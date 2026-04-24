Cách ông trùm xây lắp điện PC1 kiếm bộn tiền

Với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, PC1 đang dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp điện. Tuy nhiên đây không phải là mảng tạo được tỷ suất sinh lời lớn nhất cho tập đoàn.

Trong phiên 23/4, cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 ghi nhận diễn biến tiêu cực khi giảm kịch sàn còn 24.100 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn gần 14,6 triệu đơn vị. Đây cũng là phiên giảm điểm thứ 7 liên tiếp của mã này. Đáng chú ý, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên đã đẩy thanh khoản lên mức đột biến, gần 16,2 triệu cổ phiếu - cao gấp 3,8 lần so với mức bình quân 10 phiên gần đây. Thị giá PC1 đã mất hơn 11% giá trị chỉ sau 8 phiên giao dịch, từ vùng 27.450 đồng/cổ phiếu (ghi nhận ngày 14/4) xuống mức hiện tại. Trước khi xuất hiện các phản ứng từ thị trường, PC1 làm ăn như thế nào?

Thống lĩnh mảng xây lắp điện, đứng sau các dự án truyền tải 500KV quốc gia

CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) là doanh nghiệp đa ngành nghề hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Tổng thầu công trình, nhà máy điện và hạ tầng công nghiệp, Sản xuất khoáng sản, Đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, Bất động sản công nghiệp,...

Với hơn 60 năm kinh nghiệm, hiện PC1 đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực xây lắp điện với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, đặc biệt là các dự án tổng thầu EPC (tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công), PC cấp điện áp 500 KV và các dự án có tính đặc thù cao (trạm biến áp GIS, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…).

PC1 là tổng thầu EPC thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia.

Trong lĩnh vực năng lượng, PC1 đã vận hành thành công 7 nhà máy thủy điện và đang thi công xây dựng 2 nhà máy, tổng công suất thủy điện là 212 MW, tương ứng tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng. Cùng với các nhà máy thủy điện đã và đang đầu tư, PC1 tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió.

Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, PC1 đang sở hữu 57,27% vốn của CTCP Khoáng sản Tấn Phát – chủ đầu tư Dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken – Đồng ở Cao Bằng với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Quy mô công suất thiết kế là 600.000 tấn/năm. Dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng lắp đặt, chạy thử và đi vào sản xuất chính thức từ tháng 2/2023.

PC1 cũng là một "tay chơi" trong mảng bất động sản khu công nghiệp. Tập đoàn này là chủ đầu tư Khu công nghiệp Nomura 2 Hải Phòng diện tích gần 200 ha; đồng thời là đối tác liên doanh chiếm 70% vốn tại Công ty Phát triển khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng (NHIZ); sở hữu KCN Nomura Hải Phòng 153 ha (NHIZ). Bên cạnh đó, PC1 còn nắm 30% vốn CTCP Western Pacific - chủ sở hữu các Khu công nghiệp Yên Phong II-A Bắc Ninh 159 ha, Đồng Văn V 237 ha, Đồng Văn VI 250 ha, Yên Lư 119 ha.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, PC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép đơn thân 110 KV, 220 KV – 1, 2, 4 mạch và cột thép liên kết thanh đến 750 KV.

Năng lực thiết kế và sản phẩm cột thép của Tập đoàn ngày càng được chứng minh qua các công trình điện, công trình viễn thông, giao thông trong nước và xuất khẩu sang các nước như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Chi lê… đồng thời mở rộng các thị trường nước ngoài như Banglades, Papua New Guinea, Myanmar nhằm tăng doanh thu xuất khẩu.

PC1 là đơn vị duy nhất và có quy mô lớn nhất Việt Nam về thiết kế, chế tạo cột thép đơn thân. Ảnh: PC1.

PC1 kiếm lời nhiều nhất từ đâu?

Theo thống kê của VietTimes tại báo cáo kiểm toán năm 2025, mảng xây lắp điện của PC1 doanh thu gần 6.700 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với cùng kỳ và đóng góp hơn 50% tổng doanh thu.

Sự tăng trưởng của mảng xây lắp điện trong năm vừa qua là nhờ PC1 đã hoàn thành xây dựng và nghiệm thu các dự án trọng điểm như dự án cáp ngầm Côn Đảo và dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên, trong khi các dự án khác cũng bước vào giai đoạn cao điểm.

Tuy nhiên do giá vốn cao, nên lợi nhuận gộp đem về của mảng này là 766 tỷ, tương ứng biên lãi gộp 11,4%.

Trong cơ cấu doanh thu, các mảng kinh doanh như phát điện, sản xuất cột thép, sản xuất quặng Niken đều đóng góp từ 1.100 - 1.800 tỷ đồng doanh thu cho PC1. Tuy nhiên nếu xét về tính hiệu quả, mảng phát điện mới là mảng “hái ra tiền” cho PC1.

Năm vừa rồi, mảng phát điện đem về doanh thu 1.820 tỷ đồng, trừ chi phí thì lãi gộp còn hơn 1.046 tỷ. Với tỷ suất biên lãi gộp đạt hơn 57%, mảng phát điện trở thành mảng sinh lời hiệu quả cho tập đoàn.

Mảng phát điện - thông qua các nhà máy điện đem lại hiệu quả sinh lời cho PC1. Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

PC1 đang có những dự án năng lượng nào?

Theo tìm hiểu của VietTimes, tổng công suất các nhà máy điện PC1 sở hữu là 356 MW, trong đó thuỷ điện là 212 MW và điện gió là 144 MW.

Các dự án thuỷ điện PC1 sở hữu đều nằm tại khu vực các tỉnh phía Bắc. Hiện tại PC1 đang vận hành 7 dự án thuỷ điện và đang xây dựng 2 nhà máy khác là Bảo Lạc A và Thượng Hà.

Các dự án thủy điện của PC1. Nguồn: Thống kê từ PC1.

Trong khi đó, các dự án điện gió của PC1 đều nằm tại Quảng Trị (lần lượt là Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên) đã đi vào hoạt động từ năm 2021 và được hưởng giá FIT 8,5 cent/kwh.

Ngoài ra, trong cuối năm 2025, PC1 cũng đã quyết định lấn sân sang làm dự án điện mặt trời, thông qua việc thành lập Công ty Điện mặt trời Điện Biên với vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua, PC1 kỳ vọng tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.056 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2025.

Riêng trong mảng năng lượng, ông Trịnh Ngọc Anh – Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là con trai của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn - cho biết theo chiến lược 2026 - 2030, PC1 tập trung đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, tạo thành một chuỗi giá trị hệ sinh thái của PC1. Tập đoàn ưu tiên vào các nhóm thuỷ điện, điện mặt trời và đang định hướng đến một số dự án phạm vi quốc tế đồng hành cùng khối EPC.

Theo kế hoạch, doanh thu các nhà máy điện khoảng 1.700 tỷ đồng, giảm so với năm ngoái do tình hình thuỷ văn kém hơn năm 2025 và kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.

Về giá bán điện, tất cả nhà máy đã đăng ký hợp đồng với Tập đoàn EVN theo giá 20 năm từ ngày vận hành.

Về nhà máy điện mặt trời ở Điện Biên, phía PC1 cho biết dự án có công suất 72 MW, có thể vận hành phát điện vào đầu năm 2027. Tiến độ của dự án khá gấp, từ khởi công đến vận hành phát điện khoảng 4 tháng.

