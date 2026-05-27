Ngắm VinFast VF 8 thế hệ mới vừa xuất hiện tại đại lý

Thượng Tâm
VinFast VF 8 thế hệ mới đã xuất hiện tại đại lý, hé lộ nhiều thông số đáng chú ý trước thời điểm bàn giao.

Sau một tuần ra mắt, những chiếc VinFast VF 8 thế hệ mới đầu tiên đã được đưa về đại lý để trưng bày. Tuy nhiên, đây vẫn là bản tiền sản xuất, chưa phải xe thương mại bàn giao tới khách hàng. Theo kế hoạch, phiên bản thương mại của VF 8 mới sẽ bắt đầu bàn giao từ cuối tháng 7 tới.
VinFast VF 8 thế hệ mới vẫn giữ dáng SUV quen thuộc nhưng được tinh chỉnh ở phần đầu và đuôi xe. Mặt trước có dải LED định vị hình cánh chim, kết hợp mảng ốp đen cỡ lớn. Chi tiết này tạo cảm giác hiện đại hơn, nhưng cũng khiến phần đầu xe bớt cứng cáp so với đời trước.
Xe được trang bị đèn pha LED tự động, đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng ban ngày, đèn hậu LED và đèn nhận diện thương hiệu phía trước, sau.
Kích thước tổng thể của xe là 4.701 x 1.872 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm, khoảng sáng gầm 170 mm và trọng lượng không tải 1.870 kg. So với thế hệ trước, VF 8 mới ngắn và hẹp hơn đôi chút, trong khi chiều cao gần như không thay đổi.
VF 8 sử dụng mâm 19 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ, tự chỉnh khi lùi và nhớ vị trí.
Khoang cabin được bố trí theo hướng tối giản, với màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch đặt nổi. Kích thước màn hình nhỏ hơn đời trước, nhưng cách bố trí này giúp tổng thể khoang lái gọn gàng và cân đối hơn.
Phía sau vô-lăng có thêm màn hình hiển thị thông tin vận hành, nhưng xe không còn HUD như phiên bản trước. Cần số được đưa lên sau vô-lăng, giúp khu vực giữa hai ghế trước gọn hơn. Xe có hệ thống âm thanh 8 loa và cổng USB cho cả hai hàng ghế.
Trang bị tiện nghi gồm ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện 6 hướng có nhớ vị trí, hàng ghế thứ hai chỉnh hướng ngả và gập 60:40.
Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp kiểm soát chất lượng không khí, ion hóa không khí và lọc cabin Combi 1.0. Xe cũng có sạc không dây và gương chiếu hậu trong chống chói tự động.
VF 8 thế hệ mới dùng động cơ điện công suất tối đa 170 kW, tương đương 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 330 Nm và hệ dẫn động cầu trước. Xe có ba chế độ lái gồm tiết kiệm, thông thường và thể thao. Hệ thống phanh tái sinh năng lượng là trang bị tiêu chuẩn.
Bộ pin của xe có dung lượng 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 480-500 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn NEDC. VF 8 hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 100 kW với thời gian sạc từ 10% lên 70% trong dưới 30 phút.
Về an toàn, VF 8 thế hệ mới được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như hỗ trợ di chuyển trên cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. VinFast cho biết kết cấu khung gầm và hệ thống an toàn của xe được phát triển theo mục tiêu đạt chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP.
VinFast VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng, thấp hơn 20 triệu đồng so với đời trước. Trong nhóm SUV cỡ D, mẫu xe này cạnh tranh với Hyundai Santa Fe (từ 1,069 tỷ đồng), Kia Sorento (từ 1,079 tỷ đồng) và Mazda CX-8 (từ 969 triệu đồng).

Bac A Bank thúc đẩy ''Giao thông xanh'' bằng loạt ưu đãi tín dụng hấp dẫn

