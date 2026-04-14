3 doanh nghiệp hỗ trợ VTV mua bản quyền World Cup 2026 có tiềm lực tài chính ra sao?

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã sở hữu bản quyền truyền thông World Cup 2026, trở thành đơn vị phát sóng chính thức của giải đấu trên toàn bộ nền tảng trong lãnh thổ.

Trên fanpage chính thức, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) cho biết doanh nghiệp đã phối hợp cùng VTV trong hoạt động đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với người hâm mộ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Techcombank (Mã: TCB) và Ngân hàng VPBank (Mã: VPB) cũng thông báo đồng hành cùng VTV đưa World Cup về Việt Nam.

Điểm chung của 3 doanh nghiệp nêu trên đều có vốn hoá tỷ USD. Đáng chú ý Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng đều là các tỷ phú giàu có ở Việt Nam, họ từng có thời gian dài làm việc tại Đông Âu.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, bộ ba Vingroup, Techcombank, VPBank ghi nhận kết quả kinh doanh bùng nổ.

Vingroup

Năm 2025, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 331.837 tỷ đồng, tăng 76% so với 2024 và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử hoạt động. Kết quả trên có được nhờ doanh nghiệp mở bán hàng loạt đại dự án bất động sản trên toàn quốc song song với sự tăng trưởng vượt bậc từ mảng công nghiệp.

Theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt 26.437 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.064 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 58% và 110% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ đồng tại ngày 31/12/2025, tăng 34% so cuối năm 2024.

Năm 2026, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lập kỷ lục mới.

Trong thông điệp gửi cổ đông mới đây, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Vingroup - khẳng định Vingroup đã chuẩn bị một chiến lược phát triển bứt phá với mục tiêu rõ ràng và lộ trình triển khai chặt chẽ, bài bản. Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều thách thức, nhưng doanh nghiệp giữ vững quyết tâm theo đuổi đến cùng các mục tiêu đã đề ra.

Theo ông Vượng, khác biệt của Vingroup nằm ở tinh thần hành động quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và sẵn sàng chuyển đổi để vượt qua khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng ở chuẩn mực cao nhất.

“Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Vingroup chủ động mở rộng các trụ cột kinh doanh như một bước đi thể hiện vai trò tiên phong và trách nhiệm quốc gia. Tập đoàn lựa chọn dấn thân với tinh thần cống hiến để góp phần vào sự phát triển bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình”, ông Vượng nhấn mạnh.

Techcombank

Năm 2025, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 32.538 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. ROE đạt 16%, ROA đạt 2,4%, trong khi CIR giảm còn 30,8%. Tỷ lệ CASA duy trì 40,4%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 14,6%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,13%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 127,9%.

Tổng tài sản Techcombank đạt 1,19 triệu tỷ đồng tại ngày 31/12/2025, tăng 22% so cuối năm 2024.

Bước sang năm 2026, nhà băng xây dựng 2 kịch bản kế hoạch kinh doanh trước bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều yếu tố bất định.

Kịch bản 1, xung đột tại Iran được nhanh chóng giải quyết. Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với cùng kỳ lên 37.500 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng theo phê duyệt của NHNN, hạn mức được cấp thời điểm hiện tại là 849.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2025.

Kịch bản 2 khi xung đột kéo dài với tác động kinh tế dai dẳng, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ít hơn so với kịch bản trước đó là 35.000 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%. Các yếu tố còn lại không đổi so với kịch bản 1.

Trong thông điệp gửi tới các cổ đông tại báo cáo thường niên năm 2025, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cho rằng số hóa, dữ liệu, nhân tài tiếp tục là 3 trụ cột chính của nhà băng trong thời gian tới.

Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái. Đồng thời ngân hàng tích cực, chủ động thu hút và quy tụ các nhân tài AI hàng đầu trên thế giới gia nhập nhằm khai phóng tối đa sức mạnh từ nền tảng dữ liệu và công nghệ mà Techcombank đã kiên định xây dựng

Bên cạnh đó, thông qua hệ sinh thái của mình, Techcombank cũng tiếp cận những cơ hội giá trị cao, mở rộng phân khúc khách hàng mới, qua đó tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt và xây dựng nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

VPBank

Kết thúc năm 2025, VPBank là ngân hàng dẫn đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân tại Việt Nam với quy mô tổng tài sản đạt 1,26 triệu tỷ đồng (không tính MB), lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 30.624 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tổng huy động tăng 36% nhờ đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng tệp khách hàng.

Bước sang năm 2026, nhà băng đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Tổng tài sản đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 40%.

Trong thông điệp gửi cổ đông mới đây, Chủ tịch Techcombank Ngô Chí Dũng cho rằng 2026 được xác định là năm bản lề quan trọng trong kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ tư của VPBank, đánh dấu giai đoạn tăng tốc nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn.

“Trong giai đoạn 5 năm tới, VPBank hướng tới việc mở rộng mạnh mẽ quy mô hoạt động, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên 30% mỗi năm. Trọng tâm của chiến lược này là sự kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng nhanh và nâng cao chất lượng, qua đó vừa thúc đẩy mở rộng quy mô kinh doanh, vừa củng cố nền tảng quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành, đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn”, lãnh đạo VPBank nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa điều đó, lãnh đạo VPBank cho rằng không chỉ dựa vào mô hình tăng trưởng truyền thống mà sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, phát triển các mảng kinh doanh mới đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ, kinh doanh vàng vật chất và tài sản mã hoá là những phân khúc chiến lược sẽ được tập trung triển khai để đón đầu nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư tương lai.

Cùng với đó, sự kết hợp giữa ngân hàng mẹ và các công ty thành viên như VPBankS, FE CREDIT, hay OPES tiếp tục tạo nên một chuỗi giá trị gắn kết, cho phép tập đoàn thâm nhập sâu vào mọi phân khúc thị trường, từ đó tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh của mô hình tập đoàn tài chính đa năng.