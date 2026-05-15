Trung ương đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 31 về phát triển TP.HCM

Quỳnh An
Bộ Chính trị yêu cầu TP.HCM nghiên cứu, đề xuất nghị quyết mới để thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao vai trò trung tâm kinh tế, khoa học của thành phố.

Sáng 15/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét, đánh giá các nội dung TP.HCM thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị.

Thời gian qua, TP.HCM đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết số 31.

Đồng thời, Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Quá trình xây dựng Đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành Nghị quyết mới đối với TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố.

Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

#Nghị quyết 31 #TP.HCM #Phát triển đô thị #Kinh tế #Chính trị

