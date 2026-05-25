Đại dự án đường dây 500kV mạch 3 quy tụ những nhà thầu tên tuổi nào?

Dự án đường dây 500kV mạch 3 có 226 gói thầu. Hàng loạt nhà thầu tên tuổi của ngành điện như PC1, TV1, TV2, Sông Đà 11… đã tham gia, góp phần đưa dự án hoàn thành chỉ trong 6 tháng.

Dự án gồm 4 dự án thành phần (Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Thanh Hóa - NMNĐ Nam Định I, NMNĐ Nam Định I - Phố Nối) với tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua 9 tỉnh, 43 huyện và 211 xã, kết nối từ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Trạm biến áp 500kV Phố Nối (Hưng Yên).

Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng năng lực truyền tải điện Bắc – Nam từ khoảng 2.500 MW lên 5.000 MW, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm nguy cơ quá tải hệ thống điện miền Bắc từ năm 2025 và các năm tiếp theo.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ dự án được triển khai với tiến độ “thần tốc”. Nếu các dự án đường dây 500kV trước đây thường mất 3-4 năm thi công, thì dự án này được Chính phủ yêu cầu hoàn thành trong khoảng 6 tháng – điều chưa từng có tiền lệ. Chỉ sau hơn 6 tháng thi công theo phương châm “3 ca 4 kíp”, toàn bộ 4 cung đoạn đã lần lượt đóng điện trong giai đoạn từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8/2024.

Nguồn: Tổng hợp thông tin từ EVN.

Những tên tuổi góp mặt trong đại dự án ngành điện 500kV mạch 3

Là dự án trọng điểm quốc gia, đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng cộng 226 gói thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị và phụ kiện.

Công tác đấu thầu được hoàn tất chỉ trong khoảng 60 ngày nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), các ban quản lý dự án.

Trong số các doanh nghiệp tham gia, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh – công ty thành viên của Tập đoàn PC1 – là một trong những đơn vị trúng nhiều gói thầu cung cấp cột thép cho dự án.

Doanh nghiệp này đảm nhận cung cấp khoảng 35.000 tấn cột thép, tương đương gần 26% tổng khối lượng toàn dự án, với 310 cột thép được cung cấp cho các cung đoạn của đường dây 500kV mạch 3.

Tại dự án quan trọng này, Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) cũng trúng nhiều gói thầu lớn. Chỉ khoảng 1 tháng từ ngày dự án khởi công, PC1 đã trúng 10 gói thầu. Đến cuối tháng 4/2024, doanh nghiệp cho biết giá trị trúng các gói thầu tại đường dây 500kV mạch 3 lên đến 2.083 tỷ đồng (bao gồm cả thi công xây lắp, cung cấp cột thép, máy móc thiết bị).

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối hoàn thành sau hơn 6 tháng thi công thần tốc. Ảnh: EVN.

CTCP Tư vấn Xây dựng điện I (PECC1 – Mã: TV1) cũng góp mặt tại đại dự án ngành điện này. Cụ thể, TV1 công bố tại 2 cung đoạn của dự án 500 kV mạch 3 gồm: Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, công ty đảm nhiệm công tác khảo sát xây dựng; Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán; Ứng dụng mô hình thông tin (BIM); Đo vẽ, lập bản đồ địa chính, trích lục, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, TV1 cũng thực hiện công tác Tư vấn thẩm tra đường dây 500kV Nam Định 1 – Phố Nối.

Bên cạnh TV1, dự án 500 KV mạch 3 cũng có sự tham gia của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2 – Mã: TV2) với vai trò đơn vị tư vấn chính.

Cụ thể, TV2 là đơn vị được lựa chọn tư vấn thiết kế cho 3 trong số 4 dự án thành phần thuộc Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 với tổng chiều dài 317 km, tương đương 62% tổng chiều dài đường dây.

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 cũng trúng 5 gói thầu tại đại dự án công trình điện lực này.

Bên cạnh đó, Tổng công ty CP Công trình Viettel (Vietel Construction - Mã: CTR) đảm nhiệm công tác thi công công trình điện.

Thông tin cho thấy CTCP Sông Đà 11 (Mã: SJE) cũng trúng nhiều gói thầu, qua đó đảm nhận thi công móng cọc và cung cấp khoảng 9,8% lượng cột tại cung đoạn Nam Định 1 đi Thanh Hóa.

Quá trình thực địa còn ghi nhận sự tham gia của nhiều nhà thầu hạ tầng và cơ khí nhằm san sẻ khối lượng công việc. Trong đó, CTCP Alphanam E&C trực tiếp thi công 5 gói thầu thành phần.

Ở mảng cung ứng vật tư, dự án sử dụng tổng cộng khoảng 139.000 tấn thép, được phân bổ cho các đơn vị nội địa để duy trì tiến độ xây dựng. Cụ thể, Công ty TNHH Công nghệ Việt (VTECH) cung ứng 100 cột thép với khối lượng 10.700 tấn.

Để hoàn thiện cấu trúc vận hành và đưa công trình vào khai thác, hệ thống thi công nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ hàng nghìn kỹ sư, công nhân thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Đồng thời, 3 tập đoàn kinh tế nhà nước ngoài ngành điện gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã huy động nhân sự tham gia hỗ trợ lắp dựng cột, kéo dây trên toàn tuyến, góp phần bảo đảm tiến độ đóng điện theo kế hoạch đề ra.