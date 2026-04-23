Cơ cấu sở hữu PC1 và sức ảnh hưởng của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn

PC1 có vốn điều lệ hơn 4.100 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn đang là cổ đông lớn duy nhất nhất.

Cổ phiếu bất ngờ "lau sàn" phiên 23/4

Trong phiên 23/4, cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 ghi nhận diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch khi giảm kịch sàn còn 24.100 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn gần 14,6 triệu đơn vị. Đây cũng là phiên giảm điểm thứ 7 liên tiếp của mã này.

Đáng chú ý, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên đã đẩy thanh khoản lên mức đột biến. Cụ thể, khối lượng giao dịch đạt gần 16,2 triệu cổ phiếu - cao gấp 3,8 lần so với mức bình quân 10 phiên gần đây.

PC1 đã mất hơn 11% giá trị chỉ sau 8 phiên giao dịch, từ vùng 27.450 đồng/cổ phiếu (ghi nhận ngày 14/4) xuống mức hiện tại. Cổ phiếu PC1 từng leo lên vùng đỉnh 31.350 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch 3/3.

Nguồn: TradingView.

Bất ngờ với tỷ lệ nắm giữ của gia đình Chủ tịch PC1

Theo báo cáo thường niên 2025 của PC1, công ty đang lưu hành hơn 411 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp có hơn 29.000 cổ đông, bao gồm 144 cổ đông tổ chức và hơn 28.900 là cổ đông cá nhân.

Số cổ đông trong nước nắm khoảng 344,6 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 83,8% vốn của PC1. Trong khi cổ đông nước ngoài sở hữu 16,21%.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn là cổ đông lớn duy nhất nhất tại PC1 khi nắm gần 88 triệu cổ phiếu (cuối năm 2025), tương đương tỷ lệ 21,38% vốn của công ty chuyên sản xuất điện này.

Vợ của ông Tuấn – là bà Lê Thị Thoi - sở hữu 7,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,88%.

Cuối tháng 11/2025, con gái vị Chủ tịch là bà Trịnh Khánh Linh đã đăng ký mua vào 4 triệu cổ phiếu PC1, đưa tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 0,973% vốn.

Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn còn có con trai tên Trịnh Ngọc Anh – người đang nắm giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty, sở hữu 0,005% vốn của PC1.

Như vậy gia đình Chủ tịch PC1 nắm giữ tổng cộng hơn 99,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 24,24% vốn của PC1, xét tại cuối năm 2025.

Tạm tính mức giá đóng cửa PC1 tạ,i 24.100 đồng/cp hôm 23/4, tổng giá trị số cổ phiếu của Chủ tịch và người nhà hơn 2.400 tỷ đồng, “bốc hơi” gần 180 tỷ đồng sau 1 phiên chứng khoán.

Nguồn: Báo cáo thường niên, báo cáo quản trị 2025.

Trở lại với cơ cấu cổ đông của PC1, nhóm gia đình ông Trịnh Văn Tuấn đang là nhóm cổ đông lớn duy nhất tại tập đoàn.

Trước đây, Chứng khoán VIX từng là cổ đông lớn với tỷ lệ 5,79% nhưng vào tháng 9/2025 đã bán 3 triệu cổ phiếu, để giảm tỷ lệ sở hữu về 4,95% vốn PC1. Giao dịch này khiến VIX không còn là cổ đông lớn tại PC1.

Ngoài ra, PC1 từng ghi nhận nhóm cổ đông lớn CTCP BEHS và bên liên quan. Nhưng đến tháng 1/2024, nhóm này đã bán thỏa thuận tổng cộng toàn bộ hơn 73 triệu cổ phiếu PC1, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 23,6% về 0%. Tổng giá trị “sang tay” thời điểm đó khoảng 1.870 tỷ đồng, thỏa thuận bình quân 25.460 đồng/cp.

Hành trình của ông Trịnh Văn Tuấn tại PC1

Theo dữ liệu, ông Trịnh Văn Tuấn sinh năm 1963, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Ngoài ghế nóng tại PC1, ông Tuấn còn đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, Chủ tịch HĐTV Công ty phát triền Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Thành viên HĐQT CTCP Western Pacific, Thành viên HĐQT CTCP Gang thép Cao Bằng và là Thành viên độc lập HĐQT CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 22/4. Ảnh: PC1.

Giai đoạn tháng 2/2002 đến tháng 8/2005, ông Tuấn làm việc tại Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Giám đốc Xí nghiệp Lắp trạm và Xây dựng dân dụng Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1) – tiền thân của PC1 hiện tại.

Từ tháng 9/2005 đến 9/2007, ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc – CTCP Thương mại Xây lắp Công nghiệp Thăng Long.

Ba năm sau đó, ông Tuấn là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PCC1. Đến tháng 4/2010, ông Tuấn được giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PCC1. Từ tháng 12/2021 đến nay, ông Tuấn ngồi ghế Chủ tịch Tập đoàn PC1.

Như vậy ông Trịnh Văn Tuấn đã tham gia vào PCC1 – PC1 từ năm 2002, tức tròn 24 năm.