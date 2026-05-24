Thu nhập nhân viên TPBank dẫn đầu, bỏ xa Vietcombank, VietinBank

TPBank dẫn đầu với mức 68 triệu đồng/tháng

Thống kê từ báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất của 27 ngân hàng (Agribank chưa công bố), chi phí bình quân cho nhân viên trong quý I/2026 khoảng 35,5 triệu đồng/tháng/người, tăng so với mức trung bình năm 2025 (35 triệu đồng). Mức này cao gần 4 lần so với thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam (khoảng 9 triệu đồng/tháng, theo Bộ Nội vụ).

Chi phí cho nhân viên ngân hàng bao gồm cả lương, thưởng phụ cấp và những chi phí khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội...

Đáng chú ý, nhà băng dẫn đầu bảng xếp hạng lương, thưởng nhân viên không đến từ nhóm Big4 (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank) mà thuộc về TPBank.

Số liệu từ BCTC hợp nhất, tính đến cuối tháng 3, ngân hàng này có gần 7.960 người giảm 138 nhân sự so với hồi đầu năm.

Trong ba tháng đầu năm, nhà băng này bỏ ra gần 1.630 tỷ đồng để lo chi phí cho nhân viên, tăng 29% so với cùng kỳ, trong đó chi cho lương và phụ cấp gần 1.600 tỷ đồng. Từ đó tính ra thu nhập bình quân nhân viên TPBank là hơn 68 triệu đồng/tháng, cao hơn mức trung bình của cả năm 2025 là 38,6 triệu đồng/tháng.

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, lãnh đạo TPBank cho biết nhờ tự động hóa các công việc lặp lại, ngân hàng đã cắt giảm lượng lớn nhân sự gián tiếp, đồng thời tăng tuyển dụng ở các vị trí kinh doanh trực tiếp và các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu, AI. Song song đó, TPBank đẩy mạnh tuyển dụng nhân lực công nghệ, dữ liệu và AI và dự kiến tiếp tục thực hiện trong năm nay.

Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú cho rằng AI là xu hướng tất yếu, song không thể thay thế hoàn toàn con người.

Quay lại với bảng xếp hạng, Vietcombank giữ vị trí á quân về mức độ chịu chi cho nhân viên với 56,6 triệu đồng, dẫn trước Vietinbank với chi phí bình quân nhân viên hàng tháng là 53,3 triệu đồng.

Tính đến cuối tháng 3, số lượng nhân viên của Vietcombank, VietinBank đều có xu hướng giảm so với đầu năm. Trong đó, VietinBank giảm tới 70 người.

MB đứng thứ tư trong danh sách, với số nhân viên tính đến cuối quý I/2026 là hơn 18.600 người, giảm hơn 200 người so với ngày 1/1. Chi phí nhân viên bình quân khoảng 47,5 triệu đồng/người/tháng.

Xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là BIDV với chi phí bình quân cho nhân viên là 43,5 triệu đồng/tháng. Tại ngày 31/3, nhà băng này có 29.000 người giảm 225 người so với đầu năm.

Trong top 10 nhà băng chịu chi cho nhân viên còn có nhiều cái tên quen thuộc như ACB (43,3 triệu đồng), Sacombank (43,2 triệu đồng), ABBank (42,6 triệu đồng), Techcombank (42,3 triệu đồng), VIB (39,2).

Thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng quý I/2026. * là BCTC riêng lẻ.

Nhà băng nào giảm chi cho nhân viên?

Trái ngược với sự mạnh tay trong khoản trả lương, thưởng cho nhân viên, nhiều nhà băng lại có mức chi khá thấp. Xếp cuối của bảng xếp hạng là Bac A Bank với 20,6 triệu đồng/người/tháng, nếu so với ứng viên đứng đầu là TPBank, mức này thấp hơn 3 lần.

Trong năm 2025, chi phí bình quân cho mỗi nhân viên Bac A Bank rơi vào khoảng 29,6 triệu đồng/tháng. Còn về số lượng nhân sự cuối tháng 3 cũng có xu hướng giảm so với đầu năm.

Theo thống kê, có 11 ngân hàng có mức thu nhập nhân viên dưới 30 triệu đồng/tháng trong quý I/2026 gồm: BVBank, VietABank, LPBank, HDBank PGBank, Vietbank, Saigonbank, Kienlongbank, Nam A Bank, Eximbank, Bac A Bank.

Mức chi từ 30 - 40 triệu đồng/tháng có 7 nhà băng là VIB, NCB,SeABank, SHB, VPBank, OCB, MSB.

Ngoài cắt giảm chi phí, một số nhà băng còn cắt giảm nhân sự ở quy mô lớn. Đứng đầu là Sacombank, tổng nhân viên của ngân hàng mẹ và các công ty con tính đến hết tháng 3 năm nay là 14.080 người, giảm 2.736 người so với đầu năm (16.816).

Như vậy, chỉ trong 3 tháng, Sacombank giảm 16% quy mô nhân sự, trong đó tập trung tinh giản tại ngân hàng mẹ khi số lượng nhân viên giảm từ 15.851 xuống 13.281, tức giảm 2.570 người.

Đây cũng là lần tinh gọn bộ máy mạnh tay nhất của Sacombank trong nhiều năm qua, vượt xa mức giảm khoảng 1.300 nhân sự của cả năm 2025.

Hiện tại, lượng nhân viên của Sacombank đã rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua. Giai đoạn 2017 – 2024, ngân hàng từng duy trì lực lượng lao động hơn 18.000 người, đỉnh điểm vào năm 2019 còn vượt 19.000 người.

Nếu so sánh với thời kỳ hoàng kim 2019, nhân sự Sacombank đã giảm hơn 5.000 người.

Sacombank ghi nhận loạt thay đổi lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện tại nhà băng từ cuối 2025. Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới. Sau đó, Sacombank dời địa điểm tổ chức đại hội cổ đông từ TP HCM ra Phú Thọ. Nhà băng này cũng chính thức đổi tên từ Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Sài Gòn Tài Lộc.

VIB và MB là 2 ngân hàng có quy mô cắt giảm nhân sự lớn tiếp theo trong 3 tháng đầu năm nay. Cụ thể, VIB giảm hơn 240 nhân viên, từ 10.278 xuống 10.036. MB giảm gần 240 nhân viên, từ 18.836 xuống 18.600.