Phó chủ tịch T&T Group: Đại biểu doanh nhân có thể nhìn thấy trước "chi phí thực thi” của chính sách

Trở thành doanh nhân trẻ nhất trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, ông Đỗ Vinh Quang cho rằng sức trẻ trong nghị trường chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.

Trong cuộc trao đổi với VietTimes, ông Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc T&T Group - chia sẻ về cách chuyển hóa “lợi thế của sức trẻ” thành giá trị trong hoạt động nghị trường, vai trò kết nối doanh nghiệp - chính quyền và những định hướng chính sách muốn theo đuổi khi là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

"Di sản chính sách” phải đo bằng kết quả

- Với nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông mong muốn để lại dấu ấn cụ thể nào với tư cách đại biểu HĐND TP Hà Nội: một chính sách mang tính đột phá, một mô hình hợp tác công - tư tiêu biểu hay một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp bền vững? Điều gì sẽ là “di sản chính sách” mà ông theo đuổi?

- Trong nhiệm kỳ này, trước hết tôi xác định làm tốt vai trò của mình theo cách thực chất nhất. Nếu nói đến “di sản chính sách”, tôi cho rằng không nên hiểu theo những khái niệm lớn hay mang tính biểu tượng, mà ở việc các vấn đề cụ thể của người dân được giải quyết đến cùng, những vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, các chính sách thực sự đi vào cuộc sống và tạo ra thay đổi tích cực đối với đời sống người dân và kinh tế xã hội của địa phương.

Quan điểm này cũng đã được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dân là gốc, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, huy động sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển”.

Qua thực tế tại các xã Quang Minh, Mê Linh, Tiến Thắng, Yên Lãng (Hà Nội) - nơi tôi ứng cử - có thể thấy địa bàn đang có nhiều điều kiện để phát triển, với các khu công nghiệp, hạ tầng và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh… Tuy nhiên để những chuyển động đó thực sự tạo ra giá trị, vẫn còn những vấn đề rất cụ thể cần tháo gỡ, như đầu ra cho sản xuất, khả năng tham gia chuỗi của doanh nghiệp địa phương, hay các vướng mắc liên quan đến đất đai và thủ tục. Điều quan trọng là những chuyển động này phải quay lại phục vụ trực tiếp cho người dân.

Từ thực tế đó, tôi cho rằng “di sản chính sách” cần được nhìn theo hướng rất cụ thể: giúp người dân nâng cao thu nhập ngay trên chính mảnh đất của mình, thông qua việc chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất có giá trị gia tăng; hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng; tạo điều kiện để các hộ sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thuận lợi hơn với nguồn vốn; đồng thời thúc đẩy các thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn cho cả doanh nghiệp và người dân.

Khi những yếu tố này được cải thiện, người dân sẽ có việc làm ổn định hơn, thu nhập tốt hơn và có điều kiện phát triển lâu dài. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân, cũng sẽ có thêm dư địa để mở rộng hoạt động, qua đó tiếp tục đóng góp trở lại cho sự phát triển chung của địa phương, Thủ đô và đất nước. Với tôi, đó chính là những giá trị cụ thể, bền vững và cũng là dấu ấn chính sách rõ ràng nhất mà một đại biểu có thể để lại trong nhiệm kỳ của mình.

- Là doanh nhân trẻ nhất trúng cử HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ này, ông nhìn nhận “lợi thế của sức trẻ” sẽ được chuyển hóa như thế nào thành giá trị thực chất trong hoạt động nghị trường?

- Với tôi, sức trẻ chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong trách nhiệm của một đại biểu dân cử và được chuyển hóa thành cách tiếp cận vấn đề nghiêm túc, bám sát thực tiễn.

Trong bối cảnh Hà Nội đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc giải quyết các vấn đề của thành phố ngày càng đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, liên ngành.

Ở góc độ đó, người đại biểu, đặc biệt là đại biểu trẻ, cần tham gia thảo luận chính sách trên cơ sở dữ liệu, đánh giá tác động và tính khả thi, thay vì chỉ dừng ở định hướng. Sức trẻ cũng giúp tiếp cận nhanh với công nghệ, đổi mới sáng tạo và những cách làm mới. Tuy nhiên, việc tiếp cận cái mới không phải là chạy theo xu hướng, mà phải được chọn lọc và gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Một ý kiến nếu không gắn với kết quả thực hiện thì khó tạo ra thay đổi. Vì vậy, trách nhiệm của đại biểu không chỉ dừng ở việc thảo luận chính sách mà còn phải theo dõi, giám sát việc triển khai, đặc biệt là việc thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố.

