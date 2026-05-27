Đợt nắng nóng đỉnh điểm hơn 40 độ C sắp kết thúc

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 40 độ C, Bắc Bộ được dự báo sắp giảm nhiệt khi không khí mát yếu tràn xuống.

Nguyên nhân Hà Nội nóng trên 40 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn, từ ngày 22–27/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Khoảng thời gian từ ngày 24/5 ở khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến TP Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 38-40 độ C, cục bộ có nơi cao trên 40 độ.

Một số nơi đã có nhiệt độ phá vỡ kỷ lục của tháng 5 như tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 38.0 độ C; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) có nhiệt độ cao nhất ngày là 39.7 độ...

Hà Nội được xác định là một trong những tâm điểm của đợt nắng nóng lần này khi nhiệt độ cao nhất trong ngày liên tục duy trì ở mức 39–40 độ C. Theo số liệu khí tượng, tại trạm Hà Đông, nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận trong tháng 5 là 41,3 độ C vào năm 2019. Riêng ngày 26/5/2026, nhiệt độ tại đây đạt 41,1 độ C, đứng thứ hai trong lịch sử quan trắc tháng 5.

Trong khi đó, tại trạm Láng, mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận là 41,8 độ C vào ngày 4/6/2017. Đây cũng là thời điểm Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối năm 2017 tại trạm Hà Đông, lên tới 42,5 độ C.

Cơ quan khí tượng lý giải ngoài tác động của thấp nóng, gió phơn, nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những tâm điểm của nắng nóng là do chịu ảnh hưởng của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Với mật độ bê tông hóa cao, mức nhiệt quan trắc ở Hà Nội thường xuyên cao hơn các khu vực lân cận từ 1-2 độ C.

Khi nào Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng gay gắt?. Ảnh: VGP.

Nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ cơ bản chấm dứt từ 29/5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37–39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45–50%.

Đến ngày 28/5, do ảnh hưởng của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc dịch chuyển xuống, vùng thấp nóng phía Tây có xu hướng suy yếu, khiến nắng nóng ở miền Bắc giảm cường độ và thu hẹp phạm vi.

Dự báo, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50–55%.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37–39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45–50%.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ cơ bản chấm dứt, trong khi khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kéo dài, kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng cũng ở mức cao tại nhiều địa phương.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, gây mất nước, kiệt sức và say nắng khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2–4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, đường nhựa hoặc khu đô thị đông dân cư.