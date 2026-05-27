Ngắm VinFast VF 8 thế hệ mới vừa xuất hiện tại đại lý

Flagship hơn 60 triệu đồng của Sony bị chê vì AI camera chỉnh ảnh xấu đi
Xperia 1 VIII tiếp tục giữ chất riêng của Sony, nhưng AI Camera Assistant lại khiến nhiều người lo ngại máy đang rời xa triết lý ảnh chân thực.
Nhà sản xuất ô tô, xe máy nói gì về khả năng tương thích với E10?
Trong khi các nhà sản xuất ô tô, xe máy đánh giá hầu hết phương tiện đều có thể sử dụng xăng E10, một số người dùng vẫn phản ánh tình trạng bất thường sau khi đổ loại nhiên liệu này. Chuyên gia cũng đưa ra khuyến nghị với tài xế khi gặp sự cố.
VinFast bổ nhiệm chủ tịch sinh năm 1993
Tân Chủ tịch HĐQT VinFast sinh năm 1993, từng tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University).
Laptop hai màn hình bán tại Việt Nam giá gần 200 triệu đồng, đắt hơn Honda SH350i
ROG Zephyrus Duo – laptop hai màn hình 16 inch đầu tiên trên thế giới có giá gần 200 triệu đồng tại Việt Nam, vượt giá xe tay ga Honda SH350i.
Giá từ 30 triệu đồng: Dat Bike Era có gì để "đấu" với xe của VinFast?
Dat Bike Era đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của hãng xe Việt khi lần đầu đưa sản phẩm xuống nhóm giá dưới 30 triệu đồng.
VF 8 thế hệ mới gây sốt trước giờ mở cọc: Loạt trang bị hiếm thấy, lăn bánh chỉ hơn 850 triệu đồng
Từ kiến trúc điện - điện tử kiểu mới tới loạt trang bị “độc” hiếm thấy trong phân khúc, VF 8 thế hệ mới đang trở thành cái tên được chờ đợi nhất thời điểm hiện tại.
Chủ xe BYD bị dột nước: "Đại lý nói không biết về tình trạng xe khi bàn giao"
Chủ xe BYD Seal cho rằng phía đại lý trả lời vòng vo, chỉ đưa ra phản hồi sau khi anh liên tục truy vấn về nguồn gốc chiếc xe.
VinFast ra mắt 3 mẫu xe máy điện tại Indonesia, cạnh tranh thị trường lớn nhất ASEAN
VinFast mở bán 3 mẫu xe máy điện tại Indonesia, triển khai mô hình đổi pin và thuê pin, nhằm cạnh tranh tại thị trường xe máy lớn nhất Đông Nam Á.
Vì sao nhiều SUV vẫn sa lầy trên cát dù gầm cao, nhiều công nghệ?
SUV gầm cao thường được mặc định là phù hợp với mọi loại địa hình, nhưng thực tế khả năng vượt cát còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật và kỹ năng người lái.
Ngắm VinFast VF 8 thế hệ mới vừa ra mắt
VinFast VF 8 thế hệ mới có nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ vận hành và hệ thống hỗ trợ lái.
Lý do Hyundai triệu hồi hơn 3.700 xe Tucson tại Việt Nam
Hyundai Tucson tại Việt Nam vừa được đưa vào diện triệu hồi để cập nhật phần mềm trên một số xe sản xuất trong giai đoạn 2025-2026.
Khách hàng phản ánh xe BYD Seal phát sinh nhiều vấn đề sau gần một năm sử dụng
Một khách hàng tại TP.HCM cho biết chiếc BYD Seal mua từ đại lý chính hãng phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình sử dụng, đồng thời đề nghị hãng và đại lý làm rõ tình trạng xe trước thời điểm bàn giao.
VinFast VF 8 thế hệ mới và ô tô "bom tấn" sắp ra mắt ở Việt Nam
Thị trường ô tô Việt Nam cuối tháng 5 nóng lên khi VinFast, Peugeot, Jeep và RAM đồng loạt hé lộ xe mới với nhiều nâng cấp đáng chú ý.
Danh tính nghệ sĩ gốc Việt đứng sau 5 chiếc Rolls-Royce đặc biệt
Rolls-Royce vừa giới thiệu 5 chiếc Cullinan Black Badge phiên bản đặc biệt gây chú ý bởi dấu ấn graffiti của nghệ sĩ gốc Việt.
Tin không vui với mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple trước "giờ G"
Mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple đang gặp một sự cố trong giai đoạn hoàn thiện, làm dấy lên nguy cơ thiết bị tiếp tục lỡ hẹn sau nhiều năm được chờ đợi.
Vespa Sprint phiên bản đặc biệt ra mắt Việt Nam, động cơ 180 cc nhưng yếu hơn SH 160i
Vespa Sprint 80th 180 lần đầu đưa động cơ i-Get 180 cc lên dòng Sprint tại Việt Nam, gia nhập nhóm tay ga cao cấp đô thị đang cạnh tranh mạnh về thiết kế và trải nghiệm sử dụng.
VinFast ấn định ngày ra mắt SUV điện mới
Sau nhiều lần xuất hiện dưới dạng xe chạy thử, mẫu SUV điện mới của VinFast vừa được ấn định ngày ra mắt chính thức.
Shopee và TikTok Shop ra thông báo quan trọng về các loại phí
Từ tháng 5 này Shopee sẽ tăng phí cố định một số ngành hàng trong khi đó TikTok Shop tăng phí hoa hồng.
Thế giới chuộng iPhone giá rẻ, người Việt lại mê phiên bản đắt nhất
iPhone 17 tiêu chuẩn là smartphone bán chạy nhất thế giới nhưng người dùng Việt lại ưu tiên phiên bản cao cấp có giá từ 37 triệu đồng.