- Ông từng nhắc tới tinh thần “Phụng sự từ Tâm” - tôn chỉ được kế thừa từ truyền thống gia đình và các thế hệ doanh nhân đi trước, cùng sức trẻ dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, không ngừng học hỏi để đổi mới sáng tạo. Triết lý này sẽ được ông cụ thể hóa như thế nào trong vai trò đại biểu HĐND?

- Với tôi, “Phụng sự từ Tâm” trước hết là một giá trị được kế thừa từ gia đình và từ các thế hệ doanh nhân đi trước - những người luôn đặt lợi ích của cộng đồng song hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Khi bắt tay vào nhiệm vụ đại biểu HĐND, tôi càng hiểu rõ hơn rằng “phụng sự” không chỉ là hoàn thành phần việc được giao, mà luôn lấy người dân làm trung tâm của mọi suy nghĩ và hành động; luôn đặt mình vào vị trí của người dân để nhìn nhận vấn đề từ phía những người chịu tác động trực tiếp của chính sách.

Cách tiếp cận này cũng có sự tương đồng với định hướng phát triển của T&T Group: kiến tạo hệ sinh thái đầu tư đa ngành dựa trên bốn trụ cột: thể chế - con người - khách hàng - công nghệ; trong đó xác định con người là chủ thể, khách hàng là trọng tâm, và sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Theo đó, mọi hoạt động đều hướng tới việc tạo ra giá trị thiết thực và nâng cao chất lượng sống và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân. “Phụng sự từ Tâm” vì vậy không dừng lại ở trách nhiệm, mà còn là sự theo đuổi đến cùng cho đến khi những vướng mắc cụ thể của người dân thực sự được giải quyết.

Từ cách nghĩ đó, tôi sẽ cụ thể hóa tinh thần “phụng sự” bằng những việc làm cụ thể tại địa bàn như đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, việc làm tại các khu công nghiệp hay các vướng mắc liên quan đến đất đai và thủ tục. Khi đã nắm được vấn đề, tôi sẽ không chỉ dừng ở việc trao đổi với các cơ quan liên quan, mà còn chủ động kết nối với cộng đồng doanh nghiệp thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội hoặc mạng lưới các doanh nghiệp đối tác, khách hàng trong hệ sinh thái T&T Group để cùng tham gia giải quyết. Ví dụ, với bài toán đầu ra nông sản hay việc làm tại địa phương, nếu có sự tham gia của doanh nghiệp trong chế biến, phân phối hoặc sản xuất, thì vấn đề có thể được xử lý nhanh và bền vững hơn.

Tôi cho rằng vai trò của mình không chỉ là phản ánh hay giám sát, mà là tạo ra sự kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền, để mỗi bên đều có thể tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề.

Tôi cũng không đặt mục tiêu tạo ra những chính sách mới bằng mọi giá, mà ưu tiên làm cho những chính sách đã có được triển khai hiệu quả hơn trong thực tế. Khi những vấn đề cụ thể của người dân được tháo gỡ, có việc làm ổn định hơn và thu nhập được cải thiện, thì đó chính là cách trực tiếp nhất để bảo đảm lợi ích của người dân thông qua vai trò của một đại biểu dân cử.

- Với kinh nghiệm điều hành tại T&T Group, ông sẽ làm gì để trở thành “cầu nối hai chiều” giữa khu vực doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách?

- Theo tôi, vai trò “cầu nối hai chiều” không chỉ là việc truyền tải ý kiến, mà còn là quá trình chuyển hóa những vấn đề từ thực tiễn thành các đề xuất chính sách có thể triển khai. Điều này đòi hỏi đại biểu phải tiếp xúc cử tri theo từng nhóm vấn đề cụ thể, đồng thời tham gia giám sát thực tế để hiểu rõ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua báo cáo.

