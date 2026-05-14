U17 Việt Nam dự World Cup và dấu ấn thầm lặng của bầu Hiển

Đội U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết Asian Cup 2026 với vị trí đầu bảng A và giành vé dự World Cup 2026 bằng một thế hệ cầu thủ giàu tiềm năng, một HLV có bản sắc và một hệ thống đào tạo được đầu tư bài bản.

Nhưng phía sau hành trình ấy còn có những đóng góp âm thầm ít được nhắc tới của bầu Hiển và Tập đoàn T&T – từ việc xây dựng lực lượng trẻ đến chấp nhận “hy sinh” lợi ích CLB để đội tuyển quốc gia có điều kiện tốt nhất.

Đóng góp từ cầu thủ đến hệ thống

Tấm vé dự World Cup của đội U17 Việt Nam là thành quả chung của nhiều lò đào tạo trẻ như PVF, Viettel, Sông Lam Nghệ An hay Hà Nội/T&T. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào cấu trúc đội bóng của HLV Cristiano Roland, dấu ấn của hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội – T&T hiện diện rất rõ.

Trong danh sách U17 Việt Nam, Hà Nội/T&T đóng góp tới 6 cầu thủ, nhiều nhất đội tuyển, ngang với PVF. Đó là thủ môn Chu Bá Huấn, các hậu vệ Trần Hoàng Việt, Nguyễn Khắc Minh Đức, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương và tiền đạo Trần Mạnh Quân. Viettel có 4 cầu thủ, trong khi các trung tâm khác đóng góp ít hơn.

Chu Ngọc Nguyễn Lực, sản phẩm của lò đào tạo trẻ Hả Nội FC ghi bàn gỡ hòa 1-1, mở ra chiến thắng ngược của U17 Việt Nam trước U17 UAE.

Đặc biệt, ở trận quyết định thắng UAE 3-2 để giành vé đi World Cup, Hà Nội/T&T có tới 4 cầu thủ ra sân gồm Nguyễn Lực, Quý Vương, Hoàng Việt và Mạnh Quân. Riêng Nguyễn Lực đã ghi bàn từ cú sút phạt đẳng cấp giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1, và đây có thể nói đó là bàn thắng bản lề giúp Việt Nam giành chiến thắng ngược dòng. Dấu ấn của Lực trong trận này càng rõ hơn khi khởi xướng đường chuyền tạo nên pha phối hợp đẹp mắt giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1. Điều đó cho thấy đây không còn là sự hiện diện mang tính quân số, mà là những mắt xích thực sự quan trọng trong hệ thống vận hành của đội tuyển.

Nhưng đóng góp của T&T không chỉ nằm ở cầu thủ.

Điều ít được nhắc đến hơn là việc Tập đoàn T&T và bầu Đỗ Quang Hiển đã âm thầm tạo điều kiện để ban huấn luyện U17 Việt Nam có thể tập trung toàn lực cho đội tuyển trong suốt hành trình kéo dài nhiều tháng.

HLV Cristiano Roland cùng hai trợ lý Nguyễn Đại Đồng và Lê Sỹ Phương đều thuộc hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội/T&T. Trong suốt hai năm qua, mỗi đợt tập trung đội tuyển kéo dài hàng tháng khiến công việc ở trung tâm đào tạo trẻ bị gián đoạn đáng kể. Roland và Nguyễn Đại Đồng thậm chí đang trực tiếp phụ trách lứa U19 T&T – một độ tuổi rất quan trọng trong quá trình phát triển cầu thủ.

Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, CLB vẫn phải trả lương đầy đủ cho các HLV khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Nhưng trên thực tế, với một HLV ngoại có mức lương cao như Cristiano Roland, cộng thêm thời gian tập trung kéo dài liên tục suốt hai năm, đây vẫn là một khoản đầu tư không nhỏ của T&T.

HLV Cristiano Roland hiện cũng đang làm công tác đào tạo trẻ tại Hà Nội FC.

Đó là kiểu đóng góp không xuất hiện trên bảng tỷ số, không dễ nhìn thấy như một bàn thắng hay một danh hiệu, nhưng lại có giá trị nền tảng.

