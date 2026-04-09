Cục thuế nói gì về việc hàng trăm công ty doanh thu nghìn tỷ liên tục báo lỗ?

Cơ quan thuế cho biết việc nhiều doanh nghiệp doanh thu nghìn tỷ nhưng liên tục báo lỗ đặt ra nghi vấn về tính trung thực trong kê khai thuế. Ngành thuế đang tăng cường rà soát, kiểm tra chuyên đề với các trường hợp rủi ro cao.

Trả lời tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính, ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết qua thống kê dữ liệu kê khai thuế trên phạm vi cả nước, cơ quan thuế đã xác định một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng kê khai thua lỗ hoặc lợi nhuận rất thấp.

Theo kết quả rà soát, có hơn 400 doanh nghiệp đạt doanh thu từ 1.000 tỷ đồng/năm trở lên nhưng vẫn báo lỗ.

Đại diện Cục Thuế cho biết việc doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ hoặc lãi mỏng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm cả yếu tố khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, cơ quan thuế cũng phát hiện một số trường hợp dù báo lỗ nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, tăng đầu tư.

Theo ông Lê Long, từ góc độ quản lý rủi ro thuế, hiện tượng này đặt ra nghi vấn về tính trung thực trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế và kế toán.

Trước thực tế này, cơ quan thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý đối với nhóm doanh nghiệp có doanh thu cao nhưng lỗ hoặc lợi nhuận thấp.

Cụ thể, ngành thuế đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người nộp thuế kê khai trung thực, đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định, đồng thời cảnh báo các hậu quả pháp lý và chế tài xử lý đối với trường hợp kê khai không chính xác.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tăng cường rà soát hồ sơ khai thuế, kiểm tra việc kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện sai sót, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn kê khai bổ sung và điều chỉnh theo quy định.

Đáng chú ý, Cục Thuế đã rà soát danh sách các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 1.000 tỷ đồng/năm trở lên nhưng phát sinh lỗ liên tiếp trong 2 năm, qua đó phân tích và xác định các trường hợp có rủi ro cao về thuế để đưa vào kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong năm 2026.

Theo đại diện cơ quan thuế, quyết định kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp lỗ nhiều năm, lãi mỏng đã được ban hành và đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và chống thất thu ngân sách.