Chủ tịch Phát Đạt "bắt đáy" thành công 3 triệu cổ phiếu PDR

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) - vừa hoàn tất giao dịch mua vào 3 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Theo báo cáo giao dịch người nội bộ, thương vụ được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 2/4 đến 7/4/2026. Trước giao dịch, ông Nguyễn Văn Đạt sở hữu 271,76 triệu cổ phiếu PDR, tương đương 27,24% vốn điều lệ.

Sau khi mua thêm 3 triệu cổ phiếu, lượng nắm giữ của vị Chủ tịch tăng lên 274,76 triệu đơn vị, nâng tỷ lệ sở hữu lên 27,54%.

Với thị giá PDR dao động quanh vùng 15.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian giao dịch, ước tính ông Nguyễn Văn Đạt đã chi khoảng 45 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Động thái gia tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PDR đã trải qua nhịp điều chỉnh mạnh kéo dài từ tháng 10/2025. Thị giá cổ phiếu này giảm từ vùng khoảng 26.000 đồng xuống 16.400 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/4, PDR đóng cửa tại mức 16.400 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào tháng 9/2025, ông Nguyễn Văn Đạt từng bán thành công 88 triệu cổ phiếu PDR tại vùng giá khoảng 24.000 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 2.100 tỷ đồng. Khi đó, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết giao dịch nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính phục vụ kế hoạch kinh doanh của Phát Đạt.

Trong quá khứ, Chủ tịch Phát Đạt nhiều lần sử dụng nguồn lực cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp. Cuối năm 2022, ông từng bán tài sản cá nhân trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng nhằm góp phần giúp công ty tất toán nghĩa vụ nợ và đảm bảo cam kết với các trái chủ.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 515 tỷ đồng, tăng 232% so với năm trước.

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.325 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp đạt khoảng 720 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 638 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào kết quả lợi nhuận chung của doanh nghiệp.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Phát Đạt đạt 27.270 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 16.700 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 12.400 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.