Bởi nếu không có sự đồng hành từ CLB chủ quản, rất khó để một HLV trẻ có thể toàn tâm xây dựng đội tuyển theo đúng triết lý của mình. Thành công của U17 Việt Nam lần này vì thế không chỉ là câu chuyện của Roland, mà còn phản ánh cách T&T chấp nhận đặt lợi ích dài hạn của bóng đá Việt Nam lên trên lợi ích trước mắt của CLB.

Từ đào tạo cầu thủ đến xây dựng văn hóa CLB

Điều đáng chú ý là cách làm bóng đá của Hà Nội/T&T không chỉ dừng ở đào tạo cầu thủ trẻ. Họ đang xây dựng một hệ sinh thái bóng đá với tư duy dài hạn: đào tạo cầu thủ, phát triển HLV, tạo bản sắc và giữ con người gắn bó lâu dài với CLB.

Những cột mốc gần đây của Nguyễn Văn Quyết hay Đỗ Hùng Dũng phản ánh rất rõ tư duy đó.

Khi Hà Nội FC tổ chức vinh danh Văn Quyết với cột mốc 350 trận, rồi Hùng Dũng với 300 trận, đó không chỉ là hoạt động tri ân đơn thuần. Đằng sau các sự kiện ấy là thông điệp về lòng trung thành, bản sắc và con đường hậu sự nghiệp dành cho cầu thủ.

Trong bối cảnh nhiều CLB bóng đá Việt Nam vận hành ngắn hạn, thiếu tính kế thừa, Hà Nội FC tạo khác biệt khi xem cầu thủ là tài sản chiến lược lâu dài. Hành trình của Đỗ Hùng Dũng là minh chứng rõ nét cho triết lý ấy. Trưởng thành từ hệ thống đào tạo Hà Nội T&T, anh khẳng định vị thế bằng sự bền bỉ, tư duy chơi bóng và khả năng tổ chức lối chơi. Không chỉ là “bộ não” nơi tuyến giữa của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam, Hùng Dũng cùng Văn Quyết còn góp phần gìn giữ, truyền tiếp bản sắc CLB qua nhiều thế hệ.

Và đó cũng chính là nền tảng để các đội trẻ như U17 Việt Nam hôm nay có thể vận hành với sự ổn định hiếm thấy.

Thành công của U17 Việt Nam không bắt đầu từ một giải đấu

Cristiano Roland không tạo ra một đội bóng mạnh chỉ trong vài tháng. Ông đi lên từ chính hệ thống đào tạo của Hà Nội/T&T, dẫn dắt các lứa trẻ trước khi được trao cơ hội ở đội tuyển U17 Việt Nam.

Điều quan trọng là ông và các cầu thủ được đào tạo trong cùng một “ngôn ngữ bóng đá”. Vì thế, khi lên đội tuyển, thời gian xây dựng lối chơi được rút ngắn đáng kể.

Đó là lý do U17 Việt Nam dưới thời Roland có thể chơi pressing đồng bộ, giữ cự ly đội hình tốt, không hoảng loạn khi bị dẫn bàn và duy trì cấu trúc chiến thuật ổn định trước các đối thủ mạnh hơn về thể chất.

Những điều ấy không thể hình thành chỉ sau vài đợt tập trung ngắn ngày. Nó là kết quả của một quá trình đào tạo đồng bộ kéo dài nhiều năm.

Bầu Hiển âm thầm đóng góp cho bóng đá Việt Nam

Điểm đáng chú ý là T&T gần như không truyền thông quá nhiều về vai trò của mình trong hành trình ấy. Không có những tuyên bố lớn hay sự xuất hiện dày đặc trên mặt báo. Nhưng dấu ấn lại hiện diện rất rõ trong cách đội tuyển vận hành.

Ở một góc độ nào đó, đây chính là kiểu đóng góp bền vững nhất cho bóng đá Việt Nam: đầu tư vào con người, vào hệ thống và kiên nhẫn chờ thành quả.