể.

Tinh thần chung là không để công việc trôi theo quán tính hành chính; không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít; không để phân công rộng nhưng trách nhiệm không rõ; không đơn giản hóa văn kiện tổng kết như một báo cáo tình hình, biên soạn tư liệu lịch sử đơn thuần.



Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, không phải là kể lại các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian. Điều quan trọng là phải trả lời được những câu hỏi lớn như: Vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu vĩ đại? Đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước không chỉ là tổng kết một văn kiện, mà phải làm rõ hơn mô hình phát triển của Việt Nam.

Đánh giá cao các định hướng trọng tâm mà Tổ Biên tập đã đề xuất, Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần tiếp tục cụ thể hóa trong đề cương chi tiết để thể hiện được những thông điệp cốt lõi, xuyên suốt, mang tầm nhìn chiến lược bắt kịp thời đại của Đảng, nâng tầm báo cáo tổng kết trở thành một bản tuyên ngôn phát triển của Đảng ta trong kỷ nguyên mới.

"Từng câu, từng chữ phải có chiều sâu tư tưởng, từng nội dung phải thể hiện sâu sắc tầm cao của tư duy, của quan điểm chiến lược, từng kết luận phải khai mở và thúc đẩy hành động", Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Thành tựu phải nói đúng, hạn chế phải nhìn thẳng

Về phương pháp tổng kết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn.

“Lý luận không được xa rời đời sống; thực tiễn không nên thiếu khái quát. Nhận định phải rút ra từ đời sống thực; đề xuất cho tương lai phải dựa trên bằng chứng khoa học, dự báo xu thế và yêu cầu phát triển đất nước”, Tổng bí thư, Chủ tịch nói và cho rằng phải có cách tiếp cận lịch sử - logic để vừa thấy rõ được quá trình vận động, những bước ngoặt, những lựa chọn chiến lược, những hy sinh, nỗ lực, sáng tạo của Đảng và nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lưu ý tổng kết ở tầm quốc gia gắn với tổng kết ở địa phương, ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhưng tuyệt đối không được rập khuôn, giáo điều, sao chép máy móc, không thay thế thực tiễn Việt Nam bằng kinh nghiệm của nước khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cán bộ, đảng viên và nhân dân cần hiểu rõ ý nghĩa của việc tổng kết, thấy được tầm vóc lịch sử vĩ đại của 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh để càng tự hào, thêm tự tin thực hiện xuất sắc nhất sứ mệnh mới về tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước phải làm sâu sắc, sinh động, thuyết phục, tránh khô cứng, một chiều, khẩu hiệu; phải khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, vào bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tương lai phát triển của đất nước; phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong quá trình tổng kết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải thật sự cầu thị, khách quan, khoa học; thành tựu phải nói cho đúng, cho đủ, có sức thuyết phục. Hạn chế, khuyết điểm cũng phải nhìn thẳng, đánh giá đúng, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Tổng kết để tự hào, nhưng không phải để tự mãn; tổng kết để khẳng định, nhưng không né tránh những vấn đề đặt ra...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần là khẩn trương nhưng chắc chắn, không vội vàng; khoa học nhưng không để chậm trễ; dân chủ nhưng có kỷ luật; phân công rõ nhưng phải phối hợp chặt chẽ; kế thừa nhưng phải bổ sung, phát triển; tổng kết quá khứ nhưng hướng tới tương lai.