Việc tiếp xúc cử tri cần đi vào chiều sâu, gắn với từng lĩnh vực, từng nhóm đối tượng. Đại biểu không chỉ nêu kiến nghị, mà còn giám sát việc giải quyết. Cầu nối chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần thúc đẩy vấn đề được giải quyết, không chỉ được nêu ra.

Bên cạnh đó, cá nhân tôi có cơ hội được đào tạo về lĩnh vực tài chính trong môi trường quốc tế, qua đó mở rộng thêm góc nhìn về quản trị, đặc biệt là các phương pháp tiếp cận theo hướng dựa trên hiệu quả và quản trị rủi ro.

Trong lĩnh vực hàng không, khi tham gia điều hành Vietravel Airlines, tôi trực tiếp xử lý những bài toán rất cụ thể như chi phí vận hành, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều thay đổi thời gian qua. Còn trong lĩnh vực thể thao, việc vận hành một đội bóng đòi hỏi tính kỷ luật, tốc độ ra quyết định và sự rõ ràng về kết quả.

Những trải nghiệm đó giúp tôi hình thành một cách nhìn nhất quán: khi nói về chính sách, điều quan trọng không chỉ là định hướng, mà là khả năng triển khai. Thực tế cho thấy, nhiều khi vấn đề không nằm ở chỗ thiếu chính sách, mà là trong quá trình thực hiện vẫn còn những vướng mắc chưa được nhận diện và tháo gỡ kịp thời.

Vì vậy, một mặt, tôi sẽ cố gắng phản ánh trung thực những khó khăn từ doanh nghiệp và người dân, đồng thời tham gia đóng góp các đề xuất có tính khả thi. Mặt khác, trách nhiệm của đại biểu còn là nhìn vào kết quả triển khai trong thực tế, xem chính sách có phát huy hiệu quả hay không để kịp thời điều chỉnh.

Có thể kinh nghiệm trong nghị trường của tôi chưa nhiều, nhưng bằng những trải nghiệm đã có, tôi sẽ cố gắng hết sức mình đóng góp một cách thực chất nhất cho người dân, Thành phố và đất nước.

Doanh nghiệp lớn là “đầu kéo”, doanh nghiệp nhỏ tham gia chuỗi

- Theo ông, cần những đột phá thể chế nào để hình thành các tập đoàn tư nhân đủ sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu?

- Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, tôi nhận thấy khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực phát triển như vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất, đồng thời chịu áp lực về chi phí và thủ tục hành chính. Đây cũng là những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp tại địa phương đang rất quan tâm khi muốn mở rộng sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Để hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đủ tầm, có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu, theo tôi, điều đầu tiên là cần một môi trường thể chế minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo, trong đó doanh nghiệp được tiếp cận công bằng các nguồn lực như đất đai, tín dụng và hạ tầng. Đây là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có thể triển khai các dự án quy mô lớn, có tính dài hạn.

Song song với đó, cần phát triển các nguồn vốn trung và dài hạn, đặc biệt thông qua thị trường vốn và các cơ chế huy động dài hạn. Các tập đoàn tư nhân muốn phát triển phải có khả năng tiếp cận những nguồn lực tài chính đủ lớn và ổn định để đầu tư vào các lĩnh vực mang tính nền tảng như hạ tầng, logistics, năng lượng hay công nghiệp quy mô lớn.

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ và rút ngắn thời gian triển khai dự án. Với các dự án quy mô lớn, độ trễ về thủ tục và tính thiếu đồng bộ trong thực thi chính sách có thể trở thành rào cản rất lớn đối với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, vai trò của các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có T&T Group, là chủ động tham gia đầu tư vào các lĩnh vực có tính dẫn dắt, đặc biệt là hạ tầng, logistics, năng lượng và công nghiệp, qua đó hình thành các chuỗi giá trị và tạo không gian để các doanh nghiệp khác, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể tham gia và phát triển.

Ở góc độ khác, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm đóng góp ý kiến, phản biện chính sách, giúp hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng sát thực tế hơn. Khi thể chế và thực tiễn vận hành được kết nối chặt chẽ, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có điều kiện hình thành những doanh nghiệp đủ tầm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Ông từng đề xuất các định hướng như phát triển công nghiệp xanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng và thúc đẩy chuyển đổi số. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về những sáng kiến cụ thể mà mình sẽ theo đuổi trên cương vị đại biểu HĐND?

