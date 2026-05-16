Ca sĩ Miu Lê bị bắt tạm giam

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố bị can, tạm giam Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm.

Các đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, sau khi nhận tin báo của người dân.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật và Vũ Thái Nam. Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với ma túy.

Khám xét khẩn cấp cơ sở lưu trú Titibeach tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 14/5, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cơ quan điều tra khởi tố Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hai hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam.

Mở rộng điều tra, công an tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.