Vingroup rút lui, One Mount Group đang thuộc về ai?

Chức Chủ tịch HĐQT One Mount Group hiện do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ của Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh) nắm giữ.

Mối quan hệ thân hữu One Mount Group, Techcombank và Masterise

Đầu năm 2025, tại diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, One Mount Group cam kết đầu tư 200-500 triệu USD để làm chủ công nghệ chuỗi khối nền tảng và triển khai mạng Blockchain Layer 1, nhằm xây dựng hạ tầng chuỗi khối quốc gia, bao gồm mạng Blockchain quốc gia “Make in Vietnam”.

“Thuộc hệ sinh thái tài chính Techcombank, One Mount Group ra đời với tầm nhìn trở thành hệ sinh thái công nghệ đáng tin cậy và lớn nhất Việt Nam, cung cấp các giải pháp và dịch vụ xuyên suốt chuỗi giá trị từ lĩnh vực dịch vụ tài chính, phân phối, bất động sản và bán lẻ”, đại diện Công ty Cổ phần One Mount Group nói về sứ mệnh.

Để thực hiện nhiệm vụ này, cuối tháng 3/2025, One Mount Group thành lập công ty con là Công ty Cổ phần 1Matrix.

Theo tìm hiểu, 1Matrix hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, One Mount Group góp 60% vốn cổ phần, ông Hồ Anh Minh (con trai của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh) góp 10% vốn, 30% vốn còn lại thuộc về Decom Holdings - công ty do ông Phan Đức Trung làm chủ.

Tại lễ ra mắt 1Matrix mới đây, ông Phan Đức Trung được giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 1Matrix. Ông Trung (sinh năm 1971) hiện giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đồng thời là em rể của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, thành viên HĐQT Techcombank.

Còn One Mount Group từng là công ty thành viên thuộc Vingroup, được thành lập vào tháng 9/2019 với vốn điều lệ ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng. Khi đó, Vingroup nắm giữ 51,22% vốn, vì thế giữ vai trò công ty mẹ. Ngoài ra còn có hai cổ đông cá nhân khác là: Ngạc Văn Lượng góp 2 tỷ đồng và Nguyễn Minh Hồng góp 30 tỷ đồng.

Nhóm chủ Techcombank chỉ đồng hành trong vai trò đồng sáng lập để tối ưu hệ khách hàng.

Thời điểm đó, ông Hồ Anh Ngọc - em trai Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh - xuất hiện trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của One Mount Group.

Tháng 3/2022, Vingroup thoái hết vốn với mức định giá gần 600 triệu USD và thông báo không còn là công ty mẹ của One Mount Group. Quyết định được Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng ký ban hành không đề cập cụ thể tới đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phần One Mount Group của Vingroup.

Vingroup rút lui, One Mount Group tăng gấp đôi vốn

Theo tài liệu của VietTimes, hơn một năm khi Vingroup rút lui, vị trí Chủ tịch One Mount Group cũng thay đổi. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (sinh năm 1970, vợ của Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh) giữ chức Chủ tịch HĐQT One Mount Group.

Đến thời điểm hiện tại, ghế Chủ tịch HĐQT One Mount Group vẫn do bà Thủy nắm. Cũng theo dữ liệu của VietTimes, bà Thủy và con trai là Hồ Anh Minh đều đang sở hữu trên 10% vốn điều lệ tại One Mount Group.

Không chỉ nắm vốn tại tập đoàn này, bà Thủy và con trai là Hồ Anh Minh cùng sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Masterise Group. Về chức vụ, ông Hồ Anh Minh và chú ruột là ông Hồ Anh Ngọc lần lượt là Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Ngọc cũng nắm hơn 10% vốn điều lệ Masterise Group.

Tại Techcombank, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đang sở hữu 4,93% vốn, còn con trai nắm gần 344,7 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,879% vốn ngân hàng.

Vốn điều lệ hiện tại của One Mount Group hơn 6.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số công ty khác có liên quan tới Techcombank, cũng do vợ con ông Hồ Hùng Anh quản lý và sở hữu như: Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng, do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc và sở hữu trên 10% vốn điều lệ; One Mount Logistics do ông Hồ Anh Minh là thành viên Hội đồng quản trị; Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam (Skylake) do ông Hồ Anh Minh sở hữu trên 10% vốn điều lệ; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch Vân Sơn, do ông Hồ Anh Minh là Chủ tịch Hội đồng thành viên và sở hữu trên 10% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần One Seal do ông Hồ Anh Minh là thành viên Hội đồng quản trị.

Techcombank dù không có mối quan hệ sở hữu trực tiếp với One Mount Group hay Masterise Group nhưng lại liên quan theo diện “người trong gia đình”.

Hiện tại, One Mount Group đang có 3 sản phẩm chính: Vinshop - thuộc công ty One Mount Distribution; OneU (trước đây là VinID) - thuộc công ty One Mount Consumer; OneHousing - thuộc công ty One Mount Real Estate.

Theo dữ liệu của VietTimes, thời điểm thành lập năm 2019, One Mount Group có vốn điều lệ 3.046 tỷ đồng. Bước sang 2020, tập đoàn có 3 lần tăng vốn lên 4.496 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2021, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 4.856 tỷ đồng. Sau khi Vingroup rút lui, vào tháng 9/2023, One Mount Group tăng vốn lên 5.711 tỷ đồng, đây cũng là thời điểm bà Thủy ngồi ghế chủ tịch tập đoàn.

Sau khi bà Thủy nắm quyền, tập đoàn cũng đã có nhiều lần điều chỉnh vốn. Đến thời điểm hiện tại, One Mount Group có vốn điều lệ 6.875 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với ban đầu.

Được hậu thuẫn từ nhà băng Techcombank là thế mạnh của One Mount Group khi được lựa chọn làm đầu mối xây dựng mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam”.