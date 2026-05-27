Suy thận cấp rình rập đợt nắng đỉnh điểm, nhiều người trẻ gục ngã

Bác sĩ cảnh báo nắng nóng cực đoan có thể âm thầm “đánh sập” hệ thống lọc máu của người trẻ khỏe mạnh. Chỉ một ngày mất nước nghiêm trọng, một nam công nhân 25 tuổi đã suy thận cấp, cận kề nguy cơ phải lọc máu khẩn cấp.

Nhiều người trẻ bị suy thận do làm việc dưới trời nắng gắt

Anh H.T (25 tuổi) là công nhân làm việc ngoài trời trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đang diễn ra ở phía Bắc. Sau một ngày lao động dưới nền nhiệt gần 40 độ C nhưng uống quá ít nước, nam thanh niên này thấy tức ngực, đau cơ dữ dội, co rút chân tay liên tục và được đưa vào Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine – thước đo phản ánh chức năng thận – tăng vọt lên khoảng 400 µmol/L, cao gấp gần 4 lần bình thường. Đây là mức báo động đỏ của suy thận cấp. Nếu chậm chút nữa, bệnh nhân có thể phải lọc máu cấp cứu để giữ mạng sống.

Điều khiến các bác sĩ lo ngại khi bệnh nhân còn rất trẻ, hoàn toàn khỏe mạnh trước đó, không có tiền sử bệnh lý thận, chứng tỏ suy thận cấp do mất nước và sốc nhiệt đang trở thành nguy cơ thực sự với người trẻ trong các đợt nắng nóng cực đoan.

Đáng nói khi hôm nay, 27/5, lại thêm một bệnh nhân trẻ tuổi được đưa vào Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu cũng với nguyên nhân tương tự và đang phải hồi sức tích cực.

BS Ánh Huyền, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tình trạng suy thận cấp tính nguy hiểm tăng cao trong đợt nắng nóng năm nay. Trung tâm đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị suy thận cấp với mức độ khác nhau. Không ít người trẻ khỏe, không có bệnh nền cũng rơi vào vùng nguy hiểm chỉ sau vài giờ làm việc hoặc di chuyển dưới nền nhiệt cao.

Theo các chuyên gia, nhiều người vẫn nghĩ nắng nóng chỉ gây say nắng hoặc mất sức tạm thời. Nhưng thực tế, dưới nền nhiệt cực đoan, cơ thể có thể rơi vào trạng thái “cạn kiệt sinh học” chỉ sau vài giờ nếu không được bù nước đúng cách.

Thận có thể “gục ngã” chỉ sau vài giờ mất nước

Bác sĩ BS Ánh Huyền cho biết khi cơ thể mất nước sâu, lượng máu nuôi thận giảm nghiêm trọng khiến cơ quan này thiếu oxy và tổn thương cấp tính.

Nguy hiểm hơn, lao động nặng dưới trời nóng có thể kích hoạt hội chứng hủy cơ vân – tình trạng các tế bào cơ bị phá hủy hàng loạt, giải phóng chất độc vào máu. Các chất này theo dòng tuần hoàn tràn đến thận, gây tắc ống thận và dẫn tới suy thận cấp trong thời gian rất ngắn.

Nhiều ca bệnh ban đầu chỉ biểu hiện bằng chuột rút, đau cơ hay mệt lả nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi thận đã tổn thương nặng, người bệnh có thể rơi vào rối loạn điện giải, nhiễm độc cơ thể, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Nhiều người trẻ hiện nay vẫn chủ quan với sức chịu đựng của cơ thể, cho rằng chỉ người già hay người có bệnh nền mới gặp biến chứng nguy hiểm trong nắng nóng. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh hệ thống điều hòa thân nhiệt và lọc máu của con người luôn có giới hạn. Khi cơ thể bị “vắt kiệt” bởi nhiệt độ cao, thiếu nước và mất điện giải, thận có thể “sụp đổ” trong vài giờ.

“Không ai miễn nhiễm với suy thận cấp do nắng nóng. Người trẻ khỏe mạnh cũng có thể trở thành nạn nhân nếu chủ quan với việc bù nước và nghỉ ngơi”- BS Huyền nhấn mạnh.

4 dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện ngay

Theo khuyến cáo của bác sĩ, trong thời tiết nắng nóng cực đoan, nếu xuất hiện các dấu hiệu sau cần đi viện càng sớm càng tốt:

Tiểu rất ít hoặc nhiều giờ không đi tiểu.

Nước tiểu chuyển màu vàng sẫm, đỏ nâu hoặc như nước trà đặc.

Đau cơ, chuột rút, co cứng chân tay liên tục.

Mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, lơ mơ, cảm giác kiệt sức toàn thân.

Đây đều là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang mất nước nặng hoặc đã bắt đầu xuất hiện tổn thương thận cấp tính.

Các chuyên gia khuyến cáo trong những ngày nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nguyên tắc sống còn là uống nước chủ động, đừng đợi khát mới uống.

Người lao động ngoài trời cần bổ sung nước liên tục, kết hợp nước điện giải hoặc nước khoáng để bù lượng muối mất qua mồ hôi. Đồng thời hạn chế làm việc nặng trong khung giờ từ 10h đến 16h – thời điểm bức xạ nhiệt nguy hiểm nhất.

Khi thấy cơ thể mệt, choáng, chuột rút hoặc nóng bừng kéo dài, cần lập tức vào nơi râm mát, hạ nhiệt cơ thể và nghỉ ngơi.

