Giá vàng hôm nay 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 25/5 niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 23/5.

Sáng 25/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 159 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 23/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với sáng 23/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 159 - 162 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với ngày 23/5.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 25/5 giao dịch ở mức 4.562 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.390 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 145,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua (24/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, bước chuyển mình này giúp kim loại quý phục hồi lại đà sụt giảm trong tuần trước, khi làn sóng lạc quan chớm nở trở lại quanh triển vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Mỹ và Iran, mở ra cơ hội hạ nhiệt bóng ma lạm phát và giải tỏa áp lực lãi suất vĩ mô.

Tâm lý thị trường được khơi thông sau các báo cáo rò rỉ về nội dung bản dự thảo thỏa thuận khung do các bên trung gian thúc đẩy. Theo đó, hiệp ước hòa bình tiềm năng này có thể mở đường cho việc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa tại eo biển huyết mạch Hormuz, chấm dứt các hành động thù địch quân sự, giải phóng một phần tài sản bị đóng băng của Iran, đồng thời thiết lập nền móng cho các cuộc đối thoại sâu hơn nhằm siết chặt chương trình hạt nhân của Tehran.

Dù vậy, cục diện vẫn giữ được độ giằng co nhất định khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức đưa ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định quân đội Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại eo biển Hormuz cho đến khi một văn kiện chính thức được các bên ký kết hoàn tất.

Bất chấp xung lực hồi phục mạnh mẽ, mặt bằng giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn khoảng 13% so với thời điểm cuộc xung đột Trung Đông bùng nổ. Nguyên nhân do hệ lụy từ cú sốc năng lượng trước đó đã ăn sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giới đầu tư không thể chủ quan trước kịch bản các ngân hàng trung ương phải kéo dài thời gian thắt chặt tiền tệ. Bên cạnh đó, dòng tiền lớn vẫn đang thận trọng mổ xẻ lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là sau thông điệp "diều hâu" từ Thống đốc Christopher Waller khi ông tuyên bố Fed nên từ bỏ hoàn toàn xu hướng nới lỏng chính sách trong tương lai.

Giá bitcoin tăng 0,4%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (25/05), giá Bitcoin ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ sau chuỗi ngày chịu áp lực bán tháo, dao động quanh ngưỡng 77.299 USD/BTC, tăng nhẹ 0,4% trong 24 giờ qua. Xu hướng bình ổn trở lại của tài sản số xuất hiện đồng thuận với làn sóng lạc quan chớm nở trên thị trường quốc tế, khi các điều khoản về một thỏa thuận khung tiềm năng giữa Mỹ và Iran được hé lộ.

So với mức giá của 7 ngày trước (77.086 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 0,3%.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm nhẹ 0,3% so với mức ghi nhận một tháng trước (77.516 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư tháng dịch chuyển về sát vệt ranh giới tham chiếu là minh chứng cho thấy một cuộc thanh lọc cấu trúc cổ đông nội bộ diễn ra vô cùng khốc liệt suốt chuỗi ngày khủng hoảng Trung Đông vừa qua.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 138 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.514 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.