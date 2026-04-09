Hơn 3,3 triệu tỷ đồng vốn đầu tư “kẹt” tại gần 4.500 dự án vướng mắc

Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính diễn ra chiều 9/4, Bộ này cho biết cả nước hiện có hàng nghìn dự án và khu đất đang gặp vướng mắc với quy mô vốn đầu tư lên tới hàng triệu tỷ đồng.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 751, trong quý I/2026, Bộ Tài chính đã tham mưu tổ chức các buổi làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ và nhiều địa phương trọng điểm như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ và An Giang nhằm hướng dẫn triển khai hiệu quả các nghị quyết liên quan.

Song song đó, Bộ đã trực tiếp làm việc với toàn bộ các địa phương có dự án đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15, hướng dẫn cập nhật hồ sơ và ban hành văn bản đôn đốc ngay sau các cuộc họp để đẩy nhanh quá trình xử lý.

Theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 31/3/2025, cả nước ghi nhận gần 4.500 dự án và đất đai gặp khó khăn, vướng mắc, tương ứng diện tích khoảng 198.000 ha và tổng mức đầu tư hơn 3,3 triệu tỷ đồng.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết được 1.022 dự án, đồng thời đã báo cáo cấp có thẩm quyền để chuẩn bị ban hành các chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ cho 2.610 dự án, khu đất.

Phần còn lại 857 dự án với quy mô 53.635 ha, tổng mức đầu tư gần 700.000 tỷ đồng vẫn đang được tiếp tục rà soát để đề xuất giải pháp xử lý trong thời gian tới.

Giải ngân đầu tư công cải thiện so với cùng kỳ

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 3/2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước ước đạt 110.000 tỷ đồng, tương đương 11% kế hoạch vốn được Chính phủ Việt Nam giao.

Dù tỷ lệ giải ngân vẫn còn khiêm tốn so với tổng kế hoạch năm, nhưng kết quả này cho thấy dấu hiệu cải thiện so với cùng kỳ. Cụ thể, tỷ lệ giải ngân trong quý I năm nay cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với quý I/2025, đồng thời giá trị giải ngân tăng khoảng 30 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình phát triển doanh nghiệp, trong quý I/2026, cả nước ghi nhận hơn 91.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Con số này cao hơn 88.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong cùng kỳ.

Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế đạt gần 568.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dòng vốn vẫn tiếp tục được bổ sung vào khu vực sản xuất - kinh doanh.

Chứng khoán biến động mạnh

Đối với thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 31/3/2026, chỉ số VN-Index đạt 1.674 điểm, giảm 10,9% so với cuối tháng trước và giảm 6,2% so với cuối năm 2025.

Trong khi đó, HNX-Index đóng cửa ở mức 250 điểm, giảm 4,5% so với cuối tháng trước nhưng tăng 0,9% so với cuối năm trước.

Tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu trên ba sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và UPCoM đạt 9.683 nghìn tỷ đồng, giảm 2,9% so với cuối năm trước, tương đương 75,4% GDP ước tính năm 2025.

Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện. Trong tháng 3, giá trị giao dịch bình quân đạt 33.865 tỷ đồng/phiên, tăng 6,4% so với tháng trước. Tính từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân đạt 35.000 tỷ đồng/phiên, tăng gần 20% so với bình quân năm 2025.

Trên thị trường trái phiếu, trong 3 tháng đầu năm 2026, khối lượng phát hành Trái phiếu Chính phủ đạt hơn 80.000 tỷ đồng, tương đương 16% kế hoạch cả năm (500.000 tỷ đồng).

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10 năm, tăng 0,23 năm so với bình quân năm 2025. Lãi suất phát hành bình quân ở mức 4%/năm, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với năm trước (3,26%/năm).

Quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ đến cuối tháng 3/2026 đạt khoảng 2,67 triệu tỷ đồng, tương đương 20,8% GDP.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3, có 10 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, với tổng khối lượng khoảng 8,9 nghìn tỷ đồng, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cùng thời gian, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đạt khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hiện vào khoảng 1,17 triệu tỷ đồng, tương đương 9,1% GDP.