- Trên cương vị đại biểu HĐND, tôi xác định các sáng kiến cần gắn chặt với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tại các xã Quang Minh, Mê Linh, Tiến Thắng và Yên Lãng, các định hướng như công nghiệp xanh, chuyển đổi số hay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được đặt trong mục tiêu phát triển cụ thể.

Trong giai đoạn tới, các xã này tiếp tục hướng tới duy trì tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp - dịch vụ; đồng thời nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định cho người dân. Trong đó, các khu công nghiệp và cụm sản xuất sẽ đóng vai trò quan trọng, nhưng đi cùng với đó là yêu cầu cao hơn về chất lượng môi trường cũng như khả năng doanh nghiệp được tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Nếu không đáp ứng được các tiêu chuẩn này, doanh nghiệp địa phương rất dễ bị đứng ngoài chuỗi, và người lao động cũng sẽ mất đi cơ hội việc làm ổn định. Vì vậy, một trong những định hướng tôi quan tâm là phát triển các cụm công nghiệp theo hướng xanh, gắn với kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường và khuyến khích ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Bên cạnh đó, với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME), tôi sẽ chủ động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương từng bước nâng tiêu chuẩn sản xuất, qua đó có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các khu công nghiệp, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi hướng tới các giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm thông qua việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, áp dụng truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và kết nối với các kênh phân phối. Mục tiêu là giúp người dân chuyển từ sản xuất đơn thuần sang phát triển sản phẩm có giá trị, qua đó nâng cao thu nhập một cách bền vững.

Một hướng quan trọng khác là thúc đẩy các mô hình liên kết hiện đại giữa các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh nghiệp lớn có thể đóng vai trò “đầu kéo”, dẫn dắt về thị trường, công nghệ và quản trị; trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực sản xuất và tiêu chuẩn hóa hoạt động.

Cuối cùng, để thúc đẩy chuyển đổi số một cách thực chất, tôi sẽ khuyến khích ứng dụng công nghệ ở mức phù hợp, để doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận mà không phát sinh thêm chi phí không cần thiết.

Đại biểu doanh nhân cần cân bằng lợi ích thị trường và lợi ích công

- Việc ông trúng cử không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn phản ánh sự tham gia ngày càng sâu của đội ngũ doanh nhân vào bộ máy hoạch định chính sách. Làm thế nào để đội ngũ doanh nhân - đại biểu không chỉ mang tư duy thị trường vào nghị trường, mà còn góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính sách theo hướng nhanh nhạy, thực tiễn và có tính dự báo cao?

- Theo tôi, giá trị cốt lõi mà đội ngũ doanh nhân có thể mang vào hoạt động nghị trường không chỉ nằm ở tư duy thị trường, mà ở khả năng đánh giá chính sách từ góc độ vận hành thực tế. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, mỗi quyết định đều phải được cân nhắc trên cơ sở chi phí, hiệu quả và rủi ro khi triển khai. Khi tham gia xây dựng chính sách, cách tiếp cận này giúp nhận diện sớm những điểm nghẽn có thể phát sinh, từ đó hạn chế tình trạng chính sách đúng về định hướng nhưng gặp khó khi đi vào thực tế. Nói một cách đơn giản hơn, các đại biểu doanh nhân có thể nhìn thấy trước “chi phí thực thi” của chính sách.

Bên cạnh đó, doanh nhân thường có xu hướng đề xuất các cách làm linh hoạt hơn, như giảm bớt các khâu trung gian, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường minh bạch và tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình triển khai. Nếu được vận dụng phù hợp, những cách tiếp cận này có thể góp phần nâng cao chất lượng chính sách theo hướng sát thực tiễn, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, điều quan trọng là mỗi đại biểu doanh nhân phải giữ được sự cân bằng trong vai trò của mình, tức là mang góc nhìn từ thực tiễn, nhưng không để lợi ích cục bộ chi phối, và luôn đặt lợi ích chung của cử tri, của thành phố lên trên hết. Khi đó, sự tham gia của doanh nhân trong cơ quan dân cử sẽ không chỉ là một xu hướng, mà trở thành một yếu tố góp phần nâng cao chất lượng quản trị và hoạch định chính sách trong dài hạn.

- Ở vai trò đại biểu HĐND có thể giúp ông hiểu sâu hơn về quá trình hình thành chính sách công. Ông cho rằng trải nghiệm này sẽ tác động như thế nào tới cách tiếp cận quản trị và ra quyết định trong doanh nghiệp, nhất là khi doanh nghiệp ngày càng gắn với các vấn đề chính sách và phát triển đô thị?

- Việc tham gia đại biểu HĐND chắc chắn sẽ giúp tôi hiểu rõ và sâu hơn về cách một chính sách được hình thành, từ khâu đề xuất, thảo luận đến quá trình triển khai trong thực tế. Đây là quá trình không chỉ dựa trên mục tiêu phát triển, mà còn phải cân đối nhiều yếu tố như nguồn lực, tính khả thi và khả năng tác động tới các nhóm đối tượng khác nhau.

Trải nghiệm này giúp việc nhìn nhận và quản trị doanh nghiệp có thêm một góc nhìn đầy đủ hơn, đặc biệt là trong việc đánh giá các yếu tố chính sách, dự báo những thay đổi và chuẩn bị các phương án phù hợp trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn.

Chẳng hạn, vừa qua, khi HĐND TP Hà Nội thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, tôi nhận thấy rõ rằng tầm nhìn không chỉ là câu chuyện của tương lai, mà là cơ sở để đưa ra các quyết định từ hiện tại, đồng thời đòi hỏi sự nhất quán trong suốt quá trình triển khai. Điều này khiến tôi nhìn rõ hơn vai trò của tầm nhìn trong quản trị doanh nghiệp - không chỉ là xác định hướng đi, mà là giữ được sự nhất quán trong các quyết định, kể cả khi có những biến động ngắn hạn.

Ở góc độ quản trị doanh nghiệp, điều này đặc biệt quan trọng. Bởi khi hiểu rõ hơn về cách chính sách được xây dựng và vận hành, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc dự báo, chuẩn bị và điều chỉnh kế hoạch, thay vì chỉ phản ứng khi có thay đổi.

Bên cạnh đó, trải nghiệm này cũng giúp tôi nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tham gia góp ý, phản biện chính sách một cách xây dựng, trên cơ sở thực tiễn triển khai. Khi tiếng nói từ thực tế được phản ánh đúng và đầy đủ, thì chính sách sẽ có điều kiện hoàn thiện hơn, và ngược lại, môi trường đầu tư cũng trở nên ổn định và minh bạch hơn.

- Gánh vác nhiều trọng trách từ kinh doanh, thể thao đến nhiệm vụ đại biểu dân cử, ông sẽ sắp xếp và cân đối thời gian ra sao để vừa đảm bảo hoạt động điều hành, vừa bảo đảm tiếng nói của cử tri được lắng nghe và phản ánh đầy đủ tại nghị trường?

- Khi đảm nhiệm nhiều vai trò, điều quan trọng không chỉ là quản lý thời gian, mà là xác định rõ thứ tự ưu tiên và cách tổ chức công việc. Với vai trò đại biểu dân cử, tôi xác định đây là trách nhiệm cần được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc. Vì vậy, các hoạt động như tiếp xúc cử tri, tham gia kỳ họp, nghiên cứu tài liệu hay theo dõi việc triển khai các nghị quyết sẽ được đưa vào kế hoạch làm việc như những nội dung ưu tiên, chứ không phải công việc phát sinh.

Để bảo đảm tiếng nói của cử tri được phản ánh đầy đủ, theo tôi việc tiếp xúc cần được thực hiện thường xuyên hơn và theo từng nhóm vấn đề cụ thể, thay vì chỉ dừng ở các buổi định kỳ. Điều này giúp việc tổng hợp ý kiến sát hơn với thực tế và tránh tình trạng dàn trải.

Ở chiều ngược lại, trong hoạt động doanh nghiệp, tôi có sự phân công và ủy quyền rõ ràng, cùng với việc xây dựng hệ thống vận hành để bảo đảm tính liên tục. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào cá nhân và tạo điều kiện để tôi có thể dành thời gian phù hợp cho nhiệm vụ đại biểu. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành cũng giúp tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. Khi hệ thống vận hành đủ tốt, thì việc đảm nhiệm nhiều vai trò không còn là bài toán thời gian, mà là bài toán kỷ luật và trách nhiệm.

- Xin cảm ơn ông!