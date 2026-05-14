Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo bộ ngành, địa phương phải chỉ đạo hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập trước 25/5, không để tình trạng hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 39 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Theo báo cáo, các địa phương đã hoàn thành việc xử lý bước đầu các cơ sở nhà, đất dôi dư nhưng một số bộ, cơ quan Trung ương vẫn chưa hoàn thành. Tính đến 27/4, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn nhiều (hơn 6.000 cơ sở).

Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan trung ương để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (văn bản phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công; văn bản ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy móc, thiết bị chuyên dùng...) hoàn thành trong tháng 5/2026.

Lãnh đạo các Bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25/5; tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trước 25/5. Ảnh: VGP.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Với các địa phương, Thủ tướng quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận 18 của Trung ương, theo tinh thần trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, không để ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác, chống lãng phí, tiêu cực.

Với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng vào các mục đích công cộng, Thủ tướng yêu cầu địa phương chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng. Lãnh đạo các tỉnh, thành làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu để tháo gỡ, hướng dẫn xử lý nhà, đất dôi dư

Thủ tướng yêu cầu mỗi địa phương phân công một lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan, làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu về việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao; hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Các bộ ngành, địa phương chủ động, quyết liệt chỉ đạo rà soát, thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ ngành, địa phương.

Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.