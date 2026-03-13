Công ty Trung Quốc tuyên bố dùng AI “nghe lén” máy bay B-2 Mỹ trước khi chiến tranh Iran bùng nổ

Một công ty công nghệ quốc phòng Trung Quốc tuyên bố hệ thống AI của họ đã phát hiện tín hiệu từ máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ và dấu hiệu huy động quân sự trước khi chiến tranh Iran leo thang.

Một công ty công nghệ quốc phòng tư nhân tại Hàng Châu cho biết hệ thống giám sát chiến tranh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) của họ đã phát hiện tín hiệu huy động quân sự của Mỹ nhiều tuần trước khi cuộc xung đột với Iran leo thang.

Công ty Jingan Technology tuyên bố họ đã chặn được tín hiệu vô tuyến từ các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ khi những máy bay này thực hiện một chiến dịch quân sự tại Iran vào ngày 1/3.

Chiến dịch này đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến trực tiếp quy mô lớn gần đây giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, một cuộc xung đột đã khiến giá dầu tăng vọt, làm gián đoạn vận tải biển toàn cầu và đẩy lạm phát thế giới lên cao.

Công ty quốc phòng tư nhân Trung Quốc nói trên cung cấp các dịch vụ thu thập tình báo cho quân đội. Theo họ, AI đã được sử dụng để giúp phát hiện các tín hiệu liên quan đến hoạt động quân sự của Mỹ từ rất sớm, trước khi xung đột trong khu vực leo thang.

Dùng AI phát hiện dấu hiệu leo thang quân sự của Mỹ

Dù chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2, Jingan Technology cho biết hệ thống AI của họ đã phát hiện những chỉ dấu ban đầu của cuộc xung đột từ trước đó.

Theo công ty này, hệ thống giám sát chiến tranh Jingqi (Jingqi monitoring system) đã tái dựng chuỗi tín hiệu hoạt động của quân đội Mỹ, cho thấy Washington đang huy động lực lượng chuẩn bị cho chiến tranh.

Theo tờ South China Morning Post, hệ thống Jingqi tích hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm ảnh vệ tinh, dữ liệu quỹ đạo bay của máy bay và các hồ sơ quân sự công khai.

Từ các nguồn dữ liệu này, hệ thống có thể phân tích các chuyến bay trinh sát, lộ trình của máy bay vận tải quân sự, cũng như loại máy bay được triển khai tại các căn cứ quân sự.

Công ty cho biết họ đã phân tích dữ liệu tình báo nguồn mở vào ngày 6/2, thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình tên lửa của Tehran. Trong quá trình đó, họ phát hiện sự gia tăng ổn định của các hoạt động triển khai quân sự của Mỹ gần Iran.

Thậm chí trước đó nữa, ngay từ tháng 1, hệ thống của công ty đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Mỹ đang tập trung lực lượng quân sự lớn nhất tại Trung Đông trong gần hai thập kỷ. Theo South China Morning Post, quy mô triển khai này thậm chí còn vượt mức từng thấy trong thời kỳ Iraq War.

Theo dõi một trong những máy bay tàng hình tiên tiến nhất thế giới

Ngày 1/3/2026, Không quân Mỹ đã triển khai 4 máy bay ném bom tàng hình B-2A Spirit với các tín hiệu liên lạc Petro 41 đến Petro 44 trong giai đoạn mở màn của chiến dịch “Epic Fury”, một chiến dịch lớn nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Một ngày sau đó, Jingan Technology đăng trên mạng xã hội rằng hệ thống giám sát Jingqi của họ đã thu được tín hiệu vô tuyến từ các máy bay B-2 đang quay trở về căn cứ.

Công ty cho biết họ có thể phát hiện các tín hiệu này – điều được xem là bất ngờ bởi máy bay ném bom Northrop B-2 Spirit của Mỹ được coi là một trong những máy bay tàng hình tiên tiến nhất từng được chế tạo.

Theo Jingan, họ đã tái dựng đường bay của các máy bay B-2 bằng công nghệ độc quyền của mình.

Trang web của công ty cho biết hệ thống Jingqi được thiết kế cho nhiệm vụ cảnh báo sớm quân sự. Hệ thống cũng được sử dụng để theo dõi hoạt động huy động quân đội, đồng thời hỗ trợ thu thập tình báo tại các khu vực xung đột đang phát triển.

Cuộc đối đầu leo thang giữa Mỹ và Iran có thể đang cho thấy hình thái chiến tranh trong tương lai, khi trí tuệ nhân tạo nổi lên như một chiến trường mới và khốc liệt trong cuộc cạnh tranh quân sự toàn cầu.

Theo IE