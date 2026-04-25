Bản đồ thắng thầu của Tập đoàn PC1 tại các dự án điện trọng điểm quốc gia

Tập đoàn PC1 đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện, hiện diện tại nhiều dự án đường dây 500 kV, trạm biến áp 500 kV, cáp ngầm 220 kV và các dự án có tính đặc thù cao. Giá trị trúng thầu hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cổ phiếu PC1 của Tập đoàn PC1 tiếp tục bị bán tháo quyết liệt và giảm gần sát sàn (mất 6,85%) xuống mức giá 22.450 đồng/cp chốt phiên 24/4. Đánh dấu phiên giảm gần hết biên độ thứ 2 liên tiếp của PC1. Tình trạng trắng bên mua diễn ra căng thẳng khi lượng dư bán tại mức giá sàn chất đống tới gần 29 triệu cổ phiếu, cho thấy tâm lý hoảng loạn, quyết tâm thoát hàng bằng mọi giá của một bộ phận nhà đầu tư trước diễn biến bất lợi của doanh nghiệp. Sau bài viết "Cách ông trùm xây lắp điện PC1 kiếm bộn tiền", nội dung hôm nay đề cập việc PC1 đang “phủ sóng” tại những dự án điện trọng điểm nào?

CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) là doanh nghiệp đa ngành nghề hoạt động trong lĩnh vực: Tổng thầu công trình, nhà máy điện và hạ tầng công nghiệp, sản xuất khoáng sản, đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, bất động sản công nghiệp,...

Với hơn 60 năm kinh nghiệm, PC1 dẫn đầu về lĩnh vực xây lắp điện nhờ kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, đặc biệt là các dự án tổng thầu EPC (tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công), PC cấp điện áp 500 KV và các dự án có tính đặc thù cao như trạm biến áp GIS, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…

Theo thống kê của VietTimes, ngoài những dự án thầu EPC cho các dự án năng lượng của doanh nghiệp, PC1 hiện diện dày đặc tại các dự án truyền tải điện trọng điểm quốc gia.

Đường dây 500 kV mạch 3

Hay một trong những dự án trọng điểm quốc gia có sự góp mặt của PC1 là Dự án đường dây 500 kV mạch 3 (kéo dài), kết nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình cũ) đến Phố Nối (Hưng Yên). Dự án này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp tăng cường năng lực truyền tải điện ra miền Bắc, giúp cung ứng đủ điện cho khu vực này từ năm 2024 trở đi.

Cụ thể, tháng 2/2024, PC1 được công bố 10 gói thầu thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 (kéo dài) cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định 1 - Phố Nối. Tổng giá trị trúng thầu của tập đoàn đạt gần 660 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Dự án đường dây 500 kV cung đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Tập đoàn PC1 trúng 3 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là 207 tỷ đồng; tại Dự án đường dây 500kV cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, trúng 4 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là 286 tỷ đồng; và tại Dự án đường dây 500kV cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối, tập đoàn trúng 3 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu là 166 tỷ đồng.

10 gói thầu PC1 trúng tại dự án Dự án đường dây 500 kV mạch 3 (nối dài). Nguồn: PH tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trong số 10 gói thầu mà PC1 đã được lựa chọn tại dự án đường dây 500 kV mạch 3 (kéo dài), thì tại Gói thầu số 21 Xây lắp đường dây từ VT126 đến VT138 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, ghi nhận có tới 6 liên danh nhà thầu tham dự. Kết quả qua đánh giá các bước, PC1 được trúng thầu với giá trúng 84 tỷ đồng, thấp hơn 17% so với giá gói thầu.

Điều tương tự cũng diễn ra với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (kéo dài). PC1 đều vượt qua 5 – 7 nhà thầu khác để trúng thầu, chưa kể, giá trúng còn tiết kiệm trên hai chữ số so với giá gói thầu.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 (kéo dài), kết nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình cũ) đến Phố Nối (Hưng Yên). Ảnh: EVN.

Các dự án trạm biến áp 500 KV, cáp ngầm 220 kV

Ngoài hiện diện tại các dự án đường dây 500kV, PC1 cũng góp mặt tại nhiều dự án trạm biến áp, hầm cáp tại nhiều khu vực.

Điển hình là tại Gói thầu số 11 Xây lắp từ vị trí cột cổng Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa đến vị trí T30 thuộc Dự án Đường dây 500 kV Đức Hòa - Chơn Thành do Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Nam mời thầu, PC1 đã vượt qua 2 đối thủ là Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Liên danh Công ty TNHH Điện Địa Phương - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để trúng thầu với giá 93,29 tỷ đồng (giá gói thầu là 93,77 tỷ đồng, tức giảm được gần 500 triệu đồng).

Gói thầu số 8 Thi công khoan robot và phần xây dựng hầm cáp, mương cáp thuộc Dự án Cáp ngầm 220 kV Tao Đàn - Tân Cảng do Ban QLDA các công trình điện miền Nam mời thầu.

Trong 2 nhà thầu tham dự, giá trúng thầu của Liên danh Tập đoàn PC1 - CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật VMCTech là 115,27 tỷ đồng (giá gói thầu là 115,32 tỷ đồng). Mức giá này đã đánh bại giá dự thầu mà Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 đưa ra khi đó là 126,3 tỷ đồng (cao hơn 11 tỷ đồng so với giá PC1 đưa ra).

Tại Gói thầu số 11 Xây lắp đường dây đấu nối đoạn từ điểm đầu đến G9 thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Năm Căn và đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2, giá trúng thầu của PC1 là 96,49 tỷ đồng (giá gói thầu là 96,59 tỷ đồng).

Tại Gói thầu số 10 Xây dựng, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh trạm biến áp và cáp ngầm thuộc Dự án Xây dựng mới trạm 220/110kV Thanh Xuân do Ban QLDA phát triển điện lực Hà Nội mời thầu, giá trúng thầu của PC1 là 134,318 tỷ đồng (giá gói thầu là 134,468 tỷ đồng, tức thấp hơn 150 triệu đồng). Trong khi đó, bên còn lại là Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 thất bại do giá dự thầu đưa ra là 142 tỷ đồng.

Hay tại Gói thầu Xây lắp từ G9 đến G14 thuộc dự án Đường dây 220 kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2, PC1 đã được phê duyệt chọn thầu với giá 67,9 tỷ đồng, giảm 0,12% so với giá gói thầu (hơn 68 tỷ đồng).

PC1 hiện diện dày đặc trong các dự án điện trọng điểm quốc gia nhờ vào năng lực kinh nghiệm lâu năm. Điều này được giải thích một phần là do PC1 có kinh nghiệm lâu năm, kinh qua nhiều dự án truyền tải điện quốc gia. Ngoài ra tập đoàn PC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép, điều này cũng giúp cho tập đoàn có được mức giá thầu lợi thế hơn những công ty/liên danh khác.

Bên cạnh việc cung cấp tối ưu về trang thiết bị, kỹ thuật, EPC, PC1 giới thiệu bản thân còn sở hữu đội ngũ chuyên gia, chuyên viên tư vấn thi công trình độ cao, đảm bảo công trình được thi công đúng tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật.

"Khi trở thành đối tác của EPC của PC1, doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm những đãi ngộ tốt nhất của các gói dịch vụ từ thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành cho đến bảo trì, bảo dưỡng", PC1 giới thiệu.

Nối điện ra Côn Đảo

Một trong các dự án "khủng" mà PC1 thực hiện là Gói thầu HH01-DZCĐ: Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng đoạn cáp ngầm biển (EPC) thuộc Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Đây được xem là siêu dự án hạ tầng điện biển hiếm hoi tại Việt Nam, được công bố bên trúng thầu vào tháng 12/2024.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (dự án) có tổng mức đầu tư là trên 4.923 tỷ đồng do EVN làm chủ đầu tư; Ban Quản lý Dự án Điện 3 (EVNPMB3) được giao làm đại diện chủ đầu tư. Nguồn vốn cho dự án được thu xếp từ vốn Ngân sách Nhà nước và vốn đối ứng của EVN.

Gói thầu EPC là gói thầu chính của dự án với phạm vi công việc bao gồm thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng tuyến cáp ngầm biển 110kV chiều dài khoảng 77,7km từ điểm chuyển tiếp trên biển phía Sóc Trăng đến điểm tiếp bờ Côn Đảo.

Để phát huy nội lực của các doanh nghiệp trong nước, gói thầu này được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Tại gói thầu này, có 3 liên danh nhà đầu tư tham gia, trong đó liên danh LS gồm 4 nhà thầu đã bị loại từ vòng đánh giá năng lực kinh nghiệm do không đạt yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm.

Trong khi đó, Liên danh thứ hai gồm CTCP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - CTCP Tư vấn Xây dựng điện, Dân dụng và Công nghiệp Thái Bình Dương đã vượt qua vòng đánh giá năng lực nhưng đến vòng công khai kết quả thì thua Liên danh có sự tham gia của PC1.

Theo kết quả mời thầu, Liên danh PC1 - PECC4 (gồm PC1 và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 đã trúng gói thầu với giá hơn 1.999 tỷ đồng, với thời gian thực hiện gói thầu 634 ngày. Mức giá liên danh này đưa ra thấp hơn tới 45% so với giá gói thầu chủ đầu tư dự kiến (3.648 tỷ).

Được khởi công từ tháng 12/2024, đến tháng 9/2025, Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, đã được Tập đoàn EVN tổ chức đóng điện. Tại dự án này, PC1 là tổng thầu EPC. Ảnh: EVN.

PC1 kiếm bao nhiêu tiền từ mảng xây lắp điện?

Theo dữ liệu của VietTimes, trong nhiều thập kỷ phát triển, mảng xây lắp điện đóng góp cho PC1 hàng nghìn tỷ đồng doanh thu, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của tập đoàn.

Trong đó năm 2021, mảng xây lắp điện đem về cho PC1 doanh thu kỷ lục với hơn 6.700 tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục được tái diễn vào năm 2025 vừa rồi.

Với lý do đây là mảng đặc thù, giá vốn chiếm khoảng 88% - 93% doanh thu nên lợi nhuận gộp còn khoảng vài trăm tỷ. Thống kê giai đoạn 2018 - 2025, sau khi trừ chi phí đầu vào, lợi nhuận gộp của mảng xây lắp còn 200 - 500 tỷ đồng, đột biến năm 2025 vừa rồi lên tới 779 tỷ.

Tính ra, biên lãi gộp của mảng này vẫn được PC1 duy trì quanh mức 10%, tức là cứ 100 đồng thu về, trừ chi phí kinh doanh, công ty lãi gộp 10 đồng.

Tính đến cuối năm 2025, giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) của PC1 đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Cách đây chưa lâu, nhiều chuyên gia nhận định hoạt động kinh doanh của Tập đoàn PC1 sẽ hưởng lợi lớn khi Chính phủ đẩy mạnh đầu tư, phát triển lưới điện truyền tải.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII), nhu cầu vốn đầu tư cho lưới điện truyền tải giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 14,9 tỷ USD (trung bình 1,5 tỷ USD/năm). Trong giai đoạn 2030 - 2050 là khoảng 34,8 - 38,6 tỷ USD (trung bình 1,7 - 1,9 tỷ USD/năm).

*Còn nữa...