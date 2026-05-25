"Siêu doanh nghiệp" quy tụ vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng và nhiều tỷ phú Việt

VinEnergo Holding vừa thành lập với vốn gần 80.000 tỷ đồng, quy tụ nhiều tỷ phú USD như vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng cùng các cổ đông lớn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ.

Thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 20/5/2025, CTCP VinEnergo Holding được thành lập, đặt trụ sở chính tại tòa văn phòng Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác. Bên cạnh đó, VinEnergo Holding còn hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.

Công ty có vốn điều lệ hơn 79.760 tỷ đồng. Điều đặc biệt, doanh nghiệp này có sự tham gia góp vốn của 3 tỷ phú USD.

Trong đó, cổ đông lớn nhất của VinEnergo Holding là ông Phạm Nhật Vượng góp 66,03% vốn. Tập đoàn Vingroup, nơi ông Vượng làm Chủ tịch HĐQT giữ 19,04% vốn.

Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) – Phó Chủ tịch Vingroup góp 4,91% vốn. Theo xếp hạng của Forbes, ông Vượng và bà Hương hiện sở hữu khối tài sản ròng lần lượt là 34 tỷ USD và 3,8 tỷ USD.

Bà Hương hiện xếp thứ 1.141, ông Vượng xếp thứ 65 trong danh sách những người giàu nhất thế giới tại ngày 25/5/2026.

Một tỷ phú USD khác tham gia góp vốn là bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Hương với 5,01% vốn. Bà Hằng hiện là Phó Chủ tịch Vingroup và sở hữu khối tài sản 2,7 tỷ USD.

Cổ đông tiếp theo của VinEnergo Holding là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với tỷ lệ sở hữu 4,51% vốn điều lệ. Bà Thủy hiện là Chủ tịch One Mount Group và là vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh.

Trong danh sách cổ đông còn có bà Bùi Thị Hải Hà cũng tham gia góp vốn với tỷ lệ 0,5%.

Tổng giám đốc VinEnergo Holding là ông Nguyễn Anh Khoa, người hiện đồng thời giữ vị trí Tổng giám đốc tại CTCP Năng lượng VinEnergo.

Trong một diễn biến liên quan, Năng lượng VinEnergo do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập cũng vừa thực hiện thông báo với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn, từ hơn 28.300 tỷ đồng lên gần 80.000 tỷ đồng.

Nếu tính từ ngày thành lập vào tháng 3 năm ngoái, vốn điều lệ của VinEnergo còn tăng gấp gần 40 lần, từ mức 2.000 tỷ đồng ban đầu.

Theo công bố trên website, VinEnergo đang triển khai 8 dự án điện trong nước tại 5 địa phương, với số vốn đầu tư khoảng 287.000 tỷ đồng. Tổng công suất của các nhà máy đạt gần 7.500 MW, tương đương 7,5 GW.

Ngày 28/3, VinEnergo đã ký hợp tác với UBND tỉnh Gia Lai nhằm nghiên cứu, khảo sát tiềm năng đầu tư cụm nhà máy điện gió tại địa phương này với số vốn khoảng 210.000 tỷ đồng. Công suất dự kiến khoảng 3.000 MW.

VinEnergo còn đặt kế hoạch phát triển 100GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới tại các thị trường nước ngoài. Các khu vực được doanh nghiệp định hướng triển khai gồm Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải và Đông Nam Á. Ngoài ra, VinEnergo cũng đang nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Trung Á và châu Phi.

