Vé ô tô, tàu hỏa, đường thủy sẽ được tích hợp lên VNeID từ năm 2026

Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an tích hợp vé ô tô, đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong quý IV năm 2026.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 246 kết luận phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Phiên họp diễn ra hôm 11/5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì đôn đốc hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong tháng 9. Từ tháng 5, việc này phải công khai tiến độ hằng tháng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Nội vụ, Công an và Thanh tra Chính phủ, phải khẩn trương hoàn thành dự án xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được giao.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý tập trung phân loại, ưu tiên làm trước các dữ liệu liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành trong tháng 6.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giao một đầu mối thống nhất về chuyển đổi số chịu trách nhiệm quản lý, điều phối hạ tầng số, nền tảng số, cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ và bảo đảm an ninh dữ liệu, hoàn thành trong tháng 6.

Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an tích hợp vé ô tô, đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNeID. Ảnh: Minh họa.

Để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ Công an được giao chủ trì phát triển VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, mở rộng tiện ích phục vụ dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, tư pháp, thi hành án, đấu giá tài sản và an sinh xã hội…

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế. Việc này cần hoàn thành trong tháng 6.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì xây dựng danh mục phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đô thị thông minh, giao thông thông minh và hoàn thành trong tháng 6.

Đơn vị cũng cần phối hợp với Bộ Công an tích hợp vé ô tô, đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong quý IV năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương lựa chọn các sản phẩm khoa học công nghệ trọng tâm, có giá trị gia tăng cao, có thị trường, khả năng nhân rộng; không đăng ký theo phong trào, dàn trải.

Về cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cung cấp dịch vụ trực tuyến, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì triển khai tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ, ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thiện hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính là một cấu phần của Cổng Dịch vụ công quốc gia để bảo đảm thống nhất giao diện dùng chung, hoàn thành trong quý II năm 2026.

