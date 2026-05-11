Công an thông tin vụ ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy

Ngày 11/5, Công an Hải Phòng xác nhận ca sĩ Miu Lê cùng 5 người khác dương tính ma túy.

Tối 11/5, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc phát hiện 6 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Theo công an, khoảng 12h30 ngày 10/5, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu. Nhà chức trách phát hiện Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP.HCM, tức ca sĩ Miu Lê) cùng 5 người khác gồm Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) đều dương tính với chất ma túy.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

KIM Entertainment - công ty quản lý ca sĩ Miu Lê - chiều này cho biết đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê.

"Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất", KIM Entertainment thông tin và cho biết sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng.

Miu Lê tên thật Lê Ánh Nhật, SN 1991, quê ở T.PHCM. Cô được biết đến với vai trò ca sĩ và diễn viên. Vào nghề năm 2009 với vai diễn trong phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau này, Miu Lê góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh được khán giả yêu mến như: Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao, Cô gái đến từ hôm qua... Song song với diễn xuất, Miu Lê theo đuổi con đường âm nhạc và sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như: Giả vờ nhưng em yêu anh, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay, Mình yêu từ bao giờ... Ngoài ra, cô còn tham gia các chương trình giải trí, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, được đông đảo khán giả trẻ biết đến.