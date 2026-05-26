CEO Nvidia Jensen Huang phản bác quan điểm “AI gây thất nghiệp”

Jensen Huang phản bác ý kiến cho rằng AI làm mất việc, nhấn mạnh AI mang lại lợi ích tích cực và không nên quy trách nhiệm thất nghiệp cho công nghệ.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu liên tiếp thông báo cắt giảm nhân sự. Không ít người cho rằng điều này có liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), thậm chí quan điểm đó còn được chính một số giám đốc điều hành (CEO) các công ty lớn đưa ra.

Trước tình hình đó, CEO Nvidia Jensen Huang gần đây trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi đã dùng lời lẽ mạnh mẽ, cho rằng việc quy trách nhiệm cắt giảm nhân sự cho AI là “lười biếng” và “vô lý”.

"Lười biếng và vô trách nhiệm"

Ngày 25/5, Jensen Huang khi trả lời phỏng vấn độc quyền với phóng viên Victoria Jen của Channel NewsAsia (CNA), cho biết mình rất tin tưởng vào tương lai của AI, đồng thời có cơ sở thực tế để chứng minh cho viễn cảnh đó.

Jensen Huang nói: “Rất nhiều CEO đem AI gắn với nạn thất nghiệp, điều đó thật sự quá lười biếng. AI mới chỉ xuất hiện, sao có thể bắt đầu sa thải nhân viên ngay bây giờ được?”.

Jensen Huang trả lời phóng viên Victoria Jen của Channel NewsAsia (CNA). Ảnh: HK01.

Ông nhấn mạnh: “AI chỉ mới thực sự phát huy tác dụng khoảng 6 tháng gần đây, thế mà họ lại nói đã sa thải nhân sự vì AI từ 2 năm trước. Điều đó sao có thể hợp lý được? Hoàn toàn không logic”.

Jensen Huang hiếm hoi công khai chỉ trích làn sóng sa thải: Đổ lỗi cho AI là cực kỳ thiếu trách nhiệm. Ông cho rằng: “Đó chỉ là cách họ làm ra vẻ mình thông minh và hiểu biết. Tôi rất phản cảm với điều đó. Tôi cho rằng làm như vậy là đang hù dọa mọi người, và đó là hành vi cực kỳ thiếu trách nhiệm”.

Ông còn nói: “Nếu bạn không chấp nhận công nghệ của thời đại, bạn sẽ bị thời đại bỏ lại phía sau”. Tuy nhiên, Jensen Huang không bị hỏi về bất kỳ công ty cụ thể nào, và ông cũng không nêu đích danh doanh nghiệp nào.

Công ty Meta dự định sa thải ít nhất 20% nhân sự nhằm bù đắp khoản chi tiêu khổng lồ cho AI. Ảnh: Getty/HK01.

Làn sóng sa thải lan rộng toàn cầu

Gần đây, các vụ cắt giảm nhân sự liên quan đến AI xuất hiện ngày càng nhiều. Tuần trước, ông Bill Winters CEO Standard Chartered tuyên bố ngân hàng này đang dùng công nghệ để thay thế “nguồn nhân lực giá trị thấp”, đồng thời công bố kế hoạch cắt giảm hơn 7.000 việc làm trong 4 năm tới. Phát biểu này đã vấp phải nhiều chỉ trích, buộc Bill Winters sau đó phải lên tiếng xin lỗi.

Ngoài ra, đầu tháng này, hãng tin Reuters đưa tin gã khổng lồ mạng xã hội Meta dự định sa thải ít nhất 20% nhân sự nhằm bù đắp khoản chi tiêu khổng lồ cho AI, đồng thời kỳ vọng công nghệ này sẽ giúp nâng cao năng suất lao động.

Ông Bill Winters CEO Standard Chartered tuyên bố ngân hàng này đang dùng công nghệ để thay thế “nguồn nhân lực giá trị thấp”, sau khi bị chỉ trích phải lên tiếng xin lỗi. Ảnh: Getty/HK01.

