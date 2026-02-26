Thu nhập nhân viên ngân hàng: VietinBank dẫn đầu, BIDV vượt mặt Vietcombank, Techcombank

Ngân hàng VietinBank giữ vị trí quán quân về độ chịu chi cho nhân viên trong năm 2025 với mức chi bình quân gần 54 triệu đồng/tháng.

Năm 2025 trong bối cảnh lợi nhuận ngân hàng phục hồi, lương thưởng cho nhân viên ngành cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Chi phí cho nhân viên ngân hàng bao gồm cả lương, thưởng phụ cấp và những chi phí khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của 27 ngân hàng niêm yết, trong năm ngoái, chi phí trung bình cho nhân viên mỗi tháng khoảng 35 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ và gấp hơn 4 lần so với một người lao động trung bình tại Việt Nam (8,3 triệu đồng/tháng).

Nhóm lương thưởng của nhân viên trong nhóm Big4 (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank) tiếp tục thống trị bảng xếp hạng. Một số ngân hàng cổ phần như MB, Techcombank, SHB tiếp tục nằm ở những vị trí cao.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Cuộc đua của nhóm Big 4

Trong năm 2025, VietinBank dẫn đầu về mức độ chịu chi cho nhân viên, mức chi bình quân cho nhân viên hàng tháng là hơn 53,6 triệu đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, tương ứng với mức tăng thêm 9,7 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ năm 2024.

BIDV giữ vị trí á quân trên bảng xếp hạng về mức độ chịu chi cho nhân viên, dẫn trước MB với chi phí bình quân nhân viên hàng tháng là 50,9 triệu đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm ngoái, số nhân viên của BIDV vượt 29.200 người, tăng hơn 270 nhân viên so với đầu năm.

MB đứng thứ ba trong danh sách, với số nhân viên tính đến cuối năm 2025 là hơn 18.800 người, tăng gần 200 người so với đầu năm. Năm ngoái, chi phí nhân viên bình quân được cải thiện lên 49,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Techcombank đứng vị trí thứ 4 với chi phí bình quân ở mức 48,3 triệu đồng/tháng, giảm nhẹ so với năm 2024.

Xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là Vietcombank với chi phí bình quân cho nhân viên là 47,7 triệu đồng/tháng, cải thiện 11% so với cùng kỳ năm 2024. Tại ngày 31/12/2025, nhà băng này có hơn 23.400 người giảm khoảng 850 người so với đầu năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Một số nhà băng cắt giảm chi phí, nhân sự

Trong một diễn biến khác, một số nhà băng lại có động thái cắt giảm chi phí cho nhân viên. Cụ thể, MSB đã giảm chi phí bình quân nhân viên 22%, từ 37,2 triệu đồng/tháng xuống còn 28,9 triệu đồng/tháng.

Nam A Bank cũng ghi nhận giảm chi phí bình quân cho nhân viên trong năm 2025, theo đó ngân hàng giảm thêm 12%, xuống 28,9 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, HDBank, Bac A Bank, ACB, Techcombank và Sacombank cũng ghi nhận chi phí bình quân cho nhân viên giảm trong kỳ này.

Ngoài cắt giảm chi phí, một số nhà băng còn cắt giảm nhân sự ở quy mô lớn. Đứng đầu là LPBank khi giảm gần 1.600 nhân viên trong 1 năm. Cuối năm 2025, ngân hàng này có gần 9.600 nhân sự, trong khi số đầu năm là hơn 11.111 nhân viên.

VIB, Sacombank, VPBank đã cắt giảm hơn 1.200 nhân sự trong năm ngoái. Lượng nhân viên Vietcombank cũng giảm mạnh trong năm ngoái, khoảng 850 người.

Trong báo cáo mới đây về ngành ngân hàng, MBS kỳ vọng chính sách tiền tệ tiếp tục theo hướng hỗ trợ linh hoạt, giúp tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 có thể đạt khoảng 20%.

Tuy nhiên, sự mất cân đối giữa tín dụng và huy động được dự báo khiến mặt bằng lãi suất huy động duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới. Chất lượng tài sản ngành nhìn chung ổn định, tỷ lệ bao phủ nợ xấu dự kiến duy trì trên 80%, dù khó có khả năng quay trở lại mức trên 100% như các giai đoạn trước.

Câu chuyện về biên lãi ròng (NIM) tiếp tục đáng chú ý. NIM toàn ngành có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ trong năm 2026, có thể được hỗ trợ phần nào nhờ các khoản vay trung – dài hạn hết thời hạn ưu đãi và chuyển sang lãi suất thả nổi.

Trước các yếu tố trên, MBS kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng theo dõi sẽ tăng khoảng 21% trong năm 2026.