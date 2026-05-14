Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Xóa ngập úng, khống chế quy mô dân số

Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh, xanh, xóa cơ bản tình trạng ngập úng, khống chế quy mô tối đa không quá 20 triệu người.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km2, gồm 51 phường và 75 xã.

Thành phố dự báo dân số Hà Nội đến năm 2035 đạt khoảng 14-15 triệu người; đến năm 2065 khoảng 17-19 triệu người và khống chế quy mô tối đa không quá 20 triệu người trong dài hạn.

Quy hoạch xác định quan điểm xuyên suốt là xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại, lấy con người làm trung tâm; đồng thời gắn chặt với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Hà Nội sẽ phát triển theo cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo của toàn đô thị.

Một trong những nội dung người dân đặc biệt quan tâm là định hướng phát triển không gian dọc sông Hồng.

Theo quy hoạch, “Cực sông Hồng” được xác định là cực phát triển và không gian cảnh quan đặc biệt đa chức năng, là trung tâm văn hóa, tài chính, thương mại dịch vụ, du lịch và động lực phát triển mới của Thủ đô.

Theo định hướng, Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ triển khai theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở; các giai đoạn tiếp theo mở rộng về phía tây và phía nam thành phố.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu tăng cường kết nối hai bên sông Hồng bằng hệ thống cầu, các tuyến đường vành đai và hành lang đô thị mới nhằm hình thành không gian phát triển liên hoàn từ Hà Nội tới Văn Giang, Phố Hiến (Hưng Yên).

Một góc Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

Không chỉ phát triển không gian cảnh quan, quy hoạch còn đặt mục tiêu “hồi sinh các dòng sông” của Thủ đô.

Thành phố dự kiến phục hồi các dòng sông: Tô Lịch, Nhuệ, Đáy, Tích, Cầu Bây; nghiên cứu xây dựng các đập dâng trên sông Hồng, sông Đuống nhằm quản trị tổng hợp lưu vực, cải thiện môi trường nước và chống úng ngập.

Đáng chú ý, thành phố định hướng xóa cơ bản tình trạng ngập úng bằng hệ thống hồ điều hòa, công trình tiêu thoát nước và các bể ngầm trữ nước mưa; đồng thời tách, xử lý nước thải triệt để trước khi tái sử dụng. Đây được xem là giải pháp căn cơ cho các vấn đề đô thị mà người dân Thủ đô quan tâm nhiều năm qua.

Về tổ chức không gian đô thị, Hà Nội sẽ hình thành 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực phát triển.

Trong đó, phía bắc tập trung phát triển đô thị dịch vụ, logistics, công nghệ cao gắn với sân bay Nội Bài; phía tây là đô thị khoa học công nghệ Hòa Lạc; phía nam phát triển công nghiệp, logistics và sân bay thứ hai của Hà Nội; phía tây bắc là đô thị văn hóa, du lịch sinh thái Sơn Tây - Ba Vì.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh chiến lược tái cấu trúc khu vực nội đô lịch sử. Thành phố sẽ giảm mật độ xây dựng tại khu vực trung tâm, ưu tiên quỹ đất cho công viên, cây xanh và không gian công cộng; đồng thời bảo tồn các khu vực có giá trị đặc thù như hồ Gươm, phố cổ, phố cũ, hồ Tây, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám…

Cùng với đó, Hà Nội sẽ phát triển mạnh mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), tập trung quanh các ga đường sắt đô thị lớn như Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Thường.

Quy hoạch hướng tới giảm áp lực giao thông nội đô, hạn chế phương tiện cá nhân và mở rộng không gian ngầm cho bãi đỗ xe, thương mại, hạ tầng kỹ thuật.

Một điểm mới đáng chú ý là định hướng phát triển đô thị đa tầng, đa lớp. Theo đó, Hà Nội sẽ khai thác mạnh không gian ngầm với các tuyến metro, kho bãi, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đồng thời phát triển không gian trên cao tại các khu vực TOD và hành lang vành đai.

Thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ không gian ngầm tại khu vực trung tâm đạt tối thiểu 20% diện tích đất vào năm 2045 và 40% vào năm 2065.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô cũng đặt mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; là trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, giáo dục và y tế của khu vực.

Đến năm 2065, Hà Nội hướng tới trở thành “thành phố toàn cầu”, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cao trên thế giới.