AI sẽ mang lại tác động tích cực

Trước đó, hôm 10/5, Jensen Huang đã tham dự và phát biểu tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của Carnegie Mellon University ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học máy tính, robot học, kỹ thuật thiết kế và nghệ thuật số; nhiều công nghệ AI, xe tự lái và robot hiện đại có nguồn gốc nghiên cứu từ trường này.

Ông nhấn mạnh rằng AI sẽ mang lại tác động tích cực cho toàn nhân loại, đồng thời các sinh viên sắp rời ghế nhà trường để bước vào thị trường lao động cũng sẽ được hưởng lợi từ AI.

Trong bài phát biểu, Jensen Huang nói: “Đây là thời điểm để các bạn thực hiện ước mơ và bắt đầu sự nghiệp của mình, và không có thời đại nào phù hợp hơn lúc này”. Ông cho rằng AI đang thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị. Điều đó đồng nghĩa trong vài năm tới, giới trẻ sẽ đón nhận rất nhiều cơ hội mới.

Đáng chú ý, thái độ lạc quan của Jensen Huang tạo nên sự tương phản rõ rệt với tâm lý lo lắng và bất mãn của công chúng đối với AI. Theo dữ liệu từ Pew Research Center, khoảng 50% người Mỹ cho rằng việc AI trở nên phổ biến sẽ mang lại “tác động tiêu cực nhiều hơn tích cực” đối với họ.

Trong vài tuần gần đây, Jensen Huang liên tục xuất hiện trước công chúng để phản bác những dự đoán bi quan đó. Đầu tháng này, ông cho rằng các lãnh đạo trong ngành AI nên “nói năng và hành động thận trọng, dựa trên thực tế”, đồng thời cảnh báo: “Một khi nhiều người trở thành CEO, họ bắt đầu xuất hiện ‘hội chứng thượng đế’, rồi nghĩ rằng mình hiểu mọi thứ hơn bất kỳ ai khác”.

Hôm 10/5/2026 Jensen Huang tham dự và phát biểu tại lễ tốt nghiệp năm 2026 của Carnegie Mellon University. Ảnh: HK01.

Jensen Huang nói với các sinh viên tốt nghiệp của Carnegie Mellon: “AI có lẽ sẽ không thay thế các bạn. Nhưng những người sử dụng AI giỏi hơn các bạn thì rất có thể sẽ thay thế các bạn”.

Trước đây, nhiều nhà nghiên cứu và các nhân vật nổi tiếng trong giới công nghệ từng cho rằng 7 nhóm ngành nghề dễ bị ảnh hưởng nhất, hoặc có nguy cơ cao bị robot và AI thay thế trong tương lai do tính chất công việc lặp đi lặp lại hoặc phụ thuộc nhiều vào phân tích dữ liệu, bao gồm: 1. Ngành chăm sóc khách hàng; 2. Nhập liệu và văn thư cơ bản; 3. Nghiệp vụ cơ bản ngành ngân hàng - tài chính; 4. Ngành giao thông vận tải; 5. Ngành sản xuất và kho bãi; 6. Ngành bán lẻ; 7. Ngành luật.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, dù AI sẽ thay thế lượng lớn công việc cơ bản và lặp đi lặp lại, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc con người hoàn toàn thất nghiệp. Các chuyên gia công nghệ thường nhấn mạnh rằng, thay vì xem AI là "kẻ cướp việc làm", các doanh nghiệp nên tập trung vào việc nuôi dưỡng khả năng phối hợp giữa nhân viên và AI.

Trong tương lai, những ngành nghề đòi hỏi khả năng ra quyết định cấp cao, lòng thấu cảm và sự tương tác mang tính nhân văn (như tư vấn tâm lý, giáo dục, chăm sóc y tế...) vẫn sẽ là "bát cơm sắt" cốt lõi của con người.

Theo HK01