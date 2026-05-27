Ford Everest bị hao hụt nhiên liệu bất thường sau một đêm

Đại lý Ford nghi ngờ xe có thể đã bị người am hiểu về dòng xe này rút trộm nhiên liệu, còn chuyên gia cho rằng cần kiểm tra một số nghi vấn khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Phản ánh đến VietTimes, anh P.N.T - chủ xe Ford Everest tại Cần Thơ - cho biết xe bị hao hụt gần cạn bình dầu sau một đêm đậu trước nhà. Kiểm tra khu vực gầm xe, anh T không thấy dấu hiệu rò rỉ hay chảy dầu.

Sau đó, anh tiếp tục đổ thêm 500.000 đồng dầu diesel cùng loại rồi đưa xe đến đại lý Ford Cần Thơ để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra tại đại lý cho thấy các hệ thống đều bình thường, không ghi nhận lỗi kỹ thuật hay dấu hiệu rò rỉ. Tuy nhiên, kỹ thuật viên phát hiện phần ống nối từ bình dầu lớn xuống bình dầu con có dấu hiệu từng bị mở tại vị trí cổ dê.

Chiếc Ford Everest Trend đời 2019 bị hao hụt nhiên liệu bất thường sau một đêm đậu trước nhà. Ảnh: NVCC.

Từ dấu hiệu ống nối từng bị tháo mở, phía kỹ thuật nghi ngờ xe có thể đã bị rút trộm nhiên liệu bởi "người am hiểu thiết kế xe".

Sau kiểm tra, kỹ thuật viên lắp lại cổ dê và xoay vị trí này vào bên trong nhằm hạn chế khả năng tiếp cận, tháo mở từ bên ngoài.

Ford Việt Nam nói gì?

Trao đổi với VietTimes, đại diện Ford Việt Nam cho biết hãng đã nắm được sự việc. Theo ghi nhận của hãng, khách hàng đưa xe đến đại lý Ford Cần Thơ để kiểm tra sau khi phát hiện nhiên liệu hao hụt bất thường sau một đêm.

Ford Việt Nam cho biết quá trình kiểm tra thực tế ghi nhận đai kẹp định vị tại vị trí ống nạp nhiên liệu dẫn vào bình chứa có dấu hiệu bị nới lỏng và tháo mở.

Theo hãng, dựa trên hình ảnh kỹ thuật và tình trạng thực tế của xe (không có dấu hiệu rò rỉ, không hư hỏng linh kiện), nhận định về việc có tác động từ bên ngoài để rút nhiên liệu là có cơ sở.

Khu vực ống nối nhiên liệu trên chiếc Ford Everest được kỹ thuật viên xác định có dấu hiệu từng bị tháo mở. Ảnh: NVCC.

Lý giải việc xe không xuất hiện cảnh báo lỗi dù lượng nhiên liệu hao hụt lớn, Ford Việt Nam cho biết hệ thống quản lý nhiên liệu trên Everest được thiết kế để đo lường và hiển thị lượng nhiên liệu thực tế trong bình. Do nhiên liệu bị rút ra bằng tác động vật lý từ bên ngoài, hệ thống không phát sinh mã lỗi kỹ thuật.

Về biện pháp xoay vị trí đai kẹp vào phía trong, đại diện hãng xe Mỹ cho biết đây là giải pháp hỗ trợ từ đại lý nhằm hạn chế khả năng tiếp cận vị trí tháo mở. Tuy nhiên, hãng thừa nhận biện pháp này không thể ngăn chặn hoàn toàn nếu xe tiếp tục đỗ tại khu vực có điều kiện an ninh không đảm bảo.

Ford Việt Nam khẳng định hệ thống nhiên liệu trên Everest cũng như các dòng xe Ford khác được thiết kế và thử nghiệm theo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật toàn cầu. Hãng cho rằng việc nhiên liệu bị xâm phạm bởi hành vi cố ý từ bên ngoài là sự cố liên quan đến an ninh trật tự, nhưng sẽ ghi nhận phản hồi để tiếp tục nghiên cứu, cải tiến.

"Cần triệu hồi nếu lỗi mang tính hệ thống"

Trao đổi với VietTimes, ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), cho rằng cách lý giải của Ford Việt Nam mới chỉ phản ánh một phần vấn đề.

Ông Công cho rằng giả thuyết kẻ gian tiếp cận được hốc bánh sau, tháo đai kẹp đường ống dẫn nhiên liệu từ cửa nạp vào bình chứa, sau đó rút trộm nhiên liệu như nhận định từ phía Ford là chưa thực sự thuyết phục.

Chuyên gia này phân tích khu vực ống nối nhiên liệu nằm bên trong xe, cạnh hốc bánh sau và thường được che chắn khá kín để tránh bùn đất, nước bắn vào trong quá trình vận hành.

Để tiếp cận và mở đai kẹp đường ống này, kỹ thuật viên cần đưa xe lên bàn nâng, đồng thời sử dụng tuốc nơ vít hoặc chìa lục giác chuyên dụng. Vì vậy, một người bình thường tiếp cận trực tiếp khu vực này để mở đai kẹp và rút nhiên liệu là việc không đơn giản, nhất là vào ban đêm.

Ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô tại Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Theo ông Vũ Tấn Công, nếu xe thực sự bị rút trộm nhiên liệu, có 2 khả năng cần được xem xét. Khả năng thứ nhất là kẻ gian mở nút xả ở đáy thùng nhiên liệu, bộ phận dùng để xả cặn hoặc nước khi xúc rửa bình chứa.

Cách này đơn giản và nhanh hơn nhiều so với việc can thiệp vào đai kẹp ống dẫn nhiên liệu. Tuy nhiên, giả thuyết này chỉ phù hợp nếu Ford Everest có nút xả cặn hoặc nước ở đáy thùng nhiên liệu.

Khả năng thứ hai là kẻ gian mở được nắp nạp nhiên liệu rồi hút nhiên liệu qua cửa này, dù đường ống dẫn có van một chiều. Trong trường hợp này, ông Công cho rằng cần làm rõ hệ thống khóa xe và khóa nắp nạp nhiên liệu có hoạt động bình thường hay không.

Ảnh minh họa tình trạng nắp nạp nhiên liệu không được đóng kín. Theo chuyên gia Vũ Tấn Công, đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến nhiên liệu bị rút trộm từ bên ngoài. Ảnh: Jack Depp.

"Tiếp cận được vị trí này đồng nghĩa với việc cần xem xét khả năng mở được hệ thống khóa xe. Khi đó, kẻ gian có thể hút nhiên liệu qua cửa nạp bên hông xe mà không nhất thiết phải tháo đường ống", ông Công nêu quan điểm.

Từ đó, ông Công cho rằng Ford Việt Nam cần kiểm tra hệ thống khóa xe, khóa nắp nạp nhiên liệu và cả vị trí ốc xả đáy bình nhiên liệu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu phát hiện lỗi mang tính hệ thống, hãng cần có biện pháp khắc phục phù hợp, thậm chí xem xét triệu